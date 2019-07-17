إيجالو يقترب من حسم لقب هداف كأس الأمم

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م

ايجالو وايوبي

قاد المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، منتخب بلاده للحصول على الميدالية البرونزية وحصد المركز الثالث ببطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد أن أحرز صاحب الـ30 عامًا، هدف فوز منتخب النسور الخضراء على نظيره التونسي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام بالقاهرة، وانتهت بفوز نيجيريا بهدف دون رد، حيث جاء هدف إيجالو في الدقيقة الثالثة من المباراة التي شهدت خروج المهاجم النيجيري في الشوط الثاني بعد تعرضه لإصابة قوية.

هدف أوديون إيجالو في شباك معز بن شريفية حارس مرمى تونس هو الخامس له في هذه البطولة وبذلك يتصدر مهاجم منتخب نيجيريا وفريق تشانجتشون ياتاي الصيني، قائمة هدافي بطولة أمم إفريقيا حتى الآن، متفوقًا على السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز وزميله آدم وناس حيث يمتلك كل منهم 3 أهداف في رصيده ويتبقى لهم مباراة