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صحف الإمارات تبرز اتفاق السودان وإجهاض عزل ترامب

الصحف تناولت قرار وزارة الدفاع الأمريكية ردًّا على شراء تركيا منظومة «إس 400» الروسية، وهو وقف تسليم أنقرة طائرات «إف 35» المتطورة، وطرد الطيارين الأتراك المتدربين لديها
تحرير:وفاء بسيوني ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص
صحف
صحف
سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على التوقيع على اتفاق السودان، كما استعرضت تطورات الأوضاع في اليمن، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. صحيفة "الإمارات اليوم" أبرزت توقيع تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان والمجلس العسكري الحاكم، أمس، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، حيث يمهد الاتفاق لحل الأزمة السياسية، ويؤسس لنظام برلماني للحكم، ويضمن أغلبية مدنية في المجلس السيادي.
وأوضحت صحيفة "البيان" أن السودانيين عبروا أمس، أولى الخطوات نحو الحكم المدني بالتوقيع على وثيقة الاتفاق السياسي الخاص بتحديد هياكل الحكم وصلاحياتها في الفترة الانتقالية، والتي تؤسس لنظام برلماني للحكم، وتعهد طرفا الاتفاق، المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، باحترامهما للاتفاق والالتزام
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وزارة الخارجية السودانية

السودان يدعو إلى رفع اسمه من قائمة الإرهاب

دعت وزارة الخارجية السودانية إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الخارجية السودانية، في بيان لها: «يتطلع السودان لاستئناف دوره الطبيعي والرائد في الاتحاد الإفريقي، وتعزيز علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، ورفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بما يؤدي إلى تطبيع وتقوية العلاقات بين البلدين». كما دعت الخارجية السودانية فى بيانها إلى تنسيق الجهود الدولية الرامية لعقد مؤتمر موسع للمانحين ولدعم جهود السودان في تعزيز السلام والاستقرار وتحقيق التنمية ومحاربة الفساد.
بشار-الاسد

«العقاب الجماعي» للسوريين يفتح النار على نظام الأسد

أثار قانون الإرهاب في سوريا حالة من الجدل في الآونة الأخيرة، حيث برزت آثاره السلبية واضحة فى بنية المجتمع السوري، بعد قرار النظام السوري مصادرة وتجميد أصول وأموال أفراد عائلات أشخاص مشتبه فيهم بإجراء ربما يحمل الكثير من التداعيات على تلك الأسر. المرسوم "63" المنبثق عن قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2012 عقب اندلاع الأزمة السورية في 2011، أعطى وزارة المالية الحق في "تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة" للمشتبه في أنهم "إرهابيون بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012" إلا أن الحكومة السورية عمدت أيضا إلى استهداف أسر المشتبه فيهم.
توقيع الاتفاقية فى السودان (1)

توقيع الاتفاق السوداني يمهد الطريق للانتقال السياسي

بعد مخاض عسير انتظره السودانيون طويلا، خرج الاتفاق السوداني اليوم إلى النور، بعد التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، بعد تأجيل أكثر من مرة. جاء التوقيع على الاتفاق بعدما تواصلت، حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس، جلسة التفاوض المغلقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم بحضور الوساطة الإفريقية، إذ وصف الوسيط الإفريقي محمد حسن لبات، أجواء الجلسة بالإيجابية، قائلا للصحفيين إنه تم تجاوز نحو 80% من نقاط الخلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
طائرة-بدون-طيار

التحالف يسقط طائرة حوثية مسيّرة باتجاه جازان

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار "مسيّرة"، أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من صنعاء، صباح الأربعاء، باتجاه مدينة جازان جنوبي السعودية. وأوضح العقيد المالكي، أنه "في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين". وأضاف، أن "هذه المحاولات تكشف بجلاء النزعة الإجرامية لهذه الميليشيات وتماديها باستخدام الأساليب الإرهابية".
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صحف-امراتية

صحف الإمارات: مخطط قطري يستهدف نشر الفوضى في اليمن

لا تزال تطورات الأوضاع بين طهران وواشنطن تتصدر عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما طالعتنا على الأحداث في اليمن وتطورات اتفاق الحديدة بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. صحيفة "الإمارات اليوم" كشفت عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تحقيق تقدم كبير مع إيران، مؤكداً أنه يريد مساعدة إيران والعمل معها، فيما هدد المرشد الإيراني علي خامنئي، بالرد على اختطاف بريطانيا لناقلة النفط، بينما صرح مصدر مسؤول بأن ناقلة النفط "إم تي رياح" التي تحمل علم بنما ويُزعم أنها اختفت أثناء عبورها مضيق هرمز، غير مملوكة للإمارات.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: ختام «العشرين» دون اتفاق وقلق بالسودان

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، بين اختتام قمة العشرين في اليابان، واستعراض آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات الأخرى. صحيفة "الإمارات اليوم" تناولت اختتام القمة، حيث ذكرت أن قمة مجموعة العشرين اختتمت أعمالها بأوساكا في اليابان، أمس، دون اتفاق حول قضايا التجارة وتغير المناخ. وصدر في ختام أعمال القمة بيان مشترك لم يتضمن تعهداً بمحاربة الحمائية، للسنة الثانية على التوالي، على الرغم من أن رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، كان يأمل استخدام القمة لمحاربة الحمائية في مختلف أنحاء العالم.
صحف-سعودية

صحف عربية:ترامب يرسم ملامح الحرب وجريفيث ينهي الخلاف

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض تطورات الأزمة بين أمريكا وإيران، وسلطت الضوء على الصراع الدائر في الشرق الأوسط، كما أبرزت الأوضاع في اليمن والسودان. صحيفة "الشرق الأوسط" ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسم أمس، ملامح حرب محتملة مع إيران، مشيرا إلى أنها "لن تستمر طويلا" ولن تشمل مشاركة قوات برية أمريكية. وقال ترامب في حوار تليفزيوني مع قناة "فوكس بيزنس" أمس، إن بلاده ستكون في موضع قوة إذا ما اندلع نزاع مع إيران، وعبّر عن ثقته بقدرة قواته المستقرة في المنطقة على حسم الحرب سريعا.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: ورشة المنامة تنطلق بالوعود للفلسطينيين

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، انطلاق ورشة البحرين حول عملية السلام، كما أبرزت تطورات الصراع بين إيران وأمريكا بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. وأبرزت صحيفة "الخليج" في افتتاحيتها انطلاق أعمال ورشة "السلام من أجل الازدهار" في البحرين، أمس، بمشاركة عربية وغربية، على أن تستكمل أعمالها اليوم الأربعاء. وبدأت الورشة بوعود كثيرة لإقناع الفلسطينيين بالمضي في خطة السلام الأمريكية، في حين رد الفلسطينيون برفضهم القاطع لما ينتج عن الورشة.
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