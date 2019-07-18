رياضة

مدرب نيجيريا يكشف كيف خلق دوافع للاعبيه أمام تونس؟

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ ص
تونس ونيجيريا
تونس ونيجيريا
أكد جيرنت رور، المدير الفني لمنتخب نيجيريا لكرة القدم، أنه راضٍ كثيرا بما حققه فريقه في النسخة الحالية بطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر وتختتم منافساتها غدا الجمعة. وحصد منتخب نيجيريا المركز الثالث والميدالية البرونزية، في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على المنتخب التونسي بهدف دون رد، أحرزه المهاجم المتألق أوديون إيجالو في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الأربعاء، على استاد السلام لتحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة.
وأشار رور، خلاص تصريحاته عقب المباراة، إلى أن فريقه تفوق على المنتخب التونسي صاحب المركز الثاني في التصنيف الإفريقي، والذي لم يخسر أي مباراة في البطولة سوى أمام المنتخب السنغالي، لذلك فالفوز عليه، وحصد الميدالية البرونزية أمر مرضٍ له. وأوضح: «طالبت اللاعبين بتحقيق الفوز على تونس، وأخبرتهم بأن
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الحكم الكاميروني سيدي أليوم نيانت

رسميا.. «كاف» يعلن تغيير حكم نهائي أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تغيير طاقم حكام مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، والتى تختتم منافساتها غدا الجمعة. وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي «كاف»، جرى تعيين الحكم الكاميروني سيدي أليوم نيانت، لإدارة المباراة بدلا من الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، كما كان معلنا من قبل، على أن يعاونه كل من مواطنيه إيفارست مينكواندي، وألفيس نجيجو، ومعهما المساعد الثالث السوداني وليد علي، والحكم الرابع البنيني إيريك كاستان.
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رئيس الزمالك: إحنا هنلاعب الجونة مش ريال مدريد

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اندهاشه من تحذير البعض خلال الساعات الماضية، للفريق الأبيض من الجونة، قبل مواجهة الفريقين المقرر لها، الأحد المقبل، في بطولة الدوري المصري الممتاز. وقال رئيس النادي الأبيض، فى حلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»: «ده الجونة مش ريال مدريد، البعض يحاول الترويج لأننا سنواجه ريال مدريد، لكننا في الحقيقة سنواجه الجونة اللي كان نازل درجة تانية، نحترم جميع الأندية لكن مش عايزين نديله أكبر من حجمه».
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كلوب يحدد موعد عودة صلاح.. ويؤكد: موقف ماني صعب

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن موقف لاعبي فريقه المنتظر عودتهم من معسكرات منتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة. وأشار كلوب، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للريدز، مساء الأربعاء، أن النجم المصري محمد صلاح، والثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو، وأليسون بيكر، سيلحقون بالفريق في إيفيان، وتحديدًا قبل أسبوع من مواجهة مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية. وشارك صلاح مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية التي ودعها منتخب الفراعنة من دور الـ16، فيما توج فيرمينو وأليسون بلقب بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت ببلاد السامبا.
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الشعلالي: المركز الرابع ليس طموح تونس.. وسنعود أقوى

أكد غيلان الشعلالي، لاعب وسط المنتخب التونسي لكرة القدم، أن فريقه خاض مواجهة نيجيريا بهدف الفوز وحصد الميدالية البرونزية ببطولة الأمم الإفريقية 2019 المقامة حاليًا بالأراضي المصرية، لكنه لم يوفق في ذلك، متمنيًا أن تشهد الفترة المقبلة تحقيق الأفضل لنسور قرطاج. وأشار الشعلالي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN sports»، إلى أن الفوز بالمركز الرابع لم يكن طموح منتخب بلاده في تلك البطولة، والذي كانت لديه رغبة في تقديم ما هو أفضل لإسعاد الشعب التونسي.
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مدرب تونس: خسرنا أمام نيجيريا لهذه الأسباب

أعرب الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، عن حزنه لخسارة فريقه أمام نظيره النيجيري، مساء الأربعاء، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة الأمم الإفريقية في نسختها الـ32 التي تقام على الأراضي المصرية. وأوضح جيريس خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN sports»، أن فريقه عانى في هذه المباراة بشكل كبير من غياب بعض نجومه بسبب الإصابات التي لحقت بهم في المباريات الماضية، كما أن معظم اللاعبين تأثروا بالإجهاد الشديد بعد المباريات المتتالية بالبطولة.
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تونس تفقد المساكني والمعز حسن أمام نيجيريا

يغيب الثنائي يوسف المساكني، وحارس المرمى المعز حسن، عن منتخب تونس لمواجهة نظيره النيجيري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ويلتقي المنتخبان في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل على استاد «السلام» بالقاهرة لتحديد صاحب الميدالية الفضية ببطولة الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري. وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، غياب المساكني، والمعز رسميا، مساء اليوم الإثنين، بعدما تعرضا للإصابة في مواجهة السنغال الأخيرة، بنصف نهائي البطولة، بعد إجراء الثنائي للفحوصات الطبية اللازمة لتحديد حجم الإصابة.
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محرز: سددت الكرة بطلب من زملائي وهذه رسالتي للجمهور

أكد النجم الجزائري رياض محرز، أن منتخب بلاده خاض مباراة صعبة للغاية أمام فريق نيجيريا القوي، مشيرًا إلى أن المباراة كانت معقدة بين الفريقين، في ظل بحث كل فريق عن ثغرة واحد للخروج بالفوز. وأوضح محرز، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن الركلة الحرة التي سجل منها هدف الفوز جاءت في وقت حاسم، وحالفه التوفيق في تسديدها في الشباك بنجاح، كاشفًا أن بعض زملائه طلبوا منه تسديد الركلة، لكنه أصر على تنفيذها، وتمكن من تسديدها بقوة لتعانق الشباك.
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