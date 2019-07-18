مصرع 12 شخصًا وإصابة 35 في حريق استوديو باليابان

تحرير:أ.ش.أ ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص

حريق - أرشيفية

لقى 12 شخصًا مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 35 آخرين؛ إثر اندلاع حريق في ستوديو لأفلام الرسوم المتحركة بمدينة كيودو اليابانية، وذلك وفقا لما أعلنته سلطات الإطفاء باليابان. ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "أن اتش كيه" اليوم الخميس، عن مصادر بالشرطة قولها، إن شخصا سكب ما يعتقد أنه بنزين حول الاستوديو، فيما يعتقد أن المشتبه به يبلغ من العمر 41 عاما، وهو يتلقى العلاج في المستشفى من إصابات ألمت به بسبب الحريق، موضحا أنه تم الدفع بنحو 30 سيارة إطفاء إلى الموقع، حيث يعكف رجال الإطفاء على محاولة إخماد الحريق.

من ناحية أخرى، أصدرت السلطات اليابانية في 3 يوليو الماضي، تعليمات بإجلاء نحو 800 ألف من سكان ثلاث مدن في منطقة كاجوشيما جنوب غرب اليابان، إثر هطول أمطار غزيرة تسببت في زيادة مخاطر الفيضانات ووقوع انهيارات أرضية. وفي المقابل، حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية وفق ما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية،