«أوسمة مرسي وتعويضات قطر» أبرز محاكمات اليوم

لبنانيون ومغاربة كونوا عصابة دولية لجلب المواد المخدرة إلى مصر بالإضافة لإنتاج واستخراج جوهر الحشيش والشروع في إنتاج واستخراج مخدر المبفتالين

تحرير:سماح عوض الله ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المتداولة والمعروفة إعلاميًا، يتقدمها استكمال الدائرة الأولى مفوضين، بمجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومن المنتظر فى جلسة اليوم تقديم صور رسمية من الأحكام الصادرة ضده وشهادة بنهايتها، وطالبت الدعوى التي حملت رقم 12088 لسنة 72 ق، بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة.

وتساءلت الدعوى كيف لهذا الرجل الذي لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر أن يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط في الدولة. أشارت الدعوى إلى أن تلك السابقة وهى أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة

وتساءلت الدعوى كيف لهذا الرجل الذي لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر أن يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط في الدولة.



أشارت الدعوى إلى أن تلك السابقة وهى أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة المصرية، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة، وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا، وتهديد الأمن القومي من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، وصادر بحقه أحكام جنائية باتة.

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كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قضت بعدم الاختصاص في الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس المعزول محمد مرسي، وقامت بتحويلها لمجلس الدولة للاختصاص.

دعوى الشهداء ضد قطر

تنظر محكمة جنوب القاهرة، الدعوى التى أقامها الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي بالنقض، ضد أمير قطر، يطالب فيها بإلزامه بدفع تعويضات إلى أسر الشهداء، نتيجة الأضرار التي لحقت بالمصريين من جراء العمليات الإرهابية التي دعمها -حسب الدعوى- والقضية مؤجلة لجلسة اليوم لاستكمال استخراج بيان من نيابة شمال سيناء الكلية ومن نيابات أول وثاني وثالث العريش بالقضايا الخاصة بالشهداء.







أكدت الدعوى قيام قطر قامت بإيواء بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وامتناعها عن تسليمهم إلى مصر على الرغم من ثبوت تورطهم في جرائم ارتكبت داخل مصر والتحريض العلني المستمر علي الجيش والشرطة، والدفاع المستميت عنهم من خلال قناة الجزيرة، وتوفير غطاء إعلامى لهم عبر منبرها وتحريضها المستمر ضد الجيش والشرطة، مما كان له أكبر الأثر على سقوط العديد من الضحايا الأبرياء، في أثناء تأديتهم دورهم فى الدفاع عن الوطن ضد الإرهاب.

العصابة الدولية

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، إلى مرافعات الدفاع فى محاكمة عصابة دولية بتهمة حيازة 3 ملايين قرص مخدر كبتاجون، و4 أطنان حشيش بقصد الاتجار، وحيازة أجهزة اتصالات الثريا، وتُعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم وأمانة سر وائل عبد المقصود.





تحمل القضية رقم 4992 لسنة 2017 جنايات التجمع الأول، وكشفت تحقيقات النيابة فيها عن قيام سليمان فهد الأحمد، لبناني الجنسية، وعبد الرحمن سليمان فهد الأحمد، لبناني الجنسية، ومحمد عماد سليمان فهد الأحمد، لبناني الجنسية، وطلال منيعي سلامة سلمي، مغربي الجنسية، وعلي طلال منيعي سلامة سلمي، مغربي الجنسية، وعثمان فرج حميدة جبريل، مغربي الجنسية، وهشام انهناه، مغربي الجنسية، والذهبي العروس، مغربي الجنسية، بتكوين عصابة دولية بقصد الاتجار في جوهري مخدر الحشيش والمبفتالين داخل البلاد.

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كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة جلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد بدون ترخيص وبغير الأحوال المصرح بها قانونا، بالإضافة لإنتاج واستخراج جوهر الحشيش، والشروع في إنتاج واستخراج مخدر المبفتالين بدون ترخيص، وحيازة أجهزة هواتف الثريا بدون تصريح من الجهة الإدارية.