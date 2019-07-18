رياضة

رئيس الزمالك: إحنا هنلاعب الجونة مش ريال مدريد

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ ص
الجونة والزمالك
الجونة والزمالك
أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اندهاشه من تحذير البعض خلال الساعات الماضية، للفريق الأبيض من الجونة، قبل مواجهة الفريقين المقرر لها، الأحد المقبل، في بطولة الدوري المصري الممتاز. وقال رئيس النادي الأبيض، فى حلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»: «ده الجونة مش ريال مدريد، البعض يحاول الترويج لأننا سنواجه ريال مدريد، لكننا في الحقيقة سنواجه الجونة اللي كان نازل درجة تانية، نحترم جميع الأندية لكن مش عايزين نديله أكبر من حجمه».
وتابع: «يجب أن نضع كل فريق في موقعه الطبيعي، وأريد أن أسأل نادر شوقي الأهلاوي، ليه رافض تنقل المباراة من ملعب الجونة، وجبت فلوس منين عشان تشتري نادي، ويعني إيه محامي يبقى وكيل لاعبين، وإزاي معاك كارنيه نقابة المحامين؟ اللي أعرفه عن إنك وكيل لاعبين». وشدد: «لن نسمح بما يحدث في ملعب
اقرأ المزيد
الحكم الكاميروني سيدي أليوم نيانت

رسميا.. «كاف» يعلن تغيير حكم نهائي أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تغيير طاقم حكام مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، والتى تختتم منافساتها غدا الجمعة. وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي «كاف»، جرى تعيين الحكم الكاميروني سيدي أليوم نيانت، لإدارة المباراة بدلا من الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، كما كان معلنا من قبل، على أن يعاونه كل من مواطنيه إيفارست مينكواندي، وألفيس نجيجو، ومعهما المساعد الثالث السوداني وليد علي، والحكم الرابع البنيني إيريك كاستان.
تونس-ونيچيريا (2)

مدرب نيجيريا يكشف كيف خلق دوافع للاعبيه أمام تونس؟

أكد جيرنت رور، المدير الفني لمنتخب نيجيريا لكرة القدم، أنه راضٍ كثيرا بما حققه فريقه في النسخة الحالية بطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر وتختتم منافساتها غدا الجمعة. وحصد منتخب نيجيريا المركز الثالث والميدالية البرونزية، في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على المنتخب التونسي بهدف دون رد، أحرزه المهاجم المتألق أوديون إيجالو في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الأربعاء، على استاد السلام لتحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة.
محمد-صلاح‎

كلوب يحدد موعد عودة صلاح.. ويؤكد: موقف ماني صعب

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن موقف لاعبي فريقه المنتظر عودتهم من معسكرات منتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة. وأشار كلوب، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للريدز، مساء الأربعاء، أن النجم المصري محمد صلاح، والثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو، وأليسون بيكر، سيلحقون بالفريق في إيفيان، وتحديدًا قبل أسبوع من مواجهة مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية. وشارك صلاح مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية التي ودعها منتخب الفراعنة من دور الـ16، فيما توج فيرمينو وأليسون بلقب بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت ببلاد السامبا.
اقرأ المزيد من الأخبار
الجزائر-ونيجيريا (3)

رئيس الزمالك: محرز فخر العرب.. «مليش دعوة بليفربول»

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الشعب المصري يساند منتخب الجزائر، في نهائي بطولة الأمم الإفريقية أمام نظيره السنغالي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي. وقال رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم»، على قناة «المحور»، أن لقب «فخر العرب» الذي يطلق على النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، سيكون من نصيب الجزائري رياض محرز، في حالة قيادته منتخب بلاده للقب بطولة إفريقيا.
الجونة

رسميًا.. نيبوشا مدربًا لنادي الجونة

أعلن نادي الجونة، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدير الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، ليتولى القيادة الفنية للفريق للموسم الجديد 2019-2020، ومساعده لادان پيروسييتش، وذلك حسبما أفاد النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. ووقع ميلوسيفيتش صاحب الـ46 عامًا، على عقود تدريب الجونة صباح اليوم، في حضور كل من نادر شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة Eleven11 المسؤولة عن إدارة نادي الجونة، وحسام غالي، مدير الكرة، وذلك بعد أيام من تعيين هشام السيد مدربًا لحراس المرمى في إطار التحضير للموسم الجديد.
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (2)

رئيس الزمالك: قلبي مع أبوريدة والله يخربيتك يا أجيري

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، مشيرًا إلى أنه تسبب في ليلة حزينة على كل الشعب المصري، بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا، والخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته مساء الأحد، التي نقلها الموقع الرسمي للزمالك، أن مؤسسات الدولة لم تقصر ووفرت كل شيء لدعم اتحاد الكرة والمنتخب لتحقيق لقب البطولة، مشددًا على أنه حذر كثيرًا من اختيارات أجيري وهاني رمزي، السيئة لقائمة منتخب مصر، لكن دون جدوى وكانت هذه النتيجة.
جنش (2)

رئيس الزمالك يهدد بعدم استكمال الدوري بسبب جنش

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حزنه الشديد بسبب إصابة حارسه محمود عبد الرحيم جنش أثناء مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني، قبل أيام قليلة. وكان جنش قد أُصيب خلال مران الفراعنة، يوم الجمعة الماضي، وتم نقله للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في «وتر إكيليس»، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org