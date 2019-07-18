مصرع 12 شخصًا وإصابة 35 في حريق استوديو باليابان
تحرير:أ.ش.أ
١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص
حريق - أرشيفية
لقى 12 شخصًا مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 35 آخرين؛ إثر اندلاع حريق في ستوديو لأفلام الرسوم المتحركة بمدينة كيودو اليابانية، وذلك وفقا لما أعلنته سلطات الإطفاء باليابان.
ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "أن اتش كيه" اليوم الخميس، عن مصادر بالشرطة قولها، إن شخصا سكب ما يعتقد أنه بنزين حول الاستوديو، فيما يعتقد أن المشتبه به يبلغ من العمر 41 عاما، وهو يتلقى العلاج في المستشفى من إصابات ألمت به بسبب الحريق، موضحا أنه تم الدفع بنحو 30 سيارة إطفاء إلى الموقع، حيث يعكف رجال الإطفاء على محاولة إخماد الحريق.
من ناحية أخرى، أصدرت السلطات اليابانية في 3 يوليو الماضي، تعليمات بإجلاء نحو 800 ألف من سكان ثلاث مدن في منطقة كاجوشيما جنوب غرب اليابان، إثر هطول أمطار غزيرة تسببت في زيادة مخاطر الفيضانات ووقوع انهيارات أرضية.
وفي المقابل، حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية وفق ما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية،
من ناحية أخرى، أصدرت السلطات اليابانية في 3 يوليو الماضي، تعليمات بإجلاء نحو 800 ألف من سكان ثلاث مدن في منطقة كاجوشيما جنوب غرب اليابان، إثر هطول أمطار غزيرة تسببت في زيادة مخاطر الفيضانات ووقوع انهيارات أرضية.
وفي المقابل، حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية وفق ما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية، صباح اليوم، من هطول الأمطار في جنوب غرب وغرب اليابان حتى اليوم التالي، وأصدرت أوامر بإجلاء حوالي 310 آلاف شخص من ثماني بلديات أخرى في منطقتي كاجوشيما وميازاكي المجاورة.
وحثت وكالة الأرصاد في مؤتمر صحفي المواطنين على حماية أنفسهم، قائلة: «إنها قد تصدر تحذيرا خاصا من هطول أمطار غزيرة على منطقتي كوماموتو وكاجوشيما، وربما مناطق أخرى، إذا ارتأت أن الأمطار قد تصل إلى واحدة من أعلى المستويات غزارة منذ عقود».