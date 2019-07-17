تسمم 8 طالبات في المدينة الجامعية بالزقازيق

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م

سيارة إسعاف - صورة أرشيفية

أصيبت ثماني طالبات، بحالات قيء واشتباه في الإصابة بتسمم غذائي، اليوم الأربعاء؛ وذلك في أثناء إقامتهن بالمدينة الجامعية لطالبات جامعة الزقازيق، الكائنة بشارع «فاروق»، بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، في محافظة الشرقية، إذ جرى نقلهن إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وتحرّر عن ذلك المحضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد سلام، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى «الزقازيق» الجامعي، بوصول ثمانية طالبات، مُقيمات بالمدينة الجامعة للطالبات، الكائنة بشارع «فاروق» بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، مصابات بحالة قيء