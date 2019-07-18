إقلاع أولى رحلات مصر للطيران لنقل الحجاج

تحرير:أ.ش.أ ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ ص

نقل الحجاج

أقلعت صباح اليوم الخميس، أولى رحلات مصر للطيران لنقل حجاج بيت الله الحرام من الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي؛ وذلك في إطار الجسر الجوى الذي تنظمه مصر للطيران سنويا لنقل ضيوف الرحمن. وتنظم الشركة خلال موسم الحج الحالي 351 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، بمعدل 206 رحلات جوية إلى جدة لنقل 41 ألف حاج، و145 رحلة إلى المدينة المنورة لنقل 35 ألف حاج. ومن المقرر أن تكون تقلع آخر رحلة في مرحلة الذهاب إلى الأراضي المقدسة يوم 5 أغسطس المقبل، حيث تنقل مصر للطيران أكثر من 70 ألف حاج مع نهاية الموسم، وتبدأ رحلات عودة الحجاج يوم 14 أغسطس المقبل.

وشارك في وداع أول الأفواج قيادات وزارة الطيران الذين أشرفوا على كافة الاستعدادات التنظيمية لتسهيل الإجراءات على الحجاج المسافرين إلى الأراضي المقدسة، من خلال تجهيز عربات نقل الحقائب والأمتعة، وإضافة عدد من العاملين لتيسير إجراءات السفر وتقديم المعلومات اللازمة للحجاج، والتأكد من جاهزية الحجر الصحي لتوفير