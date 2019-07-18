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إقلاع أولى رحلات مصر للطيران لنقل الحجاج

تحرير:أ.ش.أ ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ ص
نقل الحجاج
نقل الحجاج
أقلعت صباح اليوم الخميس، أولى رحلات مصر للطيران لنقل حجاج بيت الله الحرام من الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي؛ وذلك في إطار الجسر الجوى الذي تنظمه مصر للطيران سنويا لنقل ضيوف الرحمن. وتنظم الشركة خلال موسم الحج الحالي 351 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، بمعدل 206 رحلات جوية إلى جدة لنقل 41 ألف حاج، و145 رحلة إلى المدينة المنورة لنقل 35 ألف حاج. ومن المقرر أن تكون تقلع آخر رحلة في مرحلة الذهاب إلى الأراضي المقدسة يوم 5 أغسطس المقبل، حيث تنقل مصر للطيران أكثر من 70 ألف حاج مع نهاية الموسم، وتبدأ رحلات عودة الحجاج يوم 14 أغسطس المقبل.
وشارك في وداع أول الأفواج قيادات وزارة الطيران الذين أشرفوا على كافة الاستعدادات التنظيمية لتسهيل الإجراءات على الحجاج المسافرين إلى الأراضي المقدسة، من خلال تجهيز عربات نقل الحقائب والأمتعة، وإضافة عدد من العاملين لتيسير إجراءات السفر وتقديم المعلومات اللازمة للحجاج، والتأكد من جاهزية الحجر الصحي لتوفير
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طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: انخفاض الحرارة 5 درجات اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
حوار مع ضياء رشوان مرشح مقعد نقيب الصحفيين - تصوير محمود ابوالدهب (1)

نقيب الصحفيين يجتمع مع ملاك وإدارة جريدة وموقع التحرير

اجتمع نقيب الصحفيين ضياء رشوان مع ملاك مؤسسة التحرير ومجلس إدارتها، وقال النقيب إنه تأكد من أنه لا توجد لديهم نية حالية أو سابقة لإغلاق مؤسسة التحرير (جريدة وموقع)، وأنهم مقتنعون بأهمية رسالتها الإعلامية ومتمسكون باستمرارها، وإن كانت المشاكل التي طرأت مؤخرا على الموقع والخارجة عن إرادتهم قد تضطرهم لاتخاذ قرارات لم يسعوا إليها.واتفق النقيب مع ملاك الجريدة على استمرار التواصل من أجل التوصل لحل وإزالة المشاكل التي تعترض الموقع.
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (3)

التعليم تعلن نتيجة تحقيقات واقعة الغش الجماعي بلجنة بيلا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج التحقيقات النهائية بشأن واقعة الغش الجماعي بلجنة مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية العامة في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ في أثناء امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019. أسفرت التحقيقات عن ثبوت تطابق إجابات 156 طالبًا في ثلاث مواد هي "اللغة العربية، والفيزياء، والكيمياء"، بالإضافة إلى 4 طلاب آخرين قاموا بالغش بالهاتف المحمول أثناء سير الامتحانات في ذات اللجنة الامتحانية.
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8 نصائح لتجنب مخاطر الحرائق في المنازل

يخشى كل منا دائما فكرة التعرض للحرائق، لأنها من أبشع الكوارث التى قد يواجهها الإنسان لما تسببه من خسائر فى الأرواح والماديات، كما أنها قد تتسبب فى حدوث إصابات بالغة يظل يعانى منها الإنسان مدى الحياة، يصاحبها نوعان من الألم، الجسدى الناتج عن تآكل طبقات الجلد، النفسى الناتج عن التشوهات التى يسببها تآكل تلك الطبقات، وتزداد معدلات الحرائق فى فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولكن أغلب هذه الحرائق ناتجة عن بعض الأخطاء التى يرتكبها سكان هذه المنازل، فالبعض لا يعرف كيف يتجنب حدوث هذه الحرائق، وفى حالة حدوثها كيف يتعامل معها.
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طقس-معتدل

الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
محطة الضبعة (3)

إعلان موعد التقديم بمدرسة الضبعة.. اعرف الشروط

أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه سيتم فتح باب الالتحاق بالصف الأول الثانوى بالمدرسة النووية بالضبعة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، يوم الإثنين المقبل ويستمر حتى يوم 15 يوليو المقبل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، مضيفا أنه يشترط في الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة أن يكون مصريا ومن أبوين مصريين وحاصلا على 250 درجة في الشهادة الإعدادية كحد أدنى، بالإضافة إلى حصوله على 90% في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس (3)

الأرصاد: غدًا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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