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مصرع 12 شخصًا وإصابة 35 في حريق استوديو باليابان

تحرير:أ.ش.أ ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
لقى 12 شخصًا مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 35 آخرين؛ إثر اندلاع حريق في ستوديو لأفلام الرسوم المتحركة بمدينة كيودو اليابانية، وذلك وفقا لما أعلنته سلطات الإطفاء باليابان. ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "أن اتش كيه" اليوم الخميس، عن مصادر بالشرطة قولها، إن شخصا سكب ما يعتقد أنه بنزين حول الاستوديو، فيما يعتقد أن المشتبه به يبلغ من العمر 41 عاما، وهو يتلقى العلاج في المستشفى من إصابات ألمت به بسبب الحريق، موضحا أنه تم الدفع بنحو 30 سيارة إطفاء إلى الموقع، حيث يعكف رجال الإطفاء على محاولة إخماد الحريق.
من ناحية أخرى، أصدرت السلطات اليابانية في 3 يوليو الماضي، تعليمات بإجلاء نحو 800 ألف من سكان ثلاث مدن في منطقة كاجوشيما جنوب غرب اليابان، إثر هطول أمطار غزيرة تسببت في زيادة مخاطر الفيضانات ووقوع انهيارات أرضية. وفي المقابل، حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية وفق ما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية،
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اجتماعات الصين السرية تحدد مصير الحرب التجارية

يستضيف منتجع "بيدايخه" شمال الصين، الذي يعد عاصمة الصين الصيفية، كل عام مجموعة من الشخصيات البارزة في الحزب الشيوعي الحاكم، بمن فيهم الرئيس شي جين بينج، وكبار مساعديه، وكبار القادة المتقاعدين. وعلى الرغم من أن جدول أعمال الاجتماع وقائمة الضيوف والتواريخ المحددة محاطة بالسرية، إلا أن هناك مؤشرات على أن القمة السرية جارية بالفعل، مثل القيود المفروضة على حركة المرور. وقد يجذب اجتماع هذا العام، الذي قد لا يشارك فيه شي وغيره من القادة الحاليين، حتى أوائل الشهر المقبل، أنظار المتابعين بشكل غير مسبوق، حيث تواجه الصين مخاطر متزايدة في الداخل والخارج.
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مقتل نائب القنصل التركي ومرافقيه في إطلاق نار بالعراق

ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام في إقليم كردستان العراق، أن نائب القنصل العام التركي ومرافقيه قتلوا في إطلاق نار في أربيل بالعراق. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن شبكة "رووداو" الكردية "مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار"، مشيرة إلى أن نائب عام القنصل التركي بينهم.
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كارينباور وزيرة للدفاع.. اختبار جديد لخليفة ميركل

تولت أنجريت كرامب كارينباور، رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، والخليفة المحتملة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منصب وزيرة الدفاع، وسط تحديات كبيرة بانتظارها. أمس الثلاثاء، تمت الموافقة رسميا على تعيين أورسولا فون دير لاين وزيرة الدفاع الألمانية السابقة في منصب رئيسة للمفوضية الأوروبية. وبعد مغادرة فون دير لاين منصبها كوزيرة للدفاع، كان على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تختار وزيرا جديدا للدفاع، ليقع اختيارها على أنجريت كرامب كارينباور، خليفتها المحتملة، ورئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي.
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في عيد ميلادها الـ65.. التكهنات تحيط بصحة ميركل

في نهاية 2017، تمكنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من الفوز في الانتخابات العامة، لتشغل منصب المستشارة للمرة الرابعة على التوالي. إلا أنها منذ ذلك الحين، مرت بالعديد من الأزمات، على رأسها الصعوبات التي واجهتها في تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى أزمة المهاجرين. والآن مع احتفالها بعيد ميلادها الخامس والستين، انتشرت العديد من التكهنات حول حالتها الصحية، بعد أن ظهرت في عدة مناسبات رسمية وهي ترتعش. ويبدو أن ما وصلت إليه ميركل الآن من نجاحات سياسية كان له علامات منذ البداية، إذ عُرف عن ميركل منذ نعومة أظافرها حبها للشؤون السياسية.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي لجوتيريش: سياستنا ثابتة تجاه الأزمة الليبية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكدا دعم مصر لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى صون السلم والأمن الدوليين ودفع جهود التنمية المستدامة. من جانبه، أعرب جوتيريش عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة، خاصة من خلال المشاركة المصرية الفعالة في مختلف أنشطة المنظمة.
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السيسي يلتقي بن سلمان:أمن الخليج مرتبط بأمننا القومي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بأوساكا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أكد على مسيرة العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، مشيرا إلى حرص مصر على التنسيق الحثيث مع المملكة تجاه التطورات التي يشهدها حاليا الشرق الأوسط وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، التي تعد من أولويات وثوابت السياسة المصرية، إذ أن التعاون والتنسيق بينهما دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
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ضبط مخدرات بحوزة ضابط مع وفد البرازيل في قمة العشرين

ألقت السلطات في إسبانيا القبض على ضابط بالقوات الجوية البرازيلية، ضمن وفد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو فى قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، وبحوزته 39 كيلوجراما من الكوكايين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكرت وزارة الدفاع البرازيلية، في بيان لها، أن الضابط جرى اعتقاله في مدينة إشبيلية الإسبانية، وهي محطة توقف في الرحلة الطويلة بين البلد اللاتيني وأوساكا اليابانية، ولم يكن الرئيس البرازيلي مسافرا على متن الطائرة التي حملت المخدرات، إذ انتقل إلى اليابان، على متن مركبة أخرى.
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السيسي يبحث مع ميركل العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنامي الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات.معرباً عن التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم الجمعة، مع المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، على هامش قمة مجموعة العشرين باليابان. وشارك السيسي، قادة وزعماء مجموعة العشرين، في حضور حفل عشاء على هامش قمة العشرين، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
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