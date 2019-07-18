ضبط 42787 مخالفة مرورية متنوعة فى 3 أيام

تحرير:سماح عوض الله ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ ص

حملات مرورية - أرشيفية

تواصل الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية، فرض الانضباط المروري بمتابعة حركة السير بالميادين والمحاور الرئيسية، وذلك حرصًا على تسيير حركة المرور، ومنع التجاوزات المرورية، وتمكنت الحملة على مدار 3 أيام من ضبط 40 ألف مخالفة مرورية للسيارات، تنوعت بين تجاوز سرعات وسير عكس الاتجاه، ومخالفات تحميل ركاب بسيارات نصف نقل، علاوة على مخالفات لاشتراطات الأمان والسلامة بالمركبات، ومخالفات لنماذج السير وقيادة سيارات دون تراخيص.

أكدت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، الاستمرار فى حملاتها المرورية، لضبط المخالفات، وإجراء فحوص تعاطي المخدرات، خاصة بين قائدي سيارات النقل الثقيل، للحد من وقوع الحوادث. وتستهدف الحملة كذلك ضبط مخالفات الدراجات النارية، وتمكنت جهود الحملة خلال الأيام الثلاثة الماضية، من ضبط 2787 مخالفة للدراجات

أكدت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، الاستمرار فى حملاتها المرورية، لضبط المخالفات، وإجراء فحوص تعاطي المخدرات، خاصة بين قائدي سيارات النقل الثقيل، للحد من وقوع الحوادث. وتستهدف الحملة كذلك ضبط مخالفات الدراجات النارية، وتمكنت جهود الحملة خلال الأيام الثلاثة الماضية، من ضبط 2787 مخالفة للدراجات النارية، تنوعت بين السير بدراجات نارية غير مرخصة لا تحمل لوحات معدنية، وهذه تمت مصادرتها تجنبا لاستخدامها فى عمليات إرهابية، علاوة على مخالفات سير دون تراخيص، وعدم تجديد الرخصة، وعدم ارتداء خوذات واقية في أثناء القيادة.



ولا يتوانى رجال المرور فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري ومواجهة حوادث المرور، وتطبيق اللوائح والغرامات على المتجاوزين.



