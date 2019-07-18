جريمة

«أنا بخونك».. جريمة بدأت بجملة وانتهت بـ«حبل عشماوي»

بعد مرور عام على جريمة مقتل ربة منزل على يد زوجها طعنا بالسكين بسبب شكه في سلوكها، أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على القضية بإعدام الجاني
تحرير:محمد الشاملي ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ ص
إعدام - تعبيرية
إعدام - تعبيرية
صراحة قاتلة.. تلخص هاتان الكلمتان كواليس جريمة قتل راحت ضحيتها ربة منزل على يد زوجها "عامل كاوتش" بسيط طعنا بسكين في حي منشأة ناصر في محافظة القاهرة منتصف العام الماضي، وذلك بعدما أسدلت الدائرة 27 محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بالعباسية الستار على القضية التي هزت الرأي العام وأثارت غضب أهالي المنطقة الشعبية -آنذاك- حتى إن كثيرين من قاطني الحي لا يزالون يتذكرون تفاصيل ما جرى داخل تلك الشقة، لاسيما مشهد قوات الشرطة التي حولت الشارع إلى ما يشبه ثكنة عسكرية.
منذ نحو 20 سنة وقعت أنظار "عبدالحميد" على فتاة تدعى "خيرية"، فكان الحب من النظرة الأولى، لم تفارق صورتها مخيلته طوال الليل، قضى تلك الأمسية مفعما بمشاعر وأحاسيس عاطفية دقت في قلب ابن الـ25 سنة للمرة الأولى. تلهف الشاب العشريني إلى شروق صباح اليوم الجديد، وعمد إلى تكرر المقابلة، ولم يتردد في الإفصاح
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انقلاب ميكروباص في ترعة

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية شابة، التابعة لمركز دسوق، على طريق دسوق - كفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن البلاغ الذى تلقاه مأمور مركز شرطة دسوق، بانقلاب سيارة ميكروباص ركاب، بالقرب من قرية شابة، التابعة لمركز دسوق، على طريق دسوق - كفر الشيخ. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف التى قامت بنقل المصابين إلى مستشفى دسوق العام لتلقى العلاج اللازم.
الأهالي أمام نقطة الشرطة

ضبط سائق توك توك حاول خطف طفلتين بأسوان

تمكن أهالى قرية الرديسية، التابعة لمركز إدفو، شمال محافظة أسوان، من الإمساك بسائق توك توك، حاول اختطاف طفلتين تبلغان من العمر 5 سنوات، من أمام مسكنهما، لأسباب غير معروفة. وقام عدد من الأهالى الغاضبين بالاعتداء على سائق التوك توك المتهم بمحاولة الاختطاف بالضرب، واقتياده وتسليمه إلى نقطة شرطة الرديسية. وفى نقطة الشرطة، تم تحرير محضر ضد سائق التوك توك، الذى تبين أنه يدعى «أ. م»، بعد اتهام الأهالى له بمحاولة اختطاف الطفلتين من أمام مسكنهما بالقرية لأسباب غير معروفة.
فتاة-العياط

«القتيل متحرش».. مفاجآت في جريمة «فتاة العياط»

قالت المحامية دينا المقدم عضو الدفاع عن "أميرة" والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، إن جميع الأدلة والتحريات تشير إلى براءتها في اتهامها بقتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا، موضحة أن ابنة الـ15 سنة كانت في حالة دفاع شرعي عن العرض والنفس بشكل واضح وصريح، لافتة إلى ضرورة انتظار شهرين لإصدار تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي بشأن تشريح جثة المجني عليه واصفة إياها "قد تقلب موازين القضية وتحول مسارها بشكل مغاير للاتجاه الحالي مؤكدا "إحنا قدام بنت ماكنش قدامها إلا تدافع عن نفسها".
سيارة -اسعاف

تسمم 8 طالبات في المدينة الجامعية بالزقازيق

أصيبت ثماني طالبات، بحالات قيء واشتباه في الإصابة بتسمم غذائي، اليوم الأربعاء؛ وذلك في أثناء إقامتهن بالمدينة الجامعية لطالبات جامعة الزقازيق، الكائنة بشارع «فاروق»، بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، في محافظة الشرقية، إذ جرى نقلهن إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وتحرّر عن ذلك المحضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد سلام، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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جثة

ذبحها والتقط سيلفي بجوارها.. جريمة «كوافيرة السلام»

جريمة شكلت لغزا محيرا، عكف رجال البحث الجنائي في مديرية أمن القاهرة على فك طلاسمه، الأمر غريب الاطوار، المعطيات لدى قوات الشرطة فور وصولهم محل البلاغ الذي وصل إلى قسم شرطة أول السلام من مشرف غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعاصمة هي العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها الكائنة بنطاق المركز، الضحية تعمل في محل كوافير "بيوتي سنتر" بها طعنات متفرقة بالجسم وجرح ذبحي بالرقبة، بركة من الدماء آخر ما تبقى من الجريمة البشعة التي وقعت بين جدران تلك الشقة.
جريمة-حلوان (2)

«بنزين وجثتان».. كواليس محرقة بائع وطفلته في حلوان

خرج من زنزانته للنور يتشبث بالحياة، ضعف بصره ونال المرض من جسده النحيف، كان يأمل أن ينجو هو وطفلته بعد أن طلقت منه والدتها، كانت عكازه الذي يستند عليه بينما هي لا تعرف غيره، يعمل ليل نهار ليكسب لقمته بعرق جبينه، لينفق عليها من حلال، إلا أن شيطانا فظا غليظ القلب أنهى حياته في مشهد يسحق القلب فزعا، لم يتركه يعيش ويهنأ بحياته مع طفلته، كتب نهاية مأساوية يعجز كاتب أفلام رعب عن كتابتها، كادت الطفلة تموت من الخوف وقلبها يتوقف وهي ترى الجاني يجرد والدها من ملابسه ويسكب عليه البنزين، لم تتوقف فصول الجحيم وقتلها بينما لم تكن تولد "ملك" لتلقى في النار.
طعنات-سكين-جريمة

لو صرختي هقتلك.. تفاصيل جديدة في مقتل محفظة قرآن

أسرة انفرط عقد حباتها بوفاة الأم، تلك السيدة التي كانت همزة الوصل بين الأب والأبناء، تقضي ساعات النهار في إنجاز المهام المنزلية وإعداد الطعام، وتتابع أحوال أطفالها وحياتهم الدراسية وشؤون حياتهم والوقوف على أخلاق وطباع جلسائهم خوفا من "رفيق السوء" الذي قد يدفعهم نحو الهاوية، الأمر الذي تحقق بعد رحيلها عن الدنيا، تفككت الأسرة بشكل كامل، وانشغل الأب بعمله وتوفير طلبات المنزل، وسرعان ما تزوج من سيدة أخرى تعينه على تربية الأبناء وتلبية طلباته الشخصية دون أي محاولة للتقرب من أطفاله.
اعدام

إحالة قاتل «قهوجي» للجنايات: هرب 5 سنوات من الإعدام

قررت نيابة الدخيلة بغرب الإسكندرية، إحالة عاطل إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن، وعضوية المستشارين أحمد عبد الغني عمران وخالد قطب بدر الدين، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب، لمحاكمته في القضية رقم 15548 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة الدخيلة والصادر ضده فيها الحكم بالإعدام شنقا. تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من القبض على هارب من حكم بالإعدام منذ 5 سنوات بدائرة قسم الدخيلة.
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