رياضة

رئيس الزمالك يفتح النار على رئيس المقاصة بسبب الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ ص
الزمالك
الزمالك
رفض رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الإفصاح عن قيمة التعاقد مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، قادما من الهلال السعودي، مكتفيًا بالسخرية من أنباء دفع ناديه 18 مليون جنيه للتعاقد مع اللاعب. وهاجم رئيس النادي الأبيض، في حلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، محمد عبد السلام، رئيس نادي المقاصة، مشيرًا إلى أنه يعمل لحساب النادي الأهلي، رغم أنه «زملكاوي»، معلقًا: «فوق يا عبد السلام عشان مش كل مرة هتعمل نفس القصة عشان ترفع الأسعار على الأهلي».
وعن حقيقة ضم محمد عواد، حارس النادي الإسماعيلي، قال: «عواد أحسن حارس في مصر، وسيكون لاعبًا في الزمالك قريبًا». وواصل حديثه عن مركز حراسة المرمى بفريقه، مؤكدًا أن اتحاد الكرة كان يجب عليه أن يوافق على قيد حارس جديد لللفريق الأبيض بدلًا من محمود عبد الرحيم «جنش»، الذي أصيب مع المنتخب
اقرأ المزيد
كهربا-الزمالك-الداخلية

رئيس الزمالك لكهربا: آخر الفيلم ده إيه؟

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الهجوم على لاعب الفريق محمود عبد المنعم «كهربا»، مشددًا أن النادي الأبيض هو من صنع اسم اللاعب الذي لم يكن معروفًا حينما كان في صفوف ناديه السابق إنبي، على حد وصفه. وأضاف رئيس النادي الأبيض، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»: «قولي آخر الفيلم ده إيه، فوق أنت وأبوك، أنت من روض الفرج يا كهربا، وأنا عندي صور ووثائق لو نشرتها مش هتنزل من بيتك، أنت والعيال الصيع اللي معاك».
الحكم الكاميروني سيدي أليوم نيانت

رسميا.. «كاف» يعلن تغيير حكم نهائي أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تغيير طاقم حكام مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، والتى تختتم منافساتها غدا الجمعة. وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي «كاف»، جرى تعيين الحكم الكاميروني سيدي أليوم نيانت، لإدارة المباراة بدلا من الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، كما كان معلنا من قبل، على أن يعاونه كل من مواطنيه إيفارست مينكواندي، وألفيس نجيجو، ومعهما المساعد الثالث السوداني وليد علي، والحكم الرابع البنيني إيريك كاستان.
تونس-ونيچيريا (2)

مدرب نيجيريا يكشف كيف خلق دوافع للاعبيه أمام تونس؟

أكد جيرنت رور، المدير الفني لمنتخب نيجيريا لكرة القدم، أنه راضٍ كثيرا بما حققه فريقه في النسخة الحالية بطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر وتختتم منافساتها غدا الجمعة. وحصد منتخب نيجيريا المركز الثالث والميدالية البرونزية، في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على المنتخب التونسي بهدف دون رد، أحرزه المهاجم المتألق أوديون إيجالو في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الأربعاء، على استاد السلام لتحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة.
اقرأ المزيد من الأخبار
كهربا-الزمالك-الداخلية

رئيس الزمالك لكهربا: آخر الفيلم ده إيه؟

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الهجوم على لاعب الفريق محمود عبد المنعم «كهربا»، مشددًا أن النادي الأبيض هو من صنع اسم اللاعب الذي لم يكن معروفًا حينما كان في صفوف ناديه السابق إنبي، على حد وصفه. وأضاف رئيس النادي الأبيض، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»: «قولي آخر الفيلم ده إيه، فوق أنت وأبوك، أنت من روض الفرج يا كهربا، وأنا عندي صور ووثائق لو نشرتها مش هتنزل من بيتك، أنت والعيال الصيع اللي معاك».
نادي الزمالك

رئيس الزمالك: الإعلان عن 4 صفقات جديدة بعد القمة

تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن قناة النادي الجديدة، موضحا أنه ناقش مع بعض المسؤولين التفاصيل الخاصة، ومن المنتظر أن تنطلق القناة مطلع الموسم الجديد في شهر سبتمبر المقبل، على أن تظهر بشكل مميز بتواجد عدد كبير من نجوم ورموز الزمالك. وأوضح رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم»، على قناة «المحور»، أن هناك جلسة ستجمعه مع مسؤولي نادي بيراميدز، الخميس المقبل، لمناقشة إمكانية تبادل الصفقات بين الفريقين خلال فترة الانتقالات الصيفية.
محمد-عواد (1)

كريم شحاتة: عواد وقع للزمالك وينتظر رد الإسماعيلي

كشف الإعلامي كريم شحاتة عن أن محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، وقع على عقود انضمامه لنادي الزمالك، وذلك بعد جلسة عقدها مع رئيس النادي الأبيض. وقال كريم، خلال برنامجه «كورة كل يوم» الذي يعرض عبر شاشة الأولى: «محمد عواد أخطر إدارة النادي الإسماعيلي بأنه لن ينضم للتدريبات مرة أخرى». وأضاف: «محمد عواد ينتظر إنهاء إدارة الزمالك المفاوضات مع إدارة الإسماعيلي للإعلان عن الصفقة بشكل نهائي، خاصة وأن عقد عواد مازال مستمرا مع النادي الأصفر». جاء ذلك فيما كانت مصادر مقربة من حارس الدراويش قد كشفت أن أن اللاعب يتواجد في القاهرة حاليا.
جنش

أحمد ناجي عن إصابة جنش: «إنتو مالكم»

رد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، على الانتقادات اللاذعة التي يتلقاها من جانب بعض جماهير الكرة المصرية، بعد إصابة محمود عبد الرحيم (جنش)، حارس مرمى المنتخب، ونادي الزمالك، خلال مران الفراعنة، يوم الجمعة الماضي، وتم نقله للمستشفى، وخضع لأشعة أثبتت إصابته بقطع في «وتر إكيليس»، وقال ناجي، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء: «الناس بتروج إن الحراس ييتصابوا معايا.. اتصاب الشناوي في أمم إفريقيا 2017 وجنش في 2019، وماحدش حصله حاجة في كأس العالم».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org