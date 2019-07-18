السودان يدعو إلى رفع اسمه من قائمة الإرهاب

تحرير:وكالات ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٨ ص

وزارة الخارجية السودانية

دعت وزارة الخارجية السودانية إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الخارجية السودانية، في بيان لها: «يتطلع السودان لاستئناف دوره الطبيعي والرائد في الاتحاد الإفريقي، وتعزيز علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، ورفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بما يؤدي إلى تطبيع وتقوية العلاقات بين البلدين». كما دعت الخارجية السودانية فى بيانها إلى تنسيق الجهود الدولية الرامية لعقد مؤتمر موسع للمانحين ولدعم جهود السودان في تعزيز السلام والاستقرار وتحقيق التنمية ومحاربة الفساد.

وتقدمت الخارجية بالتهنئة للشعب السوداني وقواه السياسية والقوات المسلحة بتوقيع الاتفاق السياسي لإنشاء هياكل ومؤسسات الحكم الانتقالي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.وثمنت الوزارة الجهود الدولية التي ساهمت في إنجاح التفاوض وحتى توقيع الاتفاق، مجددة الدعوة للمجتمع الدولي لتقديم الدعم