رئيس الزمالك يفتح النار على رئيس المقاصة بسبب الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ ص

الزمالك

رفض رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الإفصاح عن قيمة التعاقد مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، قادما من الهلال السعودي، مكتفيًا بالسخرية من أنباء دفع ناديه 18 مليون جنيه للتعاقد مع اللاعب. وهاجم رئيس النادي الأبيض، في حلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، محمد عبد السلام، رئيس نادي المقاصة، مشيرًا إلى أنه يعمل لحساب النادي الأهلي، رغم أنه «زملكاوي»، معلقًا: «فوق يا عبد السلام عشان مش كل مرة هتعمل نفس القصة عشان ترفع الأسعار على الأهلي».

وعن حقيقة ضم محمد عواد، حارس النادي الإسماعيلي، قال: «عواد أحسن حارس في مصر، وسيكون لاعبًا في الزمالك قريبًا». وواصل حديثه عن مركز حراسة المرمى بفريقه، مؤكدًا أن اتحاد الكرة كان يجب عليه أن يوافق على قيد حارس جديد لللفريق الأبيض بدلًا من محمود عبد الرحيم «جنش»، الذي أصيب مع المنتخب