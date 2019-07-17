مونديال اليد.. منتخب الشباب يفوز على نيجيريا

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م

منتخب مصر لكرة اليد

نجح المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب،في الفوز على نظيره النيجيرى 47 - 30 في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية المجموعة الثانية في كأس العالم للشباب التي انطلقت أمس فى إسبانيا. وأوقعت قرعة البطولة المنتخب المصري في المجموعة الثانية مع منتخبات أستراليا، فرنسا، السويد، كوريا الجنوبية، ونيجيريا، واستهل منتخب الشباب مشواره بالفوز على استراليا في افتتاح مشواره بالمونديال صباح أمس الثلاثاء 44 - 17، الشوط الأول انتهى بتقدم مصر بنتيجة 18-13.

وشهدت المباراة حصول حارس المرمى عبد الرحمن طه الذي شارك في الشوط الثاني، على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد مستواه الجيد الذي ظهر عليه منذ دخوله الى اللقاء، بينما جاء جلال خورشيد أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباراة، بتسجيله لـ 9 أهداف.ويأمل الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة طارق محروس فى تحقيق نتيجة

وشهدت المباراة حصول حارس المرمى عبد الرحمن طه الذي شارك في الشوط الثاني، على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد مستواه الجيد الذي ظهر عليه منذ دخوله الى اللقاء، بينما جاء جلال خورشيد أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباراة، بتسجيله لـ 9 أهداف.

ويأمل الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة طارق محروس فى تحقيق نتيجة إيجابية فى هذه البطولة التي تعد من أبرز إعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2021 المقرر أن تستضيفها مصر من أجل تدعيم الصفوف بعناصر شابة قوية.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.



