إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ ص

انقلاب ميكروباص - أرشيفية

أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية شابة، التابعة لمركز دسوق، على طريق دسوق - كفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن البلاغ الذى تلقاه مأمور مركز شرطة دسوق، بانقلاب سيارة ميكروباص ركاب، بالقرب من قرية شابة، التابعة لمركز دسوق، على طريق دسوق - كفر الشيخ. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف التى قامت بنقل المصابين إلى مستشفى دسوق العام لتلقى العلاج اللازم.

وقام رجال المرور والمباحث بفحص موقع الحادث، وتبين أن انقلاب الميكروباص جاء نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يد السائق.وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص هم: محمود أيمن جاويش، 18 سنة، بجرح فى الأذن اليسرى، وكدمات متفرقة بالجسم، ومنتصر رمضان الشامى، 30 سنة، بجروح فى فروة الرأس، وكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى السعيد