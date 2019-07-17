أمريكا ترفض رسميا بيع «F-35» لتركيا: مستحيل

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م

البيت الأبيض

علقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج المقاتلات "F-35" بسبب شراء البلاد منظومات الصواريخ "إس-400" الروسية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستضر التعاون بين أنقرة وواشنطن، بحسب "روسيا اليوم". وقال البيت الأبيض، في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء: "للأسف، قرار تركيا شراء منظومات الدفاع الجوي إس-400 يجعل استمرار مشاركتها في برنامج F-35 أمرا مستحيلا". وأضاف البيان: "لا يمكن أن تتعايش F-35 مع المنصة الروسية لجمع المعلومات الاستطلاعية، التي سيتم استخدامها لدراسة القدرات المتطورة لهذه الطائرات".

وتابع البيان أن "الولايات المتحدة تتعاون بصورة نشطة مع تركيا بشأن توفير حلول في الدفاع الجوي من أجل تلبية احتياجاتها المشروعة في هذا المجال، وهذه الإدارة تقدم مقترحات عدة خاصة بنقل تركيا إلى الجبهة الأمامية لكي تحصل على منظومات باتريوت للدفاع الجوي".وأكدت الولايات المتحدة أن "تركيا تمثل شريكا قديما