صحف الإمارات تبرز اتفاق السودان وإجهاض عزل ترامب

الصحف تناولت قرار وزارة الدفاع الأمريكية ردًّا على شراء تركيا منظومة «إس 400» الروسية، وهو وقف تسليم أنقرة طائرات «إف 35» المتطورة، وطرد الطيارين الأتراك المتدربين لديها

تحرير:وفاء بسيوني ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على التوقيع على اتفاق السودان، كما استعرضت تطورات الأوضاع في اليمن، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. صحيفة "الإمارات اليوم" أبرزت توقيع تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان والمجلس العسكري الحاكم، أمس، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، حيث يمهد الاتفاق لحل الأزمة السياسية، ويؤسس لنظام برلماني للحكم، ويضمن أغلبية مدنية في المجلس السيادي.

وأوضحت صحيفة "البيان" أن السودانيين عبروا أمس، أولى الخطوات نحو الحكم المدني بالتوقيع على وثيقة الاتفاق السياسي الخاص بتحديد هياكل الحكم وصلاحياتها في الفترة الانتقالية، والتي تؤسس لنظام برلماني للحكم، وتعهد طرفا الاتفاق، المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، باحترامهما للاتفاق والالتزام

وأوضحت صحيفة "البيان" أن السودانيين عبروا أمس، أولى الخطوات نحو الحكم المدني بالتوقيع على وثيقة الاتفاق السياسي الخاص بتحديد هياكل الحكم وصلاحياتها في الفترة الانتقالية، والتي تؤسس لنظام برلماني للحكم، وتعهد طرفا الاتفاق، المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، باحترامهما للاتفاق والالتزام بما جاء فيه.

وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى ترحيب البرلمان العربي بتوقيع الأطراف السودانية على وثيقة الاتفاق السياسي بجمهورية السودان اليوم لتقاسم السلطة وإدارة المرحلة الانتقالية.



وعدَّ الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، التوقيع على وثيقة الاتفاق لحظة تاريخية في مسيرة السودان السياسية وخطوة مهمة على طريق إنجاح المرحلة الانتقالية تحقيقا لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والنهضة والازدهار.

كما رحبت جامعة الدول العربية بالتوقيع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية في السودان.



وأثنت الجامعة العربية في بيان أصدرته مساء أمس، على هذه الخطوة الإيجابية التي من شأنها أن تمهد الطريق أمام تشكيل هياكل السلطة الانتقالية، واستكمال مسيرة التوافق الوطني حول بقية الترتيبات والاستحقاقات التي يتطلع إليها الشعب السوداني.

وبالانتقال إلى اليمن، وتحت عنوان "جريفيث يُطلع مجلس الأمن اليوم على أوضاع اليمن"، أفادت صحيفة "الخليج" أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيث، سيقف مجددا مساء اليوم الخميس، أمام مجلس الأمن الدولي، لإطلاعه على الأوضاع في اليمن، غير أن التساؤل الكبير، الذي ينتظر اليمنيون الإجابة عنه هو: ماذا لديه ليقوله في إحاطته المنتظرة؟ وهو الذي غادر المنطقة من دون أن يفصح عن نتائج زياراته للرياض وصنعاء مؤخرا، وسط غموض واضح في سير أعمال لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، ومع العراقيل التي تفصح عنها جماعة وميليشيات الحوثي في سياق الحراك الأخير للمبعوث الأممي.



وتناولت "الاتحاد" مواصلة ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران تصعيدها العسكري وخروقاتها النارية لاتفاق السلام في الحديدة، وقصفت بالمدفعية الثقيلة والصواريخ مواقع قوات المقاومة اليمنية المشتركة في المناطق المحررة.



كما أوضحت "البيان" أن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن تمكنت أمس، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه مدينة جازان السعودية.

وقال الناطق باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن الطائرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.





وكشفت "الاتحاد" عن إجهاض مجلس النواب الأمريكي محاولة من جانب الديمقراطيين لعزل الرئيس دونالد ترامب.

ورفض 332 عضوا في المجلس هذا التحرك مقابل 95 عضوا، جميعهم من الحزب الديمقراطي، أيدوا مشروع قرار لعزل ترامب بسبب تغريدات عُدَّت عنصرية ضد أربع من عضوات الكونجرس.





وأفادت "البيان" أن ترامب علق في تصريحات للصحفيين عقب التصويت، قائلا: "لقد تلقينا تصويتا كاسحا ضد العزل، وهذا هو نهاية الأمر"، وأضاف: "دعوا الديمقراطيين يعودون إلى عملهم".

وكان ترامب قد نشر سلسلة تغريدات، الأحد الماضي، دعا فيها عضوات بالكونجرس إلى "العودة" لبلادهن التي أتين منها أصلا بدلا من انتقاد الولايات المتحدة.





وتحت عنوان "مقتل دبلوماسي تركي بطلق ناري في أربيل"، أبرزت "الإمارات اليوم" مقتل نائب القنصل التركي ومرافقه، أمس، بإطلاق نار في أربيل، كبرى مدن كردستان العراق.

وقال مصدر في شرطة أربيل إن نائب القنصل التركي قتل، أمس "في هجوم مسلح استهدف القنصل وموظفي القنصلية، عند وجودهم في أحد مطاعم أربيل"، لافتا إلى أن منفذ الهجوم لاذ بالفرار.





وأفادت "الخليج" تحت عنوان "أمريكا توقف تسليم أنقرة (إف-35).. وتطرد طياريها"، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قررت أمس الأربعاء، وقف تسليم أنقرة طائرات "إف 35" المتطورة، وطرد الطيارين الأتراك المتدربين لديها، ردا على شرائها منظومة "إس 400" الروسية، موضحة أن تركيا ستخسر نحو 9 مليارات دولار جراء هذه العقوبات.



وأكد مسؤولون في "البنتاجون" خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن ستبدأ عملية استبعاد تركيا رسميا من برنامج الطائرة "إف-35"، مشيرين إلى قرار تركيا شراء المنظومة الصاروخية الروسية، ووصفوه بـ"المؤسف"، وسيؤثر في علاقتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشددين على أن للقرار تداعيات كثيرة على العلاقات التركية/ الأمريكية، وأبرزها تقليص دور أنقرة في برنامج طائرات "إف 35"، وبيّن القرار أن تركيا ستخسر نحو 9 مليارات دولار جراء تقليص صفقة المقاتلات الأمريكية.





وتحت عنوان "65 دولة تبحث في البحرين قريبا أمن الخليج البحري"، ذكرت "البيان" أن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، أكد أمس، أن 65 دولة ستبحث في البحرين أمن الخليج البحري.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، صرح، الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة أعدت خطة سيتولى بموجبها تحالف عسكري دولي حماية المياه الإستراتيجية قبالة كل من إيران واليمن، حيث تلقى واشنطن باللوم على إيران وميليشيات تدعمها في تنفيذ هجمات.

