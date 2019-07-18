جريمة

ضبط سائق توك توك حاول خطف طفلتين بأسوان

تحرير:عوض سليم ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ ص
الأهالي أمام نقطة الشرطة
الأهالي أمام نقطة الشرطة
تمكن أهالى قرية الرديسية، التابعة لمركز إدفو، شمال محافظة أسوان، من الإمساك بسائق توك توك، حاول اختطاف طفلتين تبلغان من العمر 5 سنوات، من أمام مسكنهما، لأسباب غير معروفة. وقام عدد من الأهالى الغاضبين بالاعتداء على سائق التوك توك المتهم بمحاولة الاختطاف بالضرب، واقتياده وتسليمه إلى نقطة شرطة الرديسية. وفى نقطة الشرطة، تم تحرير محضر ضد سائق التوك توك، الذى تبين أنه يدعى «أ. م»، بعد اتهام الأهالى له بمحاولة اختطاف الطفلتين من أمام مسكنهما بالقرية لأسباب غير معروفة.
وأفادت التحريات التى أجرتها الأجهزة الأمنية بأن الأهالى نجحوا فى الإمساك بالمتهم، بعدما سمعوا أصوات استغاثات من الطفلتين، أثناء محاولة السائق الإمساك بهما واختطافهما من أمام منزلهما، كما أفادت التحريات بأن الأهالى فور القبض عليه بادر عدد من الغاضبين منهم بالاعتداء عليه بالضرب قبل اقتياده إلى نقطة الشرطة
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