جريمة

ضبط 42787 مخالفة مرورية متنوعة فى 3 أيام

تحرير:سماح عوض الله ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ ص
حملات مرورية - أرشيفية
حملات مرورية - أرشيفية
تواصل الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية، فرض الانضباط المروري بمتابعة حركة السير بالميادين والمحاور الرئيسية، وذلك حرصًا على تسيير حركة المرور، ومنع التجاوزات المرورية، وتمكنت الحملة على مدار 3 أيام من ضبط 40 ألف مخالفة مرورية للسيارات، تنوعت بين تجاوز سرعات وسير عكس الاتجاه، ومخالفات تحميل ركاب بسيارات نصف نقل، علاوة على مخالفات لاشتراطات الأمان والسلامة بالمركبات، ومخالفات لنماذج السير وقيادة سيارات دون تراخيص.
أكدت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، الاستمرار فى حملاتها المرورية، لضبط المخالفات، وإجراء فحوص تعاطي المخدرات، خاصة بين قائدي سيارات النقل الثقيل، للحد من وقوع الحوادث. وتستهدف الحملة كذلك ضبط مخالفات الدراجات النارية، وتمكنت جهود الحملة خلال الأيام الثلاثة الماضية، من ضبط 2787 مخالفة للدراجات
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تجديد حبس فلاح قتل عم زوجته بسبب «القايمة» بالشرقية

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«أنا بخونك».. جريمة بدأت بجملة وانتهت بـ«حبل عشماوي»

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إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

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بعد حادث قنا.. حصيلة حوادث الطرق الكارثية في شهر

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رفع 30 طن قمامة في حملة مكبرة بأكتوبر

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مرور الجيزة تحرر 4 آلاف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1240 مخالفة انتظار خاطئ، و509 مخالفات متنوعة.
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رادارات الجيزة تلتقط 60 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3469 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1240 مخالفة انتظار خاطئ، و509 مخالفات متنوعة.
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