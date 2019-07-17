أشرف صبحي يتابع الترتيبات الأخيرة لحفل ختام كان 2019

تحرير:كريم مليم ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م

أشرف صبحي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة مساء اليوم الأربعاء الترتيبات النهائية والاستعدادات الخاصة بحفل ختام كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، وذلك باستاد القاهرة الدولي. يأتي ذلك في إطار متابعة وزير الشباب والرياضة لجميع فعاليات ومنافسات البطولة بدءا من حفل القرعة وحفل الافتتاح وكل منافسات وفعاليات البطولة على جميع الاستادات التي تستضيف مباريات البطولة بمختلف المحافظات منذ انطلاق البطولة وحتى حفل الختام.

وعلى مدار اليومين السابقين وحتى يوم الجمعة موعد المباراة النهائية وحفل ختام البطولة يتابع وزير الشباب والرياضه جميع التفاصيل والفعاليات المقرر تنفيذها فى ختام البطولة للاطمئنان على ضرورة خروج حفل ختام البطولة بنفس المستوى المتميز الذي خرج به حفل الافتتاح وفعاليات التنظيم وبما يليق بسمعة مصر وريادتها

وعلى مدار اليومين السابقين وحتى يوم الجمعة موعد المباراة النهائية وحفل ختام البطولة يتابع وزير الشباب والرياضه جميع التفاصيل والفعاليات المقرر تنفيذها فى ختام البطولة للاطمئنان على ضرورة خروج حفل ختام البطولة بنفس المستوى المتميز الذي خرج به حفل الافتتاح وفعاليات التنظيم وبما يليق بسمعة مصر وريادتها القارية وبما يؤكد لجميع المتابعين والمشاهدين من مختلف أنحاء العالم أن مصر تستطيع استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية القارية والعالمية. وتختتم فعاليات بطولة كاس الأمم الإفريقية في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بمواجهة منتخبي الجزائر والسنغال في مباراة النهائي المقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتأهل محاربو الصحراء لهذه المواجهة بعد التغلب على نيجيريا بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل السنغال عقب إقصائه تونس بهدف دون رد.