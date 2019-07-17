رياضة

استعدادات أمنية في فرنسا يوم نهائي كأس أمم إفريقيا

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م
جماهير الجزائر
جماهير الجزائر
عقد ديدييه لالمان، مفوض شرطة العاصمة الفرنسية، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الأربعاء، على هامش فوز الجزائر في الدور ربع النهائي على ساحل العاج 5- 4 بركلات الترجيح في 11 يوليو انتشر 650 عنصر شرطة ودرك، وأوضح أنهم قاموا برفع مستوى الجاهزية في 14 يوليو يوم مباراة نصف النهائي بين الجزائر ونيجيريا والذي تزامن مع العيد الوطني، إلى 2500 عنصر، مؤكدًا أن هذا هو الرقم ذاته الذي سيكون متواجدًا مساء الجمعة المقبل موعد مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بين الجزائر والسنغال.
وأوضح لالمان أن السلطات الأمنية ستنشر عناصرها لحماية واجهات المباني والمحال التجارية لاسيما عند الشانزيليزيه والشوارع المحيطة به تفاديًا لحصول مظاهر التخريب والنهب التي طالت بعض المتاجر على هامش احتفالات سابقة خلال البطولة الحالية للمشجعين الجزائريين. وشدد مفوض شرطة باريس على أن التعبير عن الفرح يجب
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تريبير

أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع لاعب توتنهام

أعلن نادى أتليتكو مدريد، الإسباني، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًّا مع كيران تريبير، الظهير الأيمن لفريق توتنهام الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وبحسب البيان الرسمي الصادر من أتلتيكو مدريد، فإن النادي الإسباني توصل لاتفاق مع إدارة توتنهام على ضم تريبير بعقد لمدة 3 مواسم قادمة. ووقع المدافع الإنجليزى على عقد مع فريق العاصمة مدريد يمتد إلى 3 مواسم، ووفقا لوسائل إعلام بريطانية فإن الصفقة تصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه إسترلينى، بعدما اجتاز الكشف الطبى بنجاح.
إسلام جمال

رسميا.. الاتحاد السكندري يضم إسلام جمال

أنهى نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، إجراءات تعاقده مع إسلام جمال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق في الموسم الجديد، بناء على رغبة طلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر. من جانبه، أشاد طلعت يوسف بالصفقة الجديدة، وبالإمكانات والخبرات التي يتمتع بها إسلام جمال، الذي قضى الموسم الأخير معارًا لصفوف نادي طلائع الجيش، مؤكدًا أنه سيكون إضافة مهمة للفريق في المرحلة القادمة رفقة اللاعبين الجدد.
اشرف-صبحى

أشرف صبحي يتابع الترتيبات الأخيرة لحفل ختام كان 2019

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة مساء اليوم الأربعاء الترتيبات النهائية والاستعدادات الخاصة بحفل ختام كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، وذلك باستاد القاهرة الدولي. يأتي ذلك في إطار متابعة وزير الشباب والرياضة لجميع فعاليات ومنافسات البطولة بدءا من حفل القرعة وحفل الافتتاح وكل منافسات وفعاليات البطولة على جميع الاستادات التي تستضيف مباريات البطولة بمختلف المحافظات منذ انطلاق البطولة وحتى حفل الختام.
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فيكتور-جوميز (2)

رسميا.. فيكتور جوميز حكما لنهائي كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن اختيار الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، وقال الحساب الرسمي للكاف عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن جوميز سيتولى المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي، تحكيميًّا، ولم يكشف الكاف في تغريدته عن مساعدي جوميز أو الطاقم الخاص بتقنية الفيديو الذي سيتواجد في مباراة، مكتفيًا بالإعلان عن تواجد الجنوب إفريقي. وسيلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في التاسعة من مساء الجمعة -بتوقيت القاهرة- في استاد القاهرة الدولي لتحديد بطل النسخة الحالية لكأس الأمم.
الجزائر-ونيجيريا (3)

جسر جوي لنقل جماهير الجزائر إلى القاهرة

كشفت تقارير صحفية جزائرية عن اتفاق الحكومة الجزائرية، على إقامة جسر جوي للقاهرة قوامه 28 طائرة، لنقل المشجعين لحضور نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامته يوم 19 يوليو الجاري بين منتخب الجزائر ونظيره السنغالي. ووفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية هناك طائرات عسكرية سيتم استخدامها كذلك لنقل الجماهير الجزائرية إلى القاهرة، من أجل حشد أكبر عدد ممكن من الجماهير في مدرجات استاد القاهرة الدولي، الذي سيستضيف المباراة النهائية يوم 19 يوليو الجاري.
منتخب الجزائر

الدماء تعكر فرحة الجزائر بنهائي إفريقيا.. ورسالة تحذير

فوزا مثيرا حققه المنتخب الجزائري على نظيره النيجيري، مساء الأحد، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها القاهرة، لكن الإثارة لم تتوقف مع إطلاق الحكم الجامبي بكاري جاسما صافرة النهاية، معلنا وصول محاربي الصحراء إلى المباراة النهائية أمام السنغال، إذ شهدت احتفالات الجزائريون، حالة من السعادة المفرطة في الجزائر وفرنسا، انتهت بحادث مأساوي في بلد المليون شهيد، ورسالة تحذيرية من القاهرة بعثها نجم الفرحة الجزائرية وبطلها الأول، إلى عشرات الآلاف الذين احتشدوا بأعلام بلدهم في أرض النور والجمال.
الجزائر-ونيجيريا (5)

رياض محرز يقود الجزائر للتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا

حقق المنتخب الجزائري فوزًا قاتلا على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أحرز ويليام إيكونج مدافع نيجيريا هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40 وتعادل إيجالو لنيجيريا في الدقيقة 71 من ركلة جزاء قبل أن يخطف رياض محرز هدف الفوز للجزائر في الدقيقة الأخيرة من اللقاء ليقود منتخب بلاده نحو التأهل ومواجهة السنغال في المباراة النهائية للبطولة المقرر إقامتها يوم 19 يوليو الجاري.
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