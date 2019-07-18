رياضة

مدرب تونس: خسرنا أمام نيجيريا لهذه الأسباب

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
تونس ونيجيريا
تونس ونيجيريا
أعرب الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، عن حزنه لخسارة فريقه أمام نظيره النيجيري، مساء الأربعاء، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة الأمم الإفريقية في نسختها الـ32 التي تقام على الأراضي المصرية. وأوضح جيريس خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN sports»، أن فريقه عانى في هذه المباراة بشكل كبير من غياب بعض نجومه بسبب الإصابات التي لحقت بهم في المباريات الماضية، كما أن معظم اللاعبين تأثروا بالإجهاد الشديد بعد المباريات المتتالية بالبطولة.
واستمر في حديثه: «دخلنا المباراة بحماس كبير وكان لدينا هدف واحد هو الفوز وحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية، لكننا لم نتمكن من تحقيق هدفنا، وما نستطيع فعله الآن هو التفكير في المستقبل». وحصد منتخب نيجيريا المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على المنتخب التونسي
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جلسة أحمد مرتضى كلمة السر في توقيع بامبو للزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك تفاصيل التعاقد مع كريم بامبو لاعب الأهلي السابق والإسماعيلي الحالي الذي ينتهي تعاقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجاري، حيث قام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه لصفوف القلعة البيضاء لمدة 4 مواسم، جاء ذلك خلال جلسة جمعته مع أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدرة الزمالك السابق والمكلف من مجلس الإدارة الحالي بملف التعاقدات للموسم الجديد، كما أوضح المصدر أن التوقيع مع اللاعب تم بعد التأكد من عدم استمراره مع الإسماعيلي ورفضه تجديد تعاقده.
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إيجالو يقترب من حسم لقب هداف كأس الأمم

قاد المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، منتخب بلاده للحصول على الميدالية البرونزية وحصد المركز الثالث ببطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد أن أحرز صاحب الـ30 عامًا، هدف فوز منتخب النسور الخضراء على نظيره التونسي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام بالقاهرة، وانتهت بفوز نيجيريا بهدف دون رد، حيث جاء هدف إيجالو في الدقيقة الثالثة من المباراة التي شهدت خروج المهاجم النيجيري في الشوط الثاني بعد تعرضه لإصابة قوية.
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نيجيريا تحصد المركز الثالث بكأس الأمم على حساب تونس

حصد منتخب نيجيريا المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على المنتخب التونسي بهدف دون رد أحرزه أوديون إيجالو في الدقيقة الثالثة من المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام لتحديد صاحب المركز الثالث بالبطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، بهذا الهدف رفع إيجالو رصيده إلى 5 أهداف يتصدر بها ترتيب هدافي البطولة متفوقا على السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز وزميله آدم وناس، حيث يمتلك كل منهم 3 أهداف في رصيده.
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تشكيل نيجيريا.. النسور يواجهون تونس بكل أسلحتهم

أعلن جيرونت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا تشكيل فريقه لمواجهة تونس، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد «السلام» في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي. وتختتم منافسات يوم الجمعة المقبل، بمواجهة منتخب الجزائر والسنغال، في المباراة الختامية على استاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن يدير لقاء اليوم الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).
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تونس تفقد المساكني والمعز حسن أمام نيجيريا

يغيب الثنائي يوسف المساكني، وحارس المرمى المعز حسن، عن منتخب تونس لمواجهة نظيره النيجيري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ويلتقي المنتخبان في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل على استاد «السلام» بالقاهرة لتحديد صاحب الميدالية الفضية ببطولة الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري. وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، غياب المساكني، والمعز رسميا، مساء اليوم الإثنين، بعدما تعرضا للإصابة في مواجهة السنغال الأخيرة، بنصف نهائي البطولة، بعد إجراء الثنائي للفحوصات الطبية اللازمة لتحديد حجم الإصابة.
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معلول: مدرب تونس لن يحقق نتائج جيدة لهذا السبب

يرى نبيل معلول، مدرب منتخب تونس السابق، أن مجموعة نسور قرطاج، من أضعف مجموعات بطولة أمم إفريقيا 2019، مشيرًا إلى أن الفريق هو من صعّب الأمور على نفسه. وواصل المنتخب التونسي أداءه المخيب للآمال في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد أن تعادل مع نظيره الموريتاني بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي، ولم يحقق الفريق أي فوز في دور المجموعات، وحصد 3 نقاط من التعادل في 3 مباريات وضمن التأهل إلى ثمن نهائي البطولة بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة خلف مالي الذي تصدر برصيد 7 نقاط.
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تونس: ارتفاع الحرارة يضعنا أمام مشاكل في كان 2019

كشف الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس أن مواجهة منتخب مالي، المقرر إقامتها، غدا الجمعة، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، مصيرية لنسور قرطاج، وأضاف آلان جيريس في المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "الانتقادات جزء من عملي، ولا يشغلني الحديث عنها، هناك مباراة مهمة ومصيرية غدا أمام منتخب مالي، وعلينا أن نبتعد عما يشغلنا من انتقادات، والتركيز على الفوز ولا شيء غيره لإسعاد الجماهير".
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