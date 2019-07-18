في مثل هذا اليوم.. ولد نيلسون مانديلا

تحرير:محمد عودة ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

نيلسون مانديلا

في مثل هذا اليوم 18 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1918: ولد نيلسون مانديلا، زعيم ورئيس جنوب إفريقي، والملقب بأشهر سجين سياسي في العالم. وفي عام 1974: الرئيس المصري محمد أنور السادات يطالب الإتحاد السوفييتي بإنهاء مهمة خبرائه في مصر. وفي عام 1971: صدور الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي عام 1988: إيران تعلن قبولها قرار مجلس الأمن بوقف الحرب مع العراق.

وفي عام 1990: باريس تشهد التوقيع بالأحرف الأولى على توحيد ألمانيا.وفي عام 2004: كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح الفلسطينية ترفض قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات القاضي بتعيين موسى عرفات مديرا عاما للأمن العام.وفي عام 64: نشوب حريق روما الكبير.وفي عام 1918: توقيع معاهدة صداقة وحماية