رئيس الزمالك لكهربا: آخر الفيلم ده إيه؟

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ ص

الزمالك

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الهجوم على لاعب الفريق محمود عبد المنعم «كهربا»، مشددًا أن النادي الأبيض هو من صنع اسم اللاعب الذي لم يكن معروفًا حينما كان في صفوف ناديه السابق إنبي، على حد وصفه. وأضاف رئيس النادي الأبيض، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»: «قولي آخر الفيلم ده إيه، فوق أنت وأبوك، أنت من روض الفرج يا كهربا، وأنا عندي صور ووثائق لو نشرتها مش هتنزل من بيتك، أنت والعيال الصيع اللي معاك».

واستمر في حديثه: «كهربا يحاول الاتصال يوميًا بأحمد وأمير مرتضى، والفنان هاني شاكر، وطارق يحيى، ويحاول التفاوض للعودة، وعليه أن يعلم بأنه في الوقت الحالي يعتبر مجند». وأوضح، أن كهربا إذا أراد العودة مجددًا للنادي عليه أن يعتذر أولا لخالد جلال المدير الفني للفريق، ثم لزملائه وللجماهير، وبعد