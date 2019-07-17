رياضة

مونديال اليد.. منتخب الشباب يفوز على نيجيريا

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
نجح المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب،في الفوز على نظيره النيجيرى 47 - 30 في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية المجموعة الثانية في كأس العالم للشباب التي انطلقت أمس فى إسبانيا. وأوقعت قرعة البطولة المنتخب المصري في المجموعة الثانية مع منتخبات أستراليا، فرنسا، السويد، كوريا الجنوبية، ونيجيريا، واستهل منتخب الشباب مشواره بالفوز على استراليا في افتتاح مشواره بالمونديال صباح أمس الثلاثاء 44 - 17، الشوط الأول انتهى بتقدم مصر بنتيجة 18-13.
وشهدت المباراة حصول حارس المرمى عبد الرحمن طه الذي شارك في الشوط الثاني، على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد مستواه الجيد الذي ظهر عليه منذ دخوله الى اللقاء، بينما جاء جلال خورشيد أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباراة، بتسجيله لـ 9 أهداف.ويأمل الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة طارق محروس فى تحقيق نتيجة
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مدرب تونس: خسرنا أمام نيجيريا لهذه الأسباب

أعرب الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، عن حزنه لخسارة فريقه أمام نظيره النيجيري، مساء الأربعاء، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة الأمم الإفريقية في نسختها الـ32 التي تقام على الأراضي المصرية. وأوضح جيريس خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN sports»، أن فريقه عانى في هذه المباراة بشكل كبير من غياب بعض نجومه بسبب الإصابات التي لحقت بهم في المباريات الماضية، كما أن معظم اللاعبين تأثروا بالإجهاد الشديد بعد المباريات المتتالية بالبطولة.
أحمد مرتضى منصور

جلسة أحمد مرتضى كلمة السر في توقيع بامبو للزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك تفاصيل التعاقد مع كريم بامبو لاعب الأهلي السابق والإسماعيلي الحالي الذي ينتهي تعاقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجاري، حيث قام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه لصفوف القلعة البيضاء لمدة 4 مواسم، جاء ذلك خلال جلسة جمعته مع أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدرة الزمالك السابق والمكلف من مجلس الإدارة الحالي بملف التعاقدات للموسم الجديد، كما أوضح المصدر أن التوقيع مع اللاعب تم بعد التأكد من عدم استمراره مع الإسماعيلي ورفضه تجديد تعاقده.
نيجيريا

إيجالو يقترب من حسم لقب هداف كأس الأمم

قاد المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، منتخب بلاده للحصول على الميدالية البرونزية وحصد المركز الثالث ببطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد أن أحرز صاحب الـ30 عامًا، هدف فوز منتخب النسور الخضراء على نظيره التونسي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام بالقاهرة، وانتهت بفوز نيجيريا بهدف دون رد، حيث جاء هدف إيجالو في الدقيقة الثالثة من المباراة التي شهدت خروج المهاجم النيجيري في الشوط الثاني بعد تعرضه لإصابة قوية.
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جهاد-جريشة

جهاد جريشة حكمًا لمواجهة تونس ونيجيريا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، حكمًا لمواجهة تونس ونيجيريا، المُقرر لها يوم الأربعاء المُقبل، على استاد السلام الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساء، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، ويعاونه مواطنه محمود أبوالرجال والتشادي عيسى بابا كمساعد ثان. وخسرت تونس أمس الأحد من السنغال بهدف نظيف في نصف نهائي الكان، وفازت الجزائر على نيجيريا بهدفين مقابل هدف.
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مدرب نيجيريا: الجزائر أفضل وأتمنى دعم الجمهور المصري

أكد الألماني جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا جاهزية فريقه لمواجهة الجزائر في المباراة التي تجمعهما غدًا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا باستاد القاهرة، وقال روهر في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم باستاد القاهرة: "عقب المباراة الصعبة أمام جنوب إفريقيا كان علينا أن نبدأ الاستشفاء سريعًا، وكان هناك إصابات طفيفة وحاولنا علاجها وبدأنا في صباح اليوم التالي مباشرة للتحضير لمواجهة الجزائر." وأضاف: "شاهدنا تكتيك الجزائر مع اللاعبين وعقدنا جلسة لتحليل أدائهم، ونحاول أن نضع طريقة اللعب المناسبة لإيقافهم."
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بالمواعيد.. مواجهات نارية في نصف نهائي كان 2019

اختتمت اليوم الخميس، مباريات دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، آخرها عبور المنتخب التونسي نظيره الملجاشي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد السلام الدولي، لينضم لكتيبة المنتخبات الثلاثة التي تأهلت إلى الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية، وهي السنغال ونيجيريا والجزائر. ونجح منتخب السنغال في عبور نظيره البنيني والفوز عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، سجل هدف المباراة الوحيدة إدريسا جاي.
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وزير الرياضة الجزائري يهنئ ثعالب الصحراء

هنأ عبدالرؤوف سليم برناوي وزير الرياضة الجزائري لاعبي الخضر بالفوز على كوت ديفوار بضربات الترجيح والتأهل لنصف نهائي بطولة أمم إفريقيا، حيث دخل وزير الرياضة الجزائري غرف ملابس اللاعبين باستاد السويس لتهنئتهم بالفوز والتأهل لنصف نهائي البطولة. وتأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.
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