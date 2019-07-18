الشعلالي: المركز الرابع ليس طموح تونس.. وسنعود أقوى

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص

تونس ونيجيريا

أكد غيلان الشعلالي، لاعب وسط المنتخب التونسي لكرة القدم، أن فريقه خاض مواجهة نيجيريا بهدف الفوز وحصد الميدالية البرونزية ببطولة الأمم الإفريقية 2019 المقامة حاليًا بالأراضي المصرية، لكنه لم يوفق في ذلك، متمنيًا أن تشهد الفترة المقبلة تحقيق الأفضل لنسور قرطاج. وأشار الشعلالي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN sports»، إلى أن الفوز بالمركز الرابع لم يكن طموح منتخب بلاده في تلك البطولة، والذي كانت لديه رغبة في تقديم ما هو أفضل لإسعاد الشعب التونسي.

وقال لاعب الترجي التونسي: «تأهلنا لنصف نهائي البطولة، واقتربنا كثيرًا من الوصول للمباراة النهائية، لكن التوفيق لم يحالفنا أمام السنغال، ووعدنا الجمهور التونسي أن نعود أقوى في البطولة القادمة». وحصد منتخب نيجيريا المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على المنتخب التونسي