رياضة

رسميا.. الاتحاد السكندري يضم إسلام جمال

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ م
إسلام جمال
إسلام جمال
أنهى نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، إجراءات تعاقده مع إسلام جمال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق في الموسم الجديد، بناء على رغبة طلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر. من جانبه، أشاد طلعت يوسف بالصفقة الجديدة، وبالإمكانات والخبرات التي يتمتع بها إسلام جمال، الذي قضى الموسم الأخير معارًا لصفوف نادي طلائع الجيش، مؤكدًا أنه سيكون إضافة مهمة للفريق في المرحلة القادمة رفقة اللاعبين الجدد.
وحرص مجلس إدارة الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، على توجيه الشكر لمسؤولي النادي الأبيض لتعاونهم في المفاوضات التي انتهت بنجاح في الساعات القليلة الماضية. يذكر أن اللاعب صاحب الـ30 عامًا، قد أفصح في الأسابيع الأخيرة عن رغبته في اللعب للنادي السكندري، ليكون واحدًا من تدعيمات النادي الأبيض للاتحاد
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استعدادات أمنية في فرنسا يوم نهائي كأس أمم إفريقيا

عقد ديدييه لالمان، مفوض شرطة العاصمة الفرنسية، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الأربعاء، على هامش فوز الجزائر في الدور ربع النهائي على ساحل العاج 5- 4 بركلات الترجيح في 11 يوليو انتشر 650 عنصر شرطة ودرك، وأوضح أنهم قاموا برفع مستوى الجاهزية في 14 يوليو يوم مباراة نصف النهائي بين الجزائر ونيجيريا والذي تزامن مع العيد الوطني، إلى 2500 عنصر، مؤكدًا أن هذا هو الرقم ذاته الذي سيكون متواجدًا مساء الجمعة المقبل موعد مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بين الجزائر والسنغال.
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أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع لاعب توتنهام

أعلن نادى أتليتكو مدريد، الإسباني، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًّا مع كيران تريبير، الظهير الأيمن لفريق توتنهام الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وبحسب البيان الرسمي الصادر من أتلتيكو مدريد، فإن النادي الإسباني توصل لاتفاق مع إدارة توتنهام على ضم تريبير بعقد لمدة 3 مواسم قادمة. ووقع المدافع الإنجليزى على عقد مع فريق العاصمة مدريد يمتد إلى 3 مواسم، ووفقا لوسائل إعلام بريطانية فإن الصفقة تصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه إسترلينى، بعدما اجتاز الكشف الطبى بنجاح.
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أشرف صبحي يتابع الترتيبات الأخيرة لحفل ختام كان 2019

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة مساء اليوم الأربعاء الترتيبات النهائية والاستعدادات الخاصة بحفل ختام كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، وذلك باستاد القاهرة الدولي. يأتي ذلك في إطار متابعة وزير الشباب والرياضة لجميع فعاليات ومنافسات البطولة بدءا من حفل القرعة وحفل الافتتاح وكل منافسات وفعاليات البطولة على جميع الاستادات التي تستضيف مباريات البطولة بمختلف المحافظات منذ انطلاق البطولة وحتى حفل الختام.
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الاتحاد يبدأ اليوم الاستعداد للموسم الجديد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طلعت يوسف، وبالاتفاق مع محمد مصيلحي، رئيس النادي، بدء فترة الإعداد لبطولة الدوري الممتاز للموسم المقبل، اليوم السبت، بعد إخطار اللاعبين بالحضور في مقر النادي في الثالثة عصرا، حيث يجتمع طلعت يوسف مع اللاعبين لأول مرة، في إطار استعدادات الموسم الجديد، ويسعى طلعت يوسف وجهازه المعاون، خلال الفترة الأولى من الاستعداد، إلى تحديد متطلبات الموسم وفقا لرؤيته الفنية، خاصة في ضوء ملف التدعيم بعناصر قادرة على تحقيق أهداف وأحلام جماهير زعيم الثغر.
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رئيس الزمالك: صفقة قرن جديدة في الطريق

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه يعمل حاليًا على إنهاء صفقة جديدة من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد. وتشهد بطولة الدوري المصري الممتاز، توقفا في الوقت الحالي بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل ويعقبها استئناف مسابقة الدوري والكأس، علمًا بأن فريق الزمالك يتبقى له 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي وفي حالة الفوز في الثلاث مباريات سيتوج رسميًّا ببطولة الدوري الممتاز.
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طلائع الجيش يتعاقد مع عمرو السيسي من النجوم

وافق مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة على انتقال عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول بالنادي إلى نادي طلائع الجيش، وذلك ضمن فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد، ووقع عمرو السيسي على عقود انتقاله لنادي طلائع الجيش لمدة خمسة مواسم ابتداء من الموسم المقبل، وذلك في حضور كل من شادي الطويلة نائب رئيس مجلس إدارة نادي النجوم ومحمد كامل عبدالقادر المدير التنفيذي لنادي طلائع الجيش وأحمد المهدي مدير الكرة بنادي ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري.
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الزمالك يبدأ معسكر 6 أكتوبر الثلاثاء

حرص خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي عقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي، وتحدث خلالها في بعض الأمور الفنية استعدادًا للفتره المقبلة، كما وجه جلال رسالة للاعبين طالبهم خلالها بالتركيز خلال الفترة المقبلة، مشيدا بالروح والالتزام التام من اللاعبين في التدريبات. وقام خالد جلال، بعمل قياسات بدنية للاعبين على هامش المران، حيث يأتي ذلك من جانب الجهاز الفني من أجل الوقوف على آخر المستويات البدنية التي وصل إليها اللاعبون.
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