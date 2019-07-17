جريمة

تسمم 8 طالبات في المدينة الجامعية بالزقازيق

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م
سيارة إسعاف - صورة أرشيفية
سيارة إسعاف - صورة أرشيفية
أصيبت ثماني طالبات، بحالات قيء واشتباه في الإصابة بتسمم غذائي، اليوم الأربعاء؛ وذلك في أثناء إقامتهن بالمدينة الجامعية لطالبات جامعة الزقازيق، الكائنة بشارع «فاروق»، بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، في محافظة الشرقية، إذ جرى نقلهن إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وتحرّر عن ذلك المحضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد سلام، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى «الزقازيق» الجامعي، بوصول ثمانية طالبات، مُقيمات بالمدينة الجامعة للطالبات، الكائنة بشارع «فاروق» بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، مصابات بحالة قيء
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أولى لقطات ضبط عصابة شقيقين احترفا سرقة السيارات

واقعة تلو أخرى ظن معها أفراد تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات وتحديدا ماركة "سوزوكي فان" بأن الأمور على ما يرام، نجحت الخطة رغم تكرار تنفيذها بنفس الأسلوب حتى عمدوا إلى توسيع نشاطهم غير المشروع ليشمل محافظات القاهرة الكبرى، ارتفع سقف أحلامهم بتحقيق ثروة أكبر في غضون فترة أقل لاسيما عدم سقوطهم في قبضة الشرطة حتى الآن مع عدم كشف هويتهم أيضا رغم تعدد بلاغات السرقة في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة بشكل أكبر فكانت القشة التي قسمتهم جميعا.
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نص اعترافات الممرضة المتهمة ببتر «عضو ذكري» طفل شبرا

واقعة قلبت الدنيا رأسا على عقب وكانت وما زالت حديث المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا وهى اتهام مواطن يُدعى "أشرف حلمى" مقيم في منطقة منطى بشبرا الخيمة لممرضة بإجراء عملية طهارة بشكل خاطئ لابنه "م" البالغ من العمر، شهر، تسببت فى مضاعفات وحدوث غرغرينة تطلبت استئصال عضوه الذكري بالكامل والقضاء على ذكورته وعمل فتحة لمجرى البول أسفل البطن لإنقاذ حياته، وعلى الفور شكّلت مديرية الصحة لجنة لإجراء تحقيق واسع فى القضية وأحالت الموضوع برمته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ ما يلزم قانونا.
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كواليس حلم مشبوه أنهته مأمورية الفجر في إمبابة

شوارع بدون مخدرات، شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حرصا على حياة الشباب الذين سيشكلون المستقبل فهم وقود الأمة نحو تحقيق غد مشرق تنعم فيه البلاد بظروف اجتماعية ترضي الجميع، توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في هذ الشأن متجددة حاملة قدرا كبيرا من الحزم والصرامة بضرورة التصدي بقوة لمروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية منها "الإستروكس- الفودو- الشادو" لما تمثل من خطورة بالغة على المجتمع وذلك من خلال حملات تفتيشية مكبرة تشمل كافة المحافظات.
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مفاجأة.. المتهم بقتل أسرته بالفيوم يتراجع عن أقواله

شهدت محكمة الفيوم، مساء الأربعاء، مفاجأة من العيار الثقيل، صدمت كل الموجودين بقاعة المحكمة، إذ نفى "خالد م ف ع"، 38 عامًا، مدرس بمعهد الحريشي الأزهري للفتيات، والمتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، ارتكابه للواقعة، مُبررًا اعترافاته اليومين الماضيين بوقوعه تحت ضغط. وعلمت "التحرير" من مصدر خاص "رفض ذكر اسمه" أنّ المتهم تم عرضه، مساء اليوم، على قاضي التجديدات، لتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة القضية، إلا أنّه قال للقاضي "أنا شخص حافظ القرآن الكريم، ولم أقتل أسرتي، واسألوا حمايا وحماتي عني وعن علاقتي بيهم وبمراتي ومدى حبي واحترامي ليها".
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تعرف على عقوبة مفجر واقعة اختطاف فتاة الإسكندرية

مظاهرة إلكترونية وحالة من الخوف سيطرت على أغلب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار مقطع فيديو، يتضمن صورة لشابين يسيران فى شوارع الإسكندرية مستقلين دراجة نارية، وبرفقتهما إحدى الفتيات، زُعم اختطافها من مدينة الزقازيق على يد الشابين، واقتيادها إلى الإسكندرية. وبمرور يومين وعقب وصول المنشور للشابين الظاهرين بالفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي كانت المفاجأة، التى فجرها علاء محمود، قائد الدراجة النارية حين سجل مقطع فيديو وبثه عبر حسابه الشخصى على موقع «فيسبوك»، مؤكدا أن واقعة الخطف ليست صحيحة.
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«تعذيب ميت».. جريمة إيمان والمسن في بولاق

غرفة مظلمة لا تزورها الشمس، خاوية على عروشها، أشياء بالية لا تنفع ولا تغني من جوع، ملابس قديمة تناثرت فوق الأرض، جدران سقط طلاؤها مع سنوات العمر، عجوز بجسد أنهكه المرض، لا يحرك ساكنا، وربما لا يدري في أي زمان يعيش، عينان ولسان لا يشكو سوى لخالقه، وأناس تقاسمه الحياة، قلوبهم أضيق من غرفته، يتأمل سقف حجرته، وينظر للسماء طالبا العفو أو الرحيل، حاله يشبه الشجر، فلا يجيد التعبير عن حزنه فصبر حتى مات واقفا مكانه، فبأي ذنب تضرب الريح الشجر! وفي جانب مظلم كانت هناك يد لم تتركه وقدره، فقطعت الجذع الأخير في الشجرة وأحرقت الغصن ونثرت رماده فوق العتبة.
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"خلافات وفدية وعقم".. جرائم خطف ضحيتها "أحباب الله"

فدية وخلافات وآثار، وعدم القدرة على الإنجاب، جرائم ترتكب ضحيتها "أحباب الله" جرائم خطف الأطفال طلت بوجهها القبيح في الآونة الأخيرة وشهد العام الحالي العديد من الجرائم كان أشهرها والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل بعد تداول فيديو ضبط مجموعة من الأعراب لشاب من منطقة الواحات قبل ذبحه لطفل صغير لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية الحقيقية الواقعة، سبقتها واقعة خطف طفل وذبح بعدما طلب الخاطفون مقايضة الطفل بتمثالين أثريين من والده، وآخر تلك الجرائم كانت في مستشفى قصر العيني بعدما خطفت سيدة رضيعا لعدم قدرتها على الإنجاب.
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رفض دعوى وقف بث قناة «LTC» واستمرار غلقها

عدم قبول الدعوى المقامة من سميرة الدغيدي، رئيسة مجلس إدارة قناة "Ltc"، والمطالبة بوقف القرار الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث القناة، لزوال شرط المصلحة، كان قرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد. سبق أن أصدر المجلس الأعلى للإعلام بيانا يفيد قيام قناة "LTC" الفضائية بخروقات تسيء للإعلام وتستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر، وتمثل إهانة لمهنة الإعلام واستخفافا بالقوانين والدستور، وإهانة للمشاهدين لمخالفتها المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
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