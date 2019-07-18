مدرب تونس: خسرنا أمام نيجيريا لهذه الأسباب

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

تونس ونيجيريا

أعرب الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، عن حزنه لخسارة فريقه أمام نظيره النيجيري، مساء الأربعاء، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة الأمم الإفريقية في نسختها الـ32 التي تقام على الأراضي المصرية. وأوضح جيريس خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN sports»، أن فريقه عانى في هذه المباراة بشكل كبير من غياب بعض نجومه بسبب الإصابات التي لحقت بهم في المباريات الماضية، كما أن معظم اللاعبين تأثروا بالإجهاد الشديد بعد المباريات المتتالية بالبطولة.

واستمر في حديثه: «دخلنا المباراة بحماس كبير وكان لدينا هدف واحد هو الفوز وحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية، لكننا لم نتمكن من تحقيق هدفنا، وما نستطيع فعله الآن هو التفكير في المستقبل». وحصد منتخب نيجيريا المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على المنتخب التونسي