الأرصاد: انخفاض الحرارة 5 درجات اليوم

تحرير:أ.ش.أ ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ ص

الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 27 37شبين الكوم 26 36طنطا 25 35دمنهور 23 32الإسكندرية 24 31بلطيم 23 34مطروح 24 30السلوم 25 31سيوة 26 35بورسعيد 25 31دمياط 24 30الزقازيق 26 37الإسماعيلية 25 37السويس 24 36العريش 24 32 رفح 23 31رأس سدر 27 37 نخل 20 36 نويبع 28 40 طابا 26 40 كاترين 20 35الطور