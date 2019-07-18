رياضة

رسميا.. «كاف» يعلن تغيير حكم نهائي أمم إفريقيا

تحرير:محمد عودة ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ ص
الحكم الكاميروني سيدي أليوم نيانت
الحكم الكاميروني سيدي أليوم نيانت
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تغيير طاقم حكام مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، والتى تختتم منافساتها غدا الجمعة. وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي «كاف»، جرى تعيين الحكم الكاميروني سيدي أليوم نيانت، لإدارة المباراة بدلا من الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، كما كان معلنا من قبل، على أن يعاونه كل من مواطنيه إيفارست مينكواندي، وألفيس نجيجو، ومعهما المساعد الثالث السوداني وليد علي، والحكم الرابع البنيني إيريك كاستان.
جدير بالذكر أن جوميز افتتح مشواره في البطولة بإدارة مواجهة مصر والكونغو الديمقراطية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين، كما أدار مواجهة تونس وغانا التي انتهت بفوز نسور قرطاج بركلات الترجيح.وكان «كاف» قد أعلن، الثلاثاء، عن اختيار الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي
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تونس-ونيچيريا (2)

مدرب نيجيريا يكشف كيف خلق دوافع للاعبيه أمام تونس؟

أكد جيرنت رور، المدير الفني لمنتخب نيجيريا لكرة القدم، أنه راضٍ كثيرا بما حققه فريقه في النسخة الحالية بطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر وتختتم منافساتها غدا الجمعة. وحصد منتخب نيجيريا المركز الثالث والميدالية البرونزية، في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على المنتخب التونسي بهدف دون رد، أحرزه المهاجم المتألق أوديون إيجالو في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الأربعاء، على استاد السلام لتحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة.
الزمالك-الجونة (2)

رئيس الزمالك: إحنا هنلاعب الجونة مش ريال مدريد

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اندهاشه من تحذير البعض خلال الساعات الماضية، للفريق الأبيض من الجونة، قبل مواجهة الفريقين المقرر لها، الأحد المقبل، في بطولة الدوري المصري الممتاز. وقال رئيس النادي الأبيض، فى حلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»: «ده الجونة مش ريال مدريد، البعض يحاول الترويج لأننا سنواجه ريال مدريد، لكننا في الحقيقة سنواجه الجونة اللي كان نازل درجة تانية، نحترم جميع الأندية لكن مش عايزين نديله أكبر من حجمه».
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كلوب يحدد موعد عودة صلاح.. ويؤكد: موقف ماني صعب

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن موقف لاعبي فريقه المنتظر عودتهم من معسكرات منتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة. وأشار كلوب، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للريدز، مساء الأربعاء، أن النجم المصري محمد صلاح، والثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو، وأليسون بيكر، سيلحقون بالفريق في إيفيان، وتحديدًا قبل أسبوع من مواجهة مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية. وشارك صلاح مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية التي ودعها منتخب الفراعنة من دور الـ16، فيما توج فيرمينو وأليسون بلقب بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت ببلاد السامبا.
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مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

أجيري يحسم اسم حارس الفراعنة أمام زيمبابوي

قال المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، إن فريقه لا يفكر إلا في مواجهة زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، و90 دقيقة سيخوضها يوم الجمعة، ولا يفكر في أي مباريات أخرى أو اللقب وهدفه الرئيسي هو الفوز في الافتتاح. وأوضح أجيري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الافتتاح أمام زيمبابوي، المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي: «من الطبيعي أن تسعى كل المنتخبات للتأهل، والكل يعلن التحدي، وتأكيد أوغندا وزيمبابوي والكونغو رغبتهم في التأهل عن المجموعة أمر طبيعي وصحي».
محمد-صلاح (2)

مصر أمام أوغندا.. تفوق تاريخي وهزيمة ثقيلة

يستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو، بمواجهة زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في المباراة الافتتاحية للبطولة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ويختتم الفراعنة دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم 30 يونيو على استاد القاهرة، وتملك مصر أفضلية كاسحة في المواجهات المباشرة على أوغندا من خلال تحقيقها الانتصار في 15 مباراة والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مباراتين فقط.
احمد-المحمدى-مع-منتخب-مصر

قائد الفراعنة:البدايات مهمة والجميع يعمل حسابا لصلاح

"أجيري تأكد أن جميع اللاعبين جاهزين للبطولة، وهو حاول تجربة خطط معينة في المباريات، والآن الجميع جاهز لمواجهة زيمبابوي، ومعنوياتنا عالية جدًا، ونعلم أن البطولة على أرضنا ونعد الجماهير المصرية أن البطولة ستكون من نصيبنا، والضغط كبير علينا لأن البطولة تقام في مصر، وسنحاول لعب كرة جيدة، وسيكون هناك جمهور كبير في استاد القاهرة وهذه نقطة جيدة لكي نعود للعب في أفضل ملعب داخل مصر، وكسبنا 3 بطولات متتالية 2006 و2008 و2010، وهذا عرف الجميع أن منتخب مصر قوي".. بتلك الكلمات تحدث أحمد المحمدي قائد الفراعنة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة زيمبابوي.
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أجيري: صلاح لا يحظى بمعاملة خاصة وهدفنا اللقب الثامن

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، أنه لا فرق بين الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة، وليفربول الإنجليزي، وباقي اللاعبين، من حيث المعاملة وفرص اللعب، وأضاف أجيري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره زيمبابوي، المقرر لها الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي: «من الطبيعي أن كل فرق المجموعة الأولى تسعى للمركز الأول.. شيء جيد أن يكون جميع المنافسين يحاولون تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في البطولة».
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