أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع لاعب توتنهام

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م

تريبير

أعلن نادى أتليتكو مدريد، الإسباني، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًّا مع كيران تريبير، الظهير الأيمن لفريق توتنهام الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وبحسب البيان الرسمي الصادر من أتلتيكو مدريد، فإن النادي الإسباني توصل لاتفاق مع إدارة توتنهام على ضم تريبير بعقد لمدة 3 مواسم قادمة. ووقع المدافع الإنجليزى على عقد مع فريق العاصمة مدريد يمتد إلى 3 مواسم، ووفقا لوسائل إعلام بريطانية فإن الصفقة تصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه إسترلينى، بعدما اجتاز الكشف الطبى بنجاح.

وجاء تعاقد فريق العاصمة الإسبانية، مع الظهير الأيمن لتوتنهام، بعد رحيل خوانفران توريس الظهير الأيمن لأتلتيكو، الذي رفض تجديد عقده مع النادي ومن المنتظر أن يعتمد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني على تريبير في هذا المركز خاصة أنه من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن. يذكر أن تريبير انتقل إلى صفوف توتنهام