جريمة

«أوسمة مرسي وتعويضات قطر» أبرز محاكمات اليوم

لبنانيون ومغاربة كونوا عصابة دولية لجلب المواد المخدرة إلى مصر بالإضافة لإنتاج واستخراج جوهر الحشيش والشروع في إنتاج واستخراج مخدر المبفتالين
تحرير:سماح عوض الله ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص
مجلس الدولة- أرشيفية
مجلس الدولة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المتداولة والمعروفة إعلاميًا، يتقدمها استكمال الدائرة الأولى مفوضين، بمجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومن المنتظر فى جلسة اليوم تقديم صور رسمية من الأحكام الصادرة ضده وشهادة بنهايتها، وطالبت الدعوى التي حملت رقم 12088 لسنة 72 ق، بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة.
وتساءلت الدعوى كيف لهذا الرجل الذي لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر أن يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط في الدولة. أشارت الدعوى إلى أن تلك السابقة وهى أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة
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جثة (4)

تجديد حبس فلاح قتل عم زوجته بسبب «القايمة» بالشرقية

أصدرِّ قاضي المعارضات بمحكمة الحسينية الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بتجديد حبس مُزارعًا وشقيقه لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بالتخلص من حياة عم زوجة الأول؛ بعدما استعان بشقيقه وقتل المجني عليه بتسديد عدة طعنات بواسطة «مّنجل» زراعي كان بحوزته، وذلك إثر خلافات أسرية سببها خلافًا مع زوجته، حيث احتدم النقاش وقت الحديث عن قائمة المنقولات الزوجية، وانتهى الأمر بجريمة قتل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المرور‎ (1)

ضبط 42787 مخالفة مرورية متنوعة فى 3 أيام

تواصل الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية، فرض الانضباط المروري بمتابعة حركة السير بالميادين والمحاور الرئيسية، وذلك حرصًا على تسيير حركة المرور، ومنع التجاوزات المرورية، وتمكنت الحملة على مدار 3 أيام من ضبط 40 ألف مخالفة مرورية للسيارات، تنوعت بين تجاوز سرعات وسير عكس الاتجاه، ومخالفات تحميل ركاب بسيارات نصف نقل، علاوة على مخالفات لاشتراطات الأمان والسلامة بالمركبات، ومخالفات لنماذج السير وقيادة سيارات دون تراخيص.
اعدام

«أنا بخونك».. جريمة بدأت بجملة وانتهت بـ«حبل عشماوي»

صراحة قاتلة.. تلخص هاتان الكلمتان كواليس جريمة قتل راحت ضحيتها ربة منزل على يد زوجها "عامل كاوتش" بسيط طعنا بسكين في حي منشأة ناصر في محافظة القاهرة منتصف العام الماضي، وذلك بعدما أسدلت الدائرة 27 محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بالعباسية الستار على القضية التي هزت الرأي العام وأثارت غضب أهالي المنطقة الشعبية -آنذاك- حتى إن كثيرين من قاطني الحي لا يزالون يتذكرون تفاصيل ما جرى داخل تلك الشقة، لاسيما مشهد قوات الشرطة التي حولت الشارع إلى ما يشبه ثكنة عسكرية.
انقلاب ميكروباص في ترعة

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية شابة، التابعة لمركز دسوق، على طريق دسوق - كفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن البلاغ الذى تلقاه مأمور مركز شرطة دسوق، بانقلاب سيارة ميكروباص ركاب، بالقرب من قرية شابة، التابعة لمركز دسوق، على طريق دسوق - كفر الشيخ. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف التى قامت بنقل المصابين إلى مستشفى دسوق العام لتلقى العلاج اللازم.
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مجلس-الدولة

«إلغاء نظام التابلت» أبرز محاكمات الأربعاء

يوم قضائي هادئ تشهده ساحات المحاكم اليوم، الأربعاء، يكاد يخلو من القضايا المعروفة إعلاميا، باستثناء طعن تنظره محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مقدم من المحامي عمرو عبد السلام بصفته ولي أمر الطالبة "سما" بالصف الأول الثانوي، والذي يطالب فيه بإلغاء نظام التابلت المقرر على طلاب المرحلة الثانوية العامة الحالية، والعودة إلى النظام القديم وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي. واختصم الطعن وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، وطالب مقيم الطعن بضم خطة التعليم الجديدة لأوراق القضية.
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«التخابر الكبرى وفض رابعة» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات ختام أسبوع العمل الرسمي اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا يتصدرها قضايا العنف والإرهاب المسئول عنها جماعة الإخوان، وعلى قائمة الأجندة تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وفي مقدمتهم الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي في قضية "التخابر مع حماس" المعروفة إعلاميًا بقضية التخابر الكبرى، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.
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إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير في «تمويل الإرهاب»

أكد أحمد أبو العلا المحامي، إصدار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، قرارًا بإخلاء سبيل «علا» ابنة القيادي الإسلامي، يوسف القرضاوي، بتدابير احترازية، على ذمة القضية المتهمة فيها بالاشتراك مع آخرين بتمويل الإرهاب، والانضمام إلى جماعة إرهابية تقوم بإمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية، وقررت المحكمة تأجيل جلسة نظر تجديد حبس زوجها حسام خلف لتعذر حضوره من السجن، هو ما أكده شقيقها عبد الرحمن على حسابه الخاص.
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حب بدأ في الجامعة وانتهى في سيارة.. دعوى خلع

شرحت صاحبة دعوى الخلع على هامش جلسة قضيتها بمحكمة الأسرة بإمبابة، أنها ارتبطت بزوجها عقب قصة حب طويلة، بدأت منذ السنة الدراسية الأولى لهما فى الجامعة، واستمرت على مدى الدراسة، وبعد التخرج كذلك، انتظرته سنة لقضاء خدمته العسكرية، وعامين إضافيين ليجد عملا مناسبا، وعاما تدبر فيه أموال لشراء الشبكة لها، وعامين إضافيين حتى يتمكن من توفير نفقات أثاث المنزل وشقة إيجار، وتزوجا لمدة عامين، ورغم قصة الحب التى امتدت لعشر سنوات كاملة، فإن الزوجة انتهت إلى استحالة العشرة مع زوجها بعد عام إضافي.
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