نيجيريا تحصد المركز الثالث بكأس الأمم على حساب تونس

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م

نيجيريا وتونس

حصد منتخب نيجيريا المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على المنتخب التونسي بهدف دون رد أحرزه أوديون إيجالو في الدقيقة الثالثة من المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام لتحديد صاحب المركز الثالث بالبطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، بهذا الهدف رفع إيجالو رصيده إلى 5 أهداف يتصدر بها ترتيب هدافي البطولة متفوقا على السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز وزميله آدم وناس، حيث يمتلك كل منهم 3 أهداف في رصيده.

المباراة جاءت سريعة منذ البداية حيث استطاع منتخب نيجيريا أن يصل إلى شباك معز بن شريفية حارس منتخب تونس، مبكرا، عن طريق مهاجمه أوديون إيجالو الذي أحرز هدف النسور الخضراء في الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء وهو الهدف الذي تسبب في حالة ارتباك شديدة للمنتخب التونسي خاصة أنه جاء من خطأ بين حارس تونس وزميله