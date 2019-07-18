رئيس الزمالك: إحنا هنلاعب الجونة مش ريال مدريد

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ ص

الجونة والزمالك

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اندهاشه من تحذير البعض خلال الساعات الماضية، للفريق الأبيض من الجونة، قبل مواجهة الفريقين المقرر لها، الأحد المقبل، في بطولة الدوري المصري الممتاز. وقال رئيس النادي الأبيض، فى حلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»: «ده الجونة مش ريال مدريد، البعض يحاول الترويج لأننا سنواجه ريال مدريد، لكننا في الحقيقة سنواجه الجونة اللي كان نازل درجة تانية، نحترم جميع الأندية لكن مش عايزين نديله أكبر من حجمه».

وتابع: «يجب أن نضع كل فريق في موقعه الطبيعي، وأريد أن أسأل نادر شوقي الأهلاوي، ليه رافض تنقل المباراة من ملعب الجونة، وجبت فلوس منين عشان تشتري نادي، ويعني إيه محامي يبقى وكيل لاعبين، وإزاي معاك كارنيه نقابة المحامين؟ اللي أعرفه عن إنك وكيل لاعبين». وشدد: «لن نسمح بما يحدث في ملعب