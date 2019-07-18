«أنا بخونك».. جريمة بدأت بجملة وانتهت بـ«حبل عشماوي»

بعد مرور عام على جريمة مقتل ربة منزل على يد زوجها طعنا بالسكين بسبب شكه في سلوكها، أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على القضية بإعدام الجاني

تحرير:محمد الشاملي ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ ص

إعدام - تعبيرية

صراحة قاتلة.. تلخص هاتان الكلمتان كواليس جريمة قتل راحت ضحيتها ربة منزل على يد زوجها "عامل كاوتش" بسيط طعنا بسكين في حي منشأة ناصر في محافظة القاهرة منتصف العام الماضي، وذلك بعدما أسدلت الدائرة 27 محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بالعباسية الستار على القضية التي هزت الرأي العام وأثارت غضب أهالي المنطقة الشعبية -آنذاك- حتى إن كثيرين من قاطني الحي لا يزالون يتذكرون تفاصيل ما جرى داخل تلك الشقة، لاسيما مشهد قوات الشرطة التي حولت الشارع إلى ما يشبه ثكنة عسكرية.

منذ نحو 20 سنة وقعت أنظار "عبدالحميد" على فتاة تدعى "خيرية"، فكان الحب من النظرة الأولى، لم تفارق صورتها مخيلته طوال الليل، قضى تلك الأمسية مفعما بمشاعر وأحاسيس عاطفية دقت في قلب ابن الـ25 سنة للمرة الأولى. تلهف الشاب العشريني إلى شروق صباح اليوم الجديد، وعمد إلى تكرر المقابلة، ولم يتردد في الإفصاح

منذ نحو 20 سنة وقعت أنظار "عبدالحميد" على فتاة تدعى "خيرية"، فكان الحب من النظرة الأولى، لم تفارق صورتها مخيلته طوال الليل، قضى تلك الأمسية مفعما بمشاعر وأحاسيس عاطفية دقت في قلب ابن الـ25 سنة للمرة الأولى.



تلهف الشاب العشريني إلى شروق صباح اليوم الجديد، وعمد إلى تكرر المقابلة، ولم يتردد في الإفصاح عن حبه لها، فكانت المفاجأة أنها بادلته الشعور ذاته، وتوطدت علاقتهما وصولا إلى أوجها بعد تقدم "عبدالحميد" لخطبتها.



وافقت أسرة "خيرية" على العريس رغم حالته المادية المتوسطة وسط إصرار وموافقة ابنتهم، وتم الاتفاق على موعد عقد القران حيث أقيم حفل زفافهما في حضور الأهل والأصحاب، وانتقلا للعيش في عش الزوجية بشارع إبراهيم الدسوقي، عزبة بخيت الكائنة في حي منشأة ناصر.



عقدان كاملان قضاهما الزوجان داخل العش الذي بنياه معا، تعاهدا على السير معا وتجاوز الصعوبات والمطبات مهما كلفهما الأمر، لكن تأتي رياح المشكلات بما لا تشتهيه السفن، لتعصف بأواصر الترابط والتفاهم بين الزوجين حتى أن "عبدالحميد" لحظ تغير تصرفات رفيقة دربه عن ذي قبل.



تعددت المشاجرات بين الزوجين، انتهى بعضها بتدخل الأهل تارة وعقلاء المنطقة أخرى، لكن مشادة كلامية حادة وقعت منتصف يوليو من عام 2018 لدى مصارحة "خيرية" زوجها بأنها أضحت لا تقوى على العيش معه، وأنها على علاقة غير شرعية بآخر مما أثار حفيظته فأرداها قتيلة في الحال.



مأمور قسم شرطة منشأة ناصر تلقى بلاغًا من مستشفي الشيخ زايد آل نهيان، يفيد باستقبال "خيرية. م" 39 عاما عاملة بمستشفى السعودي الألماني مقيمة 4 شارع إبراهيم الدسوقي، عزبة بخيت، دائرة القسم مصابة بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليسرى وآخر قطعي عميق بالوجه من الجهة اليسرى، وتوفيت متأثرة بإصابتها.



بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليها وزوجها المدعو"عبدالحميد. ع" 51 عاما عامل كاوتش، ومقيم بذات العنوان، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 27922 لسنة 2006م جنايات مدينة نصر أول "مخدرات"، بسبب خلافات زوجية لشكة فى سلوكها وعلمه فى الآونة الأخيرة بأنها على علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليها بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثا إصابتها المشار إليها والتى أودت بحياتها ولاذ بالفرار.



تأيد ذلك بشهادة كل من نجلي الضحية "م. ع " 15 عاما عامل و"ح. ع" 18 عاما، ربة منزل، و"ت. خ" 37 عاما عامل، ومقيم شارع الرزاز، دائرة قسم شرطة منشأة ناصر زوج شقيقة المجني عليها".



بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، بمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة بإلقائه بالطريق العام، تحرر عن ذلك ملحق للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق.



يوم الأربعاء 18 يوليو الماضي جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتورطه في قتل زوجته بسبب سوء سلوكها.



وأصدرت الدائرة 27 محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بالعباسية، أمس الأربعاء، حكمها على عامل بالإعدام، لاتهامه بقتل زوجته بسبب مشاكل أسرية، وشكه في سلوكها وخيانتها له في منشأة ناصر.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، وعضوية المستشارين فوزي السيد، وهاني ربيع، وأمانة سر عامر علي، ويحيى عبدالرشيد.



