مدرب نيجيريا يكشف كيف خلق دوافع للاعبيه أمام تونس؟

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ ص

تونس ونيجيريا

أكد جيرنت رور، المدير الفني لمنتخب نيجيريا لكرة القدم، أنه راضٍ كثيرا بما حققه فريقه في النسخة الحالية بطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر وتختتم منافساتها غدا الجمعة. وحصد منتخب نيجيريا المركز الثالث والميدالية البرونزية، في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على المنتخب التونسي بهدف دون رد، أحرزه المهاجم المتألق أوديون إيجالو في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الأربعاء، على استاد السلام لتحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة.

وأشار رور، خلاص تصريحاته عقب المباراة، إلى أن فريقه تفوق على المنتخب التونسي صاحب المركز الثاني في التصنيف الإفريقي، والذي لم يخسر أي مباراة في البطولة سوى أمام المنتخب السنغالي، لذلك فالفوز عليه، وحصد الميدالية البرونزية أمر مرضٍ له. وأوضح: «طالبت اللاعبين بتحقيق الفوز على تونس، وأخبرتهم بأن