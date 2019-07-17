رياضة

نيجيريا تحصد المركز الثالث بكأس الأمم على حساب تونس

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م
نيجيريا وتونس
نيجيريا وتونس
حصد منتخب نيجيريا المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على المنتخب التونسي بهدف دون رد أحرزه أوديون إيجالو في الدقيقة الثالثة من المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام لتحديد صاحب المركز الثالث بالبطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، بهذا الهدف رفع إيجالو رصيده إلى 5 أهداف يتصدر بها ترتيب هدافي البطولة متفوقا على السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز وزميله آدم وناس، حيث يمتلك كل منهم 3 أهداف في رصيده.
المباراة جاءت سريعة منذ البداية حيث استطاع منتخب نيجيريا أن يصل إلى شباك معز بن شريفية حارس منتخب تونس، مبكرا، عن طريق مهاجمه أوديون إيجالو الذي أحرز هدف النسور الخضراء في الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء وهو الهدف الذي تسبب في حالة ارتباك شديدة للمنتخب التونسي خاصة أنه جاء من خطأ بين حارس تونس وزميله
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تونس تنهي مغامرة مدغشقر بكان 2019 وتصعد لنصف النهائي

تأهل منتخب تونس إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السلام بالقاهرة، أحرز فرجانس ساسي الهدف الأول لنسور قرطاج في الدقيقة 52 من زمن المباراة وأضاف يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 60، وعزز نعيم السليتي تقدم تونس بالهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة، بذلك يصعد المنتخب التونسي لمواجهة نظيره السنغالي يوم الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.
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بالمواعيد.. مواجهات صعبة في ربع نهائي أمم أفريقيا

اختتمت اليوم منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري والتي شارك فيها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث أقيم اليوم مباراتان الأولى جمعت بين منتخب مالي و نظيره الإيفواري وانتهت بفوز كوت ديفوار بهدف دون رد، بنيما جمع اللقاء الثاني بين منتخب تونس والمنتخب الغاني وانتهى بفوز نسور قرطاج بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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تونس تطيح بغانا من كأس الأمم وتتأهل إلى ربع النهائي

تأهل المنتخب التونسي إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد فوزه على غانا بنتيجة 5- 4 بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1- 1، حيث أحرز طه الخنيسي هدف تونس في الدقيقة 73 من اللقاء وأحرز رامي بديوي مدافع تونس هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة وبذلك يلتقي نسور قرطاج يوم الخميس المقبل، مع منتخب مدغشقر الذي تأهل لدور الـ8 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 4- 2.
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