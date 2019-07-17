رياضة

جلسة أحمد مرتضى كلمة السر في توقيع بامبو للزمالك

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م
احمد مرتضى
احمد مرتضى
كشف مصدر بنادي الزمالك تفاصيل التعاقد مع كريم بامبو لاعب الأهلي السابق والإسماعيلي الحالي الذي ينتهي تعاقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجاري، حيث قام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه لصفوف القلعة البيضاء لمدة 4 مواسم، جاء ذلك خلال جلسة جمعته مع أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدرة الزمالك السابق والمكلف من مجلس الإدارة الحالي بملف التعاقدات للموسم الجديد، كما أوضح المصدر أن التوقيع مع اللاعب تم بعد التأكد من عدم استمراره مع الإسماعيلي ورفضه تجديد تعاقده.
الجدير بالذكر أن كريم بامبو دخل في أزمة مع إدارة الإسماعيلي خلال الموسم الجاري بسبب رفضه تجديد تعاقده حيث ارتبط اسمه بالانتقال للأهلي منذ بداية الموسم وكشفت مصادر مقربة من اللاعب في وقت سابق أنه قام بالتوقيع للأهلي منذ عدة أشهر قبل أن تتوقف الصفقة وتتحول وجهته للقلعة البيضاء. يذكر أن الزمالك أعلن عن
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الشعلالي: المركز الرابع ليس طموح تونس.. وسنعود أقوى

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الإسماعيلي يستعد للزمالك بمواجهة المقاولون العرب

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، الاستعداد لمواجهة نظيره الزمالك، المقرر لها عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستنتهي في 19 يوليو الجاري، إذ يخوض الدراويش بقيادة محمود جابر، مباراة ودية مع المقاولون العرب، عصر اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة القلعة البيضاء، بينما يستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلي ضمن مؤجلات الدوري. وخضع لاعبو الإسماعيلي لقياسات بدنية شاملة، من أجل الوقوف على نواقص كل لاعب لعلاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.
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أول تعليق من أشرف بن شرقي بعد انتقاله للزمالك

في أول تعليق للمغربي أشرف بن شرقي، المنتقل حديثا لنادي الزمالك قادما من صفوف الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، نشر الدولي المغربي صورته بقميص الزمالك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب: "تحدٍّ جديد". وتعاقد الزمالك مع بن شرقي لمدة 3 سنوات، وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، وأحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة النادي السابق، نجحا في إنهاء كافة تفاصيل الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية.
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بعثة فريق الزمالك تصل القاهرة بعد انتهاء معسكر قبرص

وصلت القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من قبرص بعد خوض معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا للمباريات المتبقية من الموسم الجاري، حيث يتبقى للفارس الأبيض 3 مواجهات حاسمة في مسابقة الدوري، المباراة الأولى أمام الجونة يوم 21 يوليو الجاري بينما اللقاء الثاني سيكون مع الإسماعيلي يوم 24 من الشهر ذاته وأخيرًا مواجهة الأهلي يوم 28 من الشهر الجاري ويحتاج أبناء ميت عقبة للفوز في الثلاث مباريات من أجل التتويج بلقب الدوري حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 68 نقطة ، بينما يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 74 نقطة.
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رئيس الزمالك يسخر من الخطيب بعد خطف ثلاثي الأهلي

سخر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أثناء تقديمه صفقات فريق كرة اليد الجديدة، حيث نجحت القلعة البيضاء في التعاقد مع 4 لاعبين جدد لتدعيم فريق كرة اليد وهم مصطفى خليل وأحمد حسام لاعبا الأهلي السابقين، ومحمد عبدالرحمن لاعب الأهلي وسموحة السابق وأحمد مؤمن لاعب الجزيرة السابق. وأعلن رئيس الزمالك أيضا تجديد تعاقد فريق كرة اليد مع أحمد الأحمر لمدة موسمين، وقدم له الشكر بسبب رفضه العروض المغرية المقدمة له وتفضيله للبقاء في صفوف النادي الذي تربى فيه.
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