جلسة أحمد مرتضى كلمة السر في توقيع بامبو للزمالك

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م

احمد مرتضى

كشف مصدر بنادي الزمالك تفاصيل التعاقد مع كريم بامبو لاعب الأهلي السابق والإسماعيلي الحالي الذي ينتهي تعاقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجاري، حيث قام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه لصفوف القلعة البيضاء لمدة 4 مواسم، جاء ذلك خلال جلسة جمعته مع أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدرة الزمالك السابق والمكلف من مجلس الإدارة الحالي بملف التعاقدات للموسم الجديد، كما أوضح المصدر أن التوقيع مع اللاعب تم بعد التأكد من عدم استمراره مع الإسماعيلي ورفضه تجديد تعاقده.

الجدير بالذكر أن كريم بامبو دخل في أزمة مع إدارة الإسماعيلي خلال الموسم الجاري بسبب رفضه تجديد تعاقده حيث ارتبط اسمه بالانتقال للأهلي منذ بداية الموسم وكشفت مصادر مقربة من اللاعب في وقت سابق أنه قام بالتوقيع للأهلي منذ عدة أشهر قبل أن تتوقف الصفقة وتتحول وجهته للقلعة البيضاء. يذكر أن الزمالك أعلن عن