التعليم تعلن نتيجة تحقيقات واقعة الغش الجماعي بلجنة بيلا

تحرير:أمينة محمود ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م

د. طارق شوقي وزير التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج التحقيقات النهائية بشأن واقعة الغش الجماعي بلجنة مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية العامة في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ في أثناء امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019. أسفرت التحقيقات عن ثبوت تطابق إجابات 156 طالبًا في ثلاث مواد هي "اللغة العربية، والفيزياء، والكيمياء"، بالإضافة إلى 4 طلاب آخرين قاموا بالغش بالهاتف المحمول أثناء سير الامتحانات في ذات اللجنة الامتحانية.

وقررت الوزارة حرمانهم جميعًا من دخول امتحانات الدور الثاني مع اعتبارهم راسبين في تلك المواد ويعتبر العام الدراسي بالنسبة لهم عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونًا. وبشأن تطابق الإجابات لـ47 طالبًا في مادتي "اللغة العربية، والفيزياء"، وثبوت تطابق في إجابات 37 طالبًا في