رياضة

رئيس الزمالك لكهربا: آخر الفيلم ده إيه؟

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ ص
الزمالك
الزمالك
واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الهجوم على لاعب الفريق محمود عبد المنعم «كهربا»، مشددًا أن النادي الأبيض هو من صنع اسم اللاعب الذي لم يكن معروفًا حينما كان في صفوف ناديه السابق إنبي، على حد وصفه. وأضاف رئيس النادي الأبيض، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»: «قولي آخر الفيلم ده إيه، فوق أنت وأبوك، أنت من روض الفرج يا كهربا، وأنا عندي صور ووثائق لو نشرتها مش هتنزل من بيتك، أنت والعيال الصيع اللي معاك».
واستمر في حديثه: «كهربا يحاول الاتصال يوميًا بأحمد وأمير مرتضى، والفنان هاني شاكر، وطارق يحيى، ويحاول التفاوض للعودة، وعليه أن يعلم بأنه في الوقت الحالي يعتبر مجند». وأوضح، أن كهربا إذا أراد العودة مجددًا للنادي عليه أن يعتذر أولا لخالد جلال المدير الفني للفريق، ثم لزملائه وللجماهير، وبعد
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رئيس الزمالك يفتح النار على رئيس المقاصة بسبب الأهلي

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رئيس الزمالك: الإعلان عن 4 صفقات جديدة بعد القمة

تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن قناة النادي الجديدة، موضحا أنه ناقش مع بعض المسؤولين التفاصيل الخاصة، ومن المنتظر أن تنطلق القناة مطلع الموسم الجديد في شهر سبتمبر المقبل، على أن تظهر بشكل مميز بتواجد عدد كبير من نجوم ورموز الزمالك. وأوضح رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم»، على قناة «المحور»، أن هناك جلسة ستجمعه مع مسؤولي نادي بيراميدز، الخميس المقبل، لمناقشة إمكانية تبادل الصفقات بين الفريقين خلال فترة الانتقالات الصيفية.
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رئيس الزمالك: بن شرقي أول صفقات الموسم الجديد

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تعاقد ناديه بشكل رسمي مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الهلال السعودي لمدة 3 سنوات. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة، وأحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة النادي السابق، نجحا في إنهاء الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية. وأضاف، أن بن شرقي سيحضر إلى القاهرة يوم الأربعاء، تمهيدا للانضمام إلى الفريق استعدادا للموسم الجديد.
كهربا

صورك عندي.. رئيس الزمالك يعلن شروطه لقبول اعتذار كهربا

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف النادي في حالة عودة محمود عبد المنعم «كهربا» واعتذاره خلال الأيام المقبلة، قائلًا: «اللاعب مطالب بالاعتذار لمدربه خالد جلال أولًا قبل أي شيء آخر، ويجب أن يقبل المدرب اعتذاره، ثم يقوم أيضا بالاعتذار لأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ولزملائه وللجماهير». وأوضح، خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، عبر قناة المحور، أنه ليس من المقبول أن يترك اللاعب معسكر فريقه في الوقت الذي برتبط فيه بعقد مع النادي، مضيفًا: «كهربا كان يسب زملائه، وفي النهاية هرب من النادي».
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