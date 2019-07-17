استعدادات أمنية في فرنسا يوم نهائي كأس أمم إفريقيا

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م

جماهير الجزائر

عقد ديدييه لالمان، مفوض شرطة العاصمة الفرنسية، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الأربعاء، على هامش فوز الجزائر في الدور ربع النهائي على ساحل العاج 5- 4 بركلات الترجيح في 11 يوليو انتشر 650 عنصر شرطة ودرك، وأوضح أنهم قاموا برفع مستوى الجاهزية في 14 يوليو يوم مباراة نصف النهائي بين الجزائر ونيجيريا والذي تزامن مع العيد الوطني، إلى 2500 عنصر، مؤكدًا أن هذا هو الرقم ذاته الذي سيكون متواجدًا مساء الجمعة المقبل موعد مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بين الجزائر والسنغال.

وأوضح لالمان أن السلطات الأمنية ستنشر عناصرها لحماية واجهات المباني والمحال التجارية لاسيما عند الشانزيليزيه والشوارع المحيطة به تفاديًا لحصول مظاهر التخريب والنهب التي طالت بعض المتاجر على هامش احتفالات سابقة خلال البطولة الحالية للمشجعين الجزائريين. وشدد مفوض شرطة باريس على أن التعبير عن الفرح يجب