رياضة

أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع لاعب توتنهام

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م
تريبير
تريبير
أعلن نادى أتليتكو مدريد، الإسباني، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًّا مع كيران تريبير، الظهير الأيمن لفريق توتنهام الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وبحسب البيان الرسمي الصادر من أتلتيكو مدريد، فإن النادي الإسباني توصل لاتفاق مع إدارة توتنهام على ضم تريبير بعقد لمدة 3 مواسم قادمة. ووقع المدافع الإنجليزى على عقد مع فريق العاصمة مدريد يمتد إلى 3 مواسم، ووفقا لوسائل إعلام بريطانية فإن الصفقة تصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه إسترلينى، بعدما اجتاز الكشف الطبى بنجاح.
وجاء تعاقد فريق العاصمة الإسبانية، مع الظهير الأيمن لتوتنهام، بعد رحيل خوانفران توريس الظهير الأيمن لأتلتيكو، الذي رفض تجديد عقده مع النادي ومن المنتظر أن يعتمد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني على تريبير في هذا المركز خاصة أنه من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن. يذكر أن تريبير انتقل إلى صفوف توتنهام
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جمهور-الجزائر (6)

استعدادات أمنية في فرنسا يوم نهائي كأس أمم إفريقيا

عقد ديدييه لالمان، مفوض شرطة العاصمة الفرنسية، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الأربعاء، على هامش فوز الجزائر في الدور ربع النهائي على ساحل العاج 5- 4 بركلات الترجيح في 11 يوليو انتشر 650 عنصر شرطة ودرك، وأوضح أنهم قاموا برفع مستوى الجاهزية في 14 يوليو يوم مباراة نصف النهائي بين الجزائر ونيجيريا والذي تزامن مع العيد الوطني، إلى 2500 عنصر، مؤكدًا أن هذا هو الرقم ذاته الذي سيكون متواجدًا مساء الجمعة المقبل موعد مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بين الجزائر والسنغال.
إسلام جمال

رسميا.. الاتحاد السكندري يضم إسلام جمال

أنهى نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، إجراءات تعاقده مع إسلام جمال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق في الموسم الجديد، بناء على رغبة طلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر. من جانبه، أشاد طلعت يوسف بالصفقة الجديدة، وبالإمكانات والخبرات التي يتمتع بها إسلام جمال، الذي قضى الموسم الأخير معارًا لصفوف نادي طلائع الجيش، مؤكدًا أنه سيكون إضافة مهمة للفريق في المرحلة القادمة رفقة اللاعبين الجدد.
اشرف-صبحى

أشرف صبحي يتابع الترتيبات الأخيرة لحفل ختام كان 2019

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة مساء اليوم الأربعاء الترتيبات النهائية والاستعدادات الخاصة بحفل ختام كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، وذلك باستاد القاهرة الدولي. يأتي ذلك في إطار متابعة وزير الشباب والرياضة لجميع فعاليات ومنافسات البطولة بدءا من حفل القرعة وحفل الافتتاح وكل منافسات وفعاليات البطولة على جميع الاستادات التي تستضيف مباريات البطولة بمختلف المحافظات منذ انطلاق البطولة وحتى حفل الختام.
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مباراة توتنهام ومانشيستر سيتي

بأموال جريزمان.. أتليتكو مدريد يخطط لضم نجم توتنهام

يرغب نادي أتليتكو مدريد الإسباني في ضم الظهير الأيمن لتوتنهام الإنجليزي كيران تريبير، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وخاض تريبير البالغ من العمر 28 عامًا، 16 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وشارك في 36 مباراة مع السبيرز الموسم الماضي، ومن بينها المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، ولا يمانع مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو بيع تريبير والذي فقد مكانه في التشكيل الأساسي لإنجلترا، خاصة أن السبيرز يملك كل من سيرجي أورير وكايلي والكر بيترز في نفس مركزه.
كراوتش

بعد 20 عامًا من التألق.. كراوتش ينهي مسيرته الكروية

أعلن الدولي الإنجليزي السابق، بيتر كراوتش، اليوم الجمعة، أنه قرر اعتزال كرة القدم، منهيا مسيرته الاحترافية التي بدأت قبل عقدين من الزمن. واتخذ كراوتش الذي أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي في صفوف بيرنلي، قرار الاعتزال بعمر 38 عاما في مسيرة احترافية بدأها عام 1998 مع توتنهام لكنه انتظر حتى عام 2000 لتسجيل بدايته على صعيد الدوري الإنجليزي (درجة أولى) مع كوينز بارك رينجرز، قبل أن يتنقل بعدها بين الكثير من الفرق، أبرزها ليفربول وتوتنهام هوتسبير مجددا وستوك سيتي.
هازارد-ريال-مدريد

الميركاتو.. 240 صفقة حسمت بـ1.9 مليار يورو

بدأت اليوم رسميا سوق الانتقالات الصيفية في كل الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، ومع ذلك فهناك العديد من الأندية حسمت صفقاتها، والتي وصلت إلى 240 صفقة في القارة الأوروبية بقيمة 1.9 مليار يورو، ففي الدوري الإسباني تمت 57 صفقة أبرزها انتقال إيدين هازارد إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو، بينما تبادل برشلونة مع فالنسيا حارس مرماه ياسبر سيليسين بالحارس الآخر نيتو، وأنفقت الأندية الإسبانية حتى الآن 700 مليون يورو، أما أبرز الصفقات في الدوري الألماني فهي انتقال لوكاس هيرنانديو إلى بايرن ميونيخ من أتلتيكو مدريد، وعودة ماتس هوملز إلى بروسيا دورتموند.
كافاني‎

كافاني يرغب في الاستمرار لنهاية عقده مع سان جيرمان

ارتبط اسم المهاجم الأوروجوياني إيدنسون كافاني بالانتقال إلى العديد من الأندية وعلى رأسها أتلتيكو مدريد الإسباني، إلا أن المهاجم يرغب في الاستمرار في صفوف باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده في شهر يونيو من عام 2020، وبالتالي يمكنه التفاوض مع أي نادي في شهر يناير المقبل للانضمام إلى صفوفه بالمجان، وعن ذلك قال كافاني بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "يتبقى لي عام في عقدي الحالي مع باريس سان جيرمان، ورغبتي هي الاستمرار، أتطلع كثيرًا إلى هذا العام، ومن بعده سنبدأ في التفكير في الخطوة التالية".
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