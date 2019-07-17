«القتيل متحرش».. مفاجآت في جريمة «فتاة العياط»

تحرير:محمد الشاملي ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م

فتاة العياط

قالت المحامية دينا المقدم عضو الدفاع عن "أميرة" والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، إن جميع الأدلة والتحريات تشير إلى براءتها في اتهامها بقتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا، موضحة أن ابنة الـ15 سنة كانت في حالة دفاع شرعي عن العرض والنفس بشكل واضح وصريح، لافتة إلى ضرورة انتظار شهرين لإصدار تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي بشأن تشريح جثة المجني عليه واصفة إياها "قد تقلب موازين القضية وتحول مسارها بشكل مغاير للاتجاه الحالي مؤكدا "إحنا قدام بنت ماكنش قدامها إلا تدافع عن نفسها".

أضافت المحامية خلال استضافتها ببرنامج "90 دقيقة" المُذاع عبر فضائية المحور مساء الأربعاء، أن التحريات أشارت إلى أن المجني عليه "الأمير" 22 سنة، سيئ السمعة وسبق اتهامه في قضية تحرش. وأشارت "المقدم" إلى أن ما يشغل أسرة المجني عليه كيفية الحصول على السيارة المحتجزة بعد الحادث قائلة "مش فارق معاهم الولد