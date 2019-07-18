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ريهام سعيد لمحمود العسيلي: كرهتك.. النجومية أخلاق

تحرير:محمد عودة ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
علقت الإعلامية ريهام سعيد على ما بدر من المطرب محمود العسيلى خلال حفله الأخير، حين رفض طلب أحد المعجبين أن يلتقط معه صورة. ونشرت ريهام، عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام» صورة للعسيلى من الحفل الذى رفض فيه التصوير مع أحد معجبيه، وصورة أخرى للمغنية الإنجليزية أديل وهى تقبل يد إحدى معجباتها، وكتبت عليها: «كنت دايما لما بشوفك بنتقدك عشان غرورك غير المبرر بس دلوقتى كرهتك، إلا كسر الخواطر، النجوميه أخلاق». وكان الفنان أحمد السعدنى قد طالب الجمهور بقبول اعتذار المطرب محمود العسيلي، عن ما بدر منه.
وأشاد السعدنى بموقف العسيلي، واعتذاره عما بدر منه، إذ كتب عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «الاعتذار من شيم الرجال برافو يا عسيلي كلنا ممكن نغلط بس مش كلنا نقدر نعترف إننا غلطنا المسامح كريم يا ناس».وفى وقت سابق، نشر العسيلى عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» اعتذارًا رسميًّا،
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نجوم يهنئون أحمد السعدني بعيد ميلاده: الأخ والصديق

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«سرطان.. زهايمر.. بكتيريا».. شائعات نفاها النجوم

الجميع يشعر بالضيق حينما يجد المحيطين به فى دائرته يتحدثون عن إصابته بمرض خطير، رغم أنه لم يصرح لهم بمثل هذا الكلام، ويكون لديه مرض، لكنه ليس بهذا القدر من القلق، وهو ما يتسبب فى إزعاجه ليس خوفا على نفسه فقط، بل خوفا على أهله والمقربين منه، وبالمثل هذا الكلام ينطبق على المشاهير الذين تطاردهم الشائعات دوما، وربما اعتادوا عليها، ولكنهم يصابون بالجنون حينما يصل الأمر إلى صحتهم وحياتهم الشخصية. وخلال الفترة الماضية انتشرت الكثير من الشائعات عن إصابة بعض الفنانين بأمراض خطيرة، وهو ما تم رفضه تماما، خاصة أن الأمراض التي قيلت عنهم كانت أمراضا مميتة.
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