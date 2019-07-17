رسميا.. الاتحاد السكندري يضم إسلام جمال

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ م

إسلام جمال

أنهى نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، إجراءات تعاقده مع إسلام جمال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق في الموسم الجديد، بناء على رغبة طلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر. من جانبه، أشاد طلعت يوسف بالصفقة الجديدة، وبالإمكانات والخبرات التي يتمتع بها إسلام جمال، الذي قضى الموسم الأخير معارًا لصفوف نادي طلائع الجيش، مؤكدًا أنه سيكون إضافة مهمة للفريق في المرحلة القادمة رفقة اللاعبين الجدد.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، على توجيه الشكر لمسؤولي النادي الأبيض لتعاونهم في المفاوضات التي انتهت بنجاح في الساعات القليلة الماضية. يذكر أن اللاعب صاحب الـ30 عامًا، قد أفصح في الأسابيع الأخيرة عن رغبته في اللعب للنادي السكندري، ليكون واحدًا من تدعيمات النادي الأبيض للاتحاد