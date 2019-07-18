«النواب الأمريكي» يرفض اقتراح بدء إجراءات عزل ترامب

تحرير:وكالات ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

رفض النواب الأمريكيون اقتراحا لإطلاق إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مخمدين بذلك موجة من الغضب العارم بعد أن وجه الأخير انتقادات عنصرية لـ4 نائبات ديمقراطيات. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، صوت 332 نائبا ضد الاقتراح الذي قدمه النائب الديمقراطي آل جرين، حول ما إذا كان يقتضي إطلاق إجراءات عزل ترامب، في حين أيده 95 من أعضاء المجلس. وانضم النواب الديمقراطيون البالغ عددهم 235 نائبا، والذين يشكلون الغالبية، إلى زملائهم الجمهوريين، لإرجاء اقتراح العزل إلى أجل غير مسمى، على الرغم من إبداء عدد كبير من الديمقراطيين رغبتهم في إطلاق إجراءات العزل.

وبعد انتهاء التصويت، علق ترامب فى تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» بأن الجهود الرامية إلى عزله «انتهت».وقال ترامب: «هذا ربما المشروع الأكثر سخافة واستهلاكا للوقت الذي اضطررت للعمل عليه».وأضاف: «لا يجب السماح أبدا بأن يحدث هذا لرئيس أمركي مجددا».وكان مجلس النواب الأمريكي، قد صوت، الثلاثاء،