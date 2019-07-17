رياضة

إيجالو يقترب من حسم لقب هداف كأس الأمم

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م
ايجالو وايوبي
ايجالو وايوبي
قاد المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، منتخب بلاده للحصول على الميدالية البرونزية وحصد المركز الثالث ببطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد أن أحرز صاحب الـ30 عامًا، هدف فوز منتخب النسور الخضراء على نظيره التونسي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام بالقاهرة، وانتهت بفوز نيجيريا بهدف دون رد، حيث جاء هدف إيجالو في الدقيقة الثالثة من المباراة التي شهدت خروج المهاجم النيجيري في الشوط الثاني بعد تعرضه لإصابة قوية.
هدف أوديون إيجالو في شباك معز بن شريفية حارس مرمى تونس هو الخامس له في هذه البطولة وبذلك يتصدر مهاجم منتخب نيجيريا وفريق تشانجتشون ياتاي الصيني، قائمة هدافي بطولة أمم إفريقيا حتى الآن، متفوقًا على السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز وزميله آدم وناس حيث يمتلك كل منهم 3 أهداف في رصيده ويتبقى لهم مباراة
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مدرب تونس: خسرنا أمام نيجيريا لهذه الأسباب

أعرب الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، عن حزنه لخسارة فريقه أمام نظيره النيجيري، مساء الأربعاء، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة الأمم الإفريقية في نسختها الـ32 التي تقام على الأراضي المصرية. وأوضح جيريس خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN sports»، أن فريقه عانى في هذه المباراة بشكل كبير من غياب بعض نجومه بسبب الإصابات التي لحقت بهم في المباريات الماضية، كما أن معظم اللاعبين تأثروا بالإجهاد الشديد بعد المباريات المتتالية بالبطولة.
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جلسة أحمد مرتضى كلمة السر في توقيع بامبو للزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك تفاصيل التعاقد مع كريم بامبو لاعب الأهلي السابق والإسماعيلي الحالي الذي ينتهي تعاقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجاري، حيث قام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه لصفوف القلعة البيضاء لمدة 4 مواسم، جاء ذلك خلال جلسة جمعته مع أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدرة الزمالك السابق والمكلف من مجلس الإدارة الحالي بملف التعاقدات للموسم الجديد، كما أوضح المصدر أن التوقيع مع اللاعب تم بعد التأكد من عدم استمراره مع الإسماعيلي ورفضه تجديد تعاقده.
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نيجيريا تحصد المركز الثالث بكأس الأمم على حساب تونس

حصد منتخب نيجيريا المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على المنتخب التونسي بهدف دون رد أحرزه أوديون إيجالو في الدقيقة الثالثة من المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام لتحديد صاحب المركز الثالث بالبطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، بهذا الهدف رفع إيجالو رصيده إلى 5 أهداف يتصدر بها ترتيب هدافي البطولة متفوقا على السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز وزميله آدم وناس، حيث يمتلك كل منهم 3 أهداف في رصيده.
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تونس-ونيچيريا (4)

نيجيريا تحصد المركز الثالث بكأس الأمم على حساب تونس

حصد منتخب نيجيريا المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على المنتخب التونسي بهدف دون رد أحرزه أوديون إيجالو في الدقيقة الثالثة من المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام لتحديد صاحب المركز الثالث بالبطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، بهذا الهدف رفع إيجالو رصيده إلى 5 أهداف يتصدر بها ترتيب هدافي البطولة متفوقا على السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز وزميله آدم وناس، حيث يمتلك كل منهم 3 أهداف في رصيده.
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استعدادات أمنية في فرنسا يوم نهائي كأس أمم إفريقيا

عقد ديدييه لالمان، مفوض شرطة العاصمة الفرنسية، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الأربعاء، على هامش فوز الجزائر في الدور ربع النهائي على ساحل العاج 5- 4 بركلات الترجيح في 11 يوليو انتشر 650 عنصر شرطة ودرك، وأوضح أنهم قاموا برفع مستوى الجاهزية في 14 يوليو يوم مباراة نصف النهائي بين الجزائر ونيجيريا والذي تزامن مع العيد الوطني، إلى 2500 عنصر، مؤكدًا أن هذا هو الرقم ذاته الذي سيكون متواجدًا مساء الجمعة المقبل موعد مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بين الجزائر والسنغال.
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جسر جوي لنقل جماهير الجزائر إلى القاهرة

كشفت تقارير صحفية جزائرية عن اتفاق الحكومة الجزائرية، على إقامة جسر جوي للقاهرة قوامه 28 طائرة، لنقل المشجعين لحضور نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامته يوم 19 يوليو الجاري بين منتخب الجزائر ونظيره السنغالي. ووفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية هناك طائرات عسكرية سيتم استخدامها كذلك لنقل الجماهير الجزائرية إلى القاهرة، من أجل حشد أكبر عدد ممكن من الجماهير في مدرجات استاد القاهرة الدولي، الذي سيستضيف المباراة النهائية يوم 19 يوليو الجاري.
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نهائي أمم إفريقيا مواجهة بنكهة إنجليزية

أقيمت اليوم مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، حيث التقى منتخب السنغال مع منتخب تونس، وأسفرت هذه المواجهة عن تأهل أسود التيرانجا بقيادة ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، للمباراة النهائية، بينما أسفرت المواجهة الثانية بين الجزائر ونيجيريا عن تأهل محاربي الصحراء بقيادة رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزيلنهائي البطولة المقرر إقامته يوم 19 يوليو الجاري على استاد القاهرة الدولي، بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث بين تونس ونيجيريا يوم 17 يوليو.
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