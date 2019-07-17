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التعليم تعلن نتيجة تحقيقات واقعة الغش الجماعي بلجنة بيلا

تحرير:أمينة محمود ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م
د. طارق شوقي وزير التعليم
د. طارق شوقي وزير التعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج التحقيقات النهائية بشأن واقعة الغش الجماعي بلجنة مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية العامة في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ في أثناء امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019. أسفرت التحقيقات عن ثبوت تطابق إجابات 156 طالبًا في ثلاث مواد هي "اللغة العربية، والفيزياء، والكيمياء"، بالإضافة إلى 4 طلاب آخرين قاموا بالغش بالهاتف المحمول أثناء سير الامتحانات في ذات اللجنة الامتحانية.
وقررت الوزارة حرمانهم جميعًا من دخول امتحانات الدور الثاني مع اعتبارهم راسبين في تلك المواد ويعتبر العام الدراسي بالنسبة لهم عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونًا. وبشأن تطابق الإجابات لـ47 طالبًا في مادتي "اللغة العربية، والفيزياء"، وثبوت تطابق في إجابات 37 طالبًا في
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حوار مع ضياء رشوان مرشح مقعد نقيب الصحفيين - تصوير محمود ابوالدهب (1)

نقيب الصحفيين يجتمع مع ملاك وإدارة جريدة وموقع التحرير

اجتمع نقيب الصحفيين ضياء رشوان مع ملاك مؤسسة التحرير ومجلس إدارتها، وقال النقيب إنه تأكد من أنه لا توجد لديهم نية حالية أو سابقة لإغلاق مؤسسة التحرير (جريدة وموقع)، وأنهم مقتنعون بأهمية رسالتها الإعلامية ومتمسكون باستمرارها، وإن كانت المشاكل التي طرأت مؤخرا على الموقع والخارجة عن إرادتهم قد تضطرهم لاتخاذ قرارات لم يسعوا إليها.واتفق النقيب مع ملاك الجريدة على استمرار التواصل من أجل التوصل لحل وإزالة المشاكل التي تعترض الموقع.
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8 نصائح لتجنب مخاطر الحرائق في المنازل

يخشى كل منا دائما فكرة التعرض للحرائق، لأنها من أبشع الكوارث التى قد يواجهها الإنسان لما تسببه من خسائر فى الأرواح والماديات، كما أنها قد تتسبب فى حدوث إصابات بالغة يظل يعانى منها الإنسان مدى الحياة، يصاحبها نوعان من الألم، الجسدى الناتج عن تآكل طبقات الجلد، النفسى الناتج عن التشوهات التى يسببها تآكل تلك الطبقات، وتزداد معدلات الحرائق فى فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولكن أغلب هذه الحرائق ناتجة عن بعض الأخطاء التى يرتكبها سكان هذه المنازل، فالبعض لا يعرف كيف يتجنب حدوث هذه الحرائق، وفى حالة حدوثها كيف يتعامل معها.
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«هنطقطق زي الفشار».. ناشطون يواجهون الحر بالسخرية

كعادة المصريين لا يمرون بضائقة أو مشكلة إلا وحولوها لمادة هائلة للسخرية وإطلاق النكات سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعى أو في أثناء التجمعات العائلية والأصدقاء، فخلال السنوات الماضية مرّ المجتمع المصرى بالعديد من الأزمات منها الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار وغيرها، ورغم أن هذه الأزمات ألحقت الضرر بهم فإنها لم تخلُ من السخرية، وإطلاق العبارات التى دعت للضحك بدلا من الحزن، وآخر هذه الأزمات ظاهرة الاحتباس الحرارى التى تسببت فى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، والتى واجهها المصريون بالسخرية على صفحات السوشيال ميديا.
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إنشاء إدارة جنائية لقضايا الإرهاب بإشراف شيرين فهمي

قرر المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، إنشاء إدارة جنائية مستقلة تسند اليها جميع الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بنظر قضايا الإرهاب، بمقر مجمع محاكم طرة بالقاهرة، يُعهد إليها جميع قضايا الإرهاب وكل ما يستلزمه سير العمل من مهمات وأدوات وخدمات معاونة. تضمن القرار إسناد الإشراف على المأمورية إلى المستشار محمد شرين فهمي الرئيس بالمحكمة، عضو المكتب الفني، إشرافًا كاملا بالتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة مع إعطائه جميع الصلاحيات الممنوحة لرئيس المحكمة.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تعلن موعد نتائج الدبلومات الفنية بالمدارس

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتائج الدبلومات الفتية صباح غد الثلاثاء في المدارس. وأضاف مجاهد، في تصريح لـ"التحرير"، اليوم الإثنين، أنه سيتم فتح باب التظلمات من النتائج في اليوم التالي من إعلان النتيجة بالمدارس أي بعد غد الأربعاء، ليتظلم الطلاب من نتائج الدور الأول. ?وتابع مجاهد أنه سيتم إصدار جدول امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني خلال أيام، مؤكدا أن امتحانات الدور الثاني ستبدأ في 27 يوليو الجاري.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

والدة طالبة تستغيث بالوزير: بنتي أصيبت بشلل في امتحان الفيزياء

استغاثت ولاء السعيد ولية أمر مايا أحمد أبو عيطة، طالبة في الصف الثالث الثانوي العام بمدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية بنات، في زفتى الغربية، بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مما حدث لابنتهاء في أثناء أدائها امتحان مادة الفيزياء، إذ حدث لها شبه شلل مؤقت في يدها اليمنى ولم تستطع تحريك يدها بعد كل محاولات طبيبة المدرسة معها. وطالبت في الاستغاثة بحق ابنتها في أخذ درجتها كاملة في الدور الثاني، إذ إنها متفوقة دراسيا وما حدث معها ليس لها ذنب فيه وخارج عن إرادتها، كما طالبت بمحاسبة المسئولين في اللجنة إذ إنهم كانوا سببا في ضياع حقها ورفضوا إخراجها للعلاج، بحسب قولها.
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«التعليم» تعلن موعد إصدار بطاقة «طلاب أولى ثانوي»

رغم تأكيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إصدار كارت الألوان أو ما يسمى ببطاقة الألوان بنتيجة طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الخميس، عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لاطلاع الطالب على مستواه في كل مادة امتحانية، فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تراجعت عن إعلان الرابط على موقعها الإفلكتروني بالبطاقة التعريفية للطلاب مساء اليوم، إذ أعلنت في بيان رسمي صادر عنها، أنه سيتم إصدار بطاقة الطالب الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي يوم السبت المقبل.
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التعليم تكشف تفاصيل انتحار طالب خلال امتحان الكيمياء

تلقت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2018 - 2019، اليوم الأربعاء، بلاغا من لجنة مدرسة القرشية الثانوية المشتركة التابعة لإدارة السنطة التعليمية بمحافظة الغربية، يفيد بانتحار طالب عقب ضبطه يغش في أثناء امتحان مادة الكيمياء. وأكدت الغرفة أنه فور ضبط الطالب وفي أثناء اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حياله، قفز الطالب من الدور الخامس باللجنة، ما تسبب في حدوث إصابات بالغة له، وتم نقله بسيارة الإسعاف ووافته المنية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.
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