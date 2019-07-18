رسميا.. «كاف» يعلن تغيير حكم نهائي أمم إفريقيا

تحرير:محمد عودة ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ ص

الحكم الكاميروني سيدي أليوم نيانت

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تغيير طاقم حكام مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، والتى تختتم منافساتها غدا الجمعة. وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي «كاف»، جرى تعيين الحكم الكاميروني سيدي أليوم نيانت، لإدارة المباراة بدلا من الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، كما كان معلنا من قبل، على أن يعاونه كل من مواطنيه إيفارست مينكواندي، وألفيس نجيجو، ومعهما المساعد الثالث السوداني وليد علي، والحكم الرابع البنيني إيريك كاستان.

جدير بالذكر أن جوميز افتتح مشواره في البطولة بإدارة مواجهة مصر والكونغو الديمقراطية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين، كما أدار مواجهة تونس وغانا التي انتهت بفوز نسور قرطاج بركلات الترجيح.وكان «كاف» قد أعلن، الثلاثاء، عن اختيار الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي