كلوب يحدد موعد عودة صلاح.. ويؤكد: موقف ماني صعب

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ ص

محمد صلاح

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن موقف لاعبي فريقه المنتظر عودتهم من معسكرات منتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة. وأشار كلوب، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للريدز، مساء الأربعاء، أن النجم المصري محمد صلاح، والثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو، وأليسون بيكر، سيلحقون بالفريق في إيفيان، وتحديدًا قبل أسبوع من مواجهة مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية. وشارك صلاح مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية التي ودعها منتخب الفراعنة من دور الـ16، فيما توج فيرمينو وأليسون بلقب بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت ببلاد السامبا.

وأوضح أن اللاعبين العائدين سيكون أمامهم نحو 12 يومًا قبل مواجهة نوريتش سيتي في افتتاح مشواره بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي، و15 يومًا على مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، لكنه سينتظر عودتهم ثم يحدد خطته. وتابع: «هناك أمر إيجابي في ذلك هو أنهم لن يخسروا الكثير من جاهزيتهم بسبب الراحة القصيرة