رسميا.. يوفنتوس يضم دي ليخت مقابل 75 مليون يورو

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

ماتياس دي ليخت

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميا مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، آتيا من صفوف أياكس الهولندي، لمدة 5 سنوات حتى صيف عام 2024، مقابل 75 مليون يورو، تسدد على 5 سنوات، بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى متغيرات على الصفقة. وكان قد كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن بعض التفاصيل الجديدة في عقد ماتياس دي ليخت مع يوفنتوس، إذ ذكر الموقع أن قيمة الشرط الجزائي في عقد دي ليخت ستبلغ 150 مليون يورو، لكن هذا البند سيظل غير مفعل حتى صيف 2021.

وأشار كالتشيو ميركاتو إلى أن مسؤولي اليوفي يريدون تأمين بقاء نجم الطواحين لمدة موسمين، على الأقل، قبل التفاوض معه على عقد جديد لإزالة الشرط الجزائي، وفي المقابل دي ليخت أصر على وضع شرط جزائي في عقده مع ناديه الجديد، وهو ما أفسد انتقاله إلى باريس سان جيرمان. صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية زعمت أن دي