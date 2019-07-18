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في مثل هذا اليوم.. ولد نيلسون مانديلا

تحرير:محمد عودة ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
نيلسون مانديلا
نيلسون مانديلا
في مثل هذا اليوم 18 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1918: ولد نيلسون مانديلا، زعيم ورئيس جنوب إفريقي، والملقب بأشهر سجين سياسي في العالم. وفي عام 1974: الرئيس المصري محمد أنور السادات يطالب الإتحاد السوفييتي بإنهاء مهمة خبرائه في مصر. وفي عام 1971: صدور الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي عام 1988: إيران تعلن قبولها قرار مجلس الأمن بوقف الحرب مع العراق.
وفي عام 1990: باريس تشهد التوقيع بالأحرف الأولى على توحيد ألمانيا.وفي عام 2004: كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح الفلسطينية ترفض قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات القاضي بتعيين موسى عرفات مديرا عاما للأمن العام.وفي عام 64: نشوب حريق روما الكبير.وفي عام 1918: توقيع معاهدة صداقة وحماية
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في مثل هذا اليوم.. توفي الإمام محمد عبده

في مثل هذا اليوم 11 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1905: توفي الإمام محمد عبده، رجل دين مصري. وفي عام 1948: الصهاينة يقتلون ما يقارب 426 فلسطينيا في مدينة اللد التي احتلتها مع مدينة الرملة. وفي عام 1987: بلغ عدد سكان الكرة الأرضية 5 مليارات نسمة، حسب تقديرات الأمم المتحدة. وفي عام 1921: استقلال منغوليا عن الصين.
الدولار (3)

مثل هذا اليوم.. اختيار الدولار عملة للولايات المتحدة

في مثل هذا اليوم 6 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1785: تم اختيار الدولار كعملة للولايات المتحدة الأمريكية بالإجماع. وفي عام 1905: ألفرد ديكين يصبح رئيسا لوزراء أستراليا للمرة الثانية. وفي عام 1939: إغلاق جميع المؤسسات التي يملكها يهود بألمانيا. وفي عام 1940: اغتيال السياسي السوري الدكتور عبد الرحمن الشهبندر. وفي عام 1964: استقلال مالاوي عن المملكة المتحدة.
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في مثل هذا اليوم..هزم صلاح الدين الصليبيين في «حطين»

في مثل هذا اليوم 4 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1187: انتصار المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في معركة حطين. وفي عام 1953: افتتاح إذاعة صوت العرب في العاصمة المصرية القاهرة. وفي عام 1886: إقامة تمثال الحرية في ولاية نيويورك الأمريكية. وفي عام 1837: تدشين أول خط للسكة الحديدية طويلة المدى في العالم يربط بين برمنغهام وليفربول بإنجلترا.
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مثل هذا اليوم.. وفاة 1426 حاجا في انهيار نفق المعيصم

في مثل هذا اليوم 2 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1990: حادث تزاحم داخل نفق المعيصم بإحدى مناسك الحج يؤدي إلى إنهياره ووفاة 1426 حاجًا. وفي عام 1777: ولاية فيرمونت الأمريكية تصبح أول ولاية تمنع الاستعباد والرق على أراضيها. وفي عام 1819: بريطانيا تصدر قرارا يمنع بموجبه تشغيل الأطفال. وفي عام 1853: الجيش الروسي يغزو الإمبراطورية العثمانية معلنا بداية حرب القرم.
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