جريمة

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ ص
انقلاب ميكروباص - أرشيفية
انقلاب ميكروباص - أرشيفية
أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية شابة، التابعة لمركز دسوق، على طريق دسوق - كفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن البلاغ الذى تلقاه مأمور مركز شرطة دسوق، بانقلاب سيارة ميكروباص ركاب، بالقرب من قرية شابة، التابعة لمركز دسوق، على طريق دسوق - كفر الشيخ. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف التى قامت بنقل المصابين إلى مستشفى دسوق العام لتلقى العلاج اللازم.
وقام رجال المرور والمباحث بفحص موقع الحادث، وتبين أن انقلاب الميكروباص جاء نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يد السائق.وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص هم: محمود أيمن جاويش، 18 سنة، بجرح فى الأذن اليسرى، وكدمات متفرقة بالجسم، ومنتصر رمضان الشامى، 30 سنة، بجروح فى فروة الرأس، وكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى السعيد
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الأهالي أمام نقطة الشرطة

ضبط سائق توك توك حاول خطف طفلتين بأسوان

تمكن أهالى قرية الرديسية، التابعة لمركز إدفو، شمال محافظة أسوان، من الإمساك بسائق توك توك، حاول اختطاف طفلتين تبلغان من العمر 5 سنوات، من أمام مسكنهما، لأسباب غير معروفة. وقام عدد من الأهالى الغاضبين بالاعتداء على سائق التوك توك المتهم بمحاولة الاختطاف بالضرب، واقتياده وتسليمه إلى نقطة شرطة الرديسية. وفى نقطة الشرطة، تم تحرير محضر ضد سائق التوك توك، الذى تبين أنه يدعى «أ. م»، بعد اتهام الأهالى له بمحاولة اختطاف الطفلتين من أمام مسكنهما بالقرية لأسباب غير معروفة.
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«القتيل متحرش».. مفاجآت في جريمة «فتاة العياط»

قالت المحامية دينا المقدم عضو الدفاع عن "أميرة" والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، إن جميع الأدلة والتحريات تشير إلى براءتها في اتهامها بقتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا، موضحة أن ابنة الـ15 سنة كانت في حالة دفاع شرعي عن العرض والنفس بشكل واضح وصريح، لافتة إلى ضرورة انتظار شهرين لإصدار تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي بشأن تشريح جثة المجني عليه واصفة إياها "قد تقلب موازين القضية وتحول مسارها بشكل مغاير للاتجاه الحالي مؤكدا "إحنا قدام بنت ماكنش قدامها إلا تدافع عن نفسها".
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تسمم 8 طالبات في المدينة الجامعية بالزقازيق

أصيبت ثماني طالبات، بحالات قيء واشتباه في الإصابة بتسمم غذائي، اليوم الأربعاء؛ وذلك في أثناء إقامتهن بالمدينة الجامعية لطالبات جامعة الزقازيق، الكائنة بشارع «فاروق»، بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، في محافظة الشرقية، إذ جرى نقلهن إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وتحرّر عن ذلك المحضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد سلام، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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أولى لقطات ضبط عصابة شقيقين احترفا سرقة السيارات

واقعة تلو أخرى ظن معها أفراد تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات وتحديدا ماركة "سوزوكي فان" بأن الأمور على ما يرام، نجحت الخطة رغم تكرار تنفيذها بنفس الأسلوب حتى عمدوا إلى توسيع نشاطهم غير المشروع ليشمل محافظات القاهرة الكبرى، ارتفع سقف أحلامهم بتحقيق ثروة أكبر في غضون فترة أقل لاسيما عدم سقوطهم في قبضة الشرطة حتى الآن مع عدم كشف هويتهم أيضا رغم تعدد بلاغات السرقة في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة بشكل أكبر فكانت القشة التي قسمتهم جميعا.
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مصرع 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين فى تصادمات بالعياط

شهد طريق الدائرى الإقليمى فى منطقة العياط، تصادم 3 سيارات (نقل وربع نقل) تقل عمالا؛ ما تسبب فى مصرع عاملين وإصابة 14 آخرين، كما أدى إلى توقف حركة المرور، وعلى الفور جاءت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين، وأغلبهم عمال زراعات، إلى أقرب مستشفى، بينما انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور، كما شهد صباح اليوم وقوع حادث مروري بمنطقة النزهة، حيث صدمت سيارة مسرعة مواطنا تصادف عبوره الطريق، ما تسبب فى مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة أقرب مستشفى.
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في خلاف على الميراث..مصرع شخص وإصابة نجله بكفر الشيخ

دفع الخلاف على الميراث شابًا لأن يطلق النار على عمه وابن عمه، فيقتل الأول ويصيب الثانى، فى إحدى قرى محافظة كفر الشيخ. فعلى وقع أصوات طلقات الأعيرة النارية، انتبه أهالى قرية الكوم الطويل، التابعة لمركز بيلا، ممن بادروا باستطلاع الأمر فتحركوا تجاه مصدر أصوات الطلقات النارية، ليجدوا رجلا مسنا طرحته إصابته بطلقتين أرضا، وإلى جواره نجله مصابا بطلق نارى فى البطن. على إثر ذلك لم يجد الأهالى حلا سوى الاتصال بالأجهزة الأمنية للتدخل، وبالإسعاف للمجىء ونقل المصابين إلى المستشفى ومحاولة إنقاذهما.
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إصابة 17 شخصا من عائلة واحدة في حادث مروع بكفر الشيخ

أصيب 17 شخصا من عائلة واحدة، فجر اليوم الإثنين، في حادث مروع على رافد الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية أبو رية بنطاق مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العبور للتأمين الصحى، وكفر الشيخ العام، وتنوعت الإصابات بين كسر بالعمود الفقرى وكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها.
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النيابة تُصرح بدفن جثث «تصادم الثورة» في مصر الجديدة

أجرت نيابة مصر الجديدة، معاينة لموقع حادث التصادم الذي وقع بشارع الثورة، اليوم الثلاثاء، ونتج عنه مصرع سيدتين وإصابة 2 آخرين، وقررت النيابة العامة بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، التحفظ على السيارتين، وانتداب المعمل الجنائي لفحصهما، فيما صرحت بدفن جثث المتوفين جراء الحادث، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث، في ضوء ما تبلغ لأجهزة الأمن جراء تلقيها إخطار بالحادث.
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