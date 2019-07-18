رياضة

رسميا.. يوفنتوس يضم دي ليخت مقابل 75 مليون يورو

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص
ماتياس دي ليخت
ماتياس دي ليخت
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميا مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، آتيا من صفوف أياكس الهولندي، لمدة 5 سنوات حتى صيف عام 2024، مقابل 75 مليون يورو، تسدد على 5 سنوات، بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى متغيرات على الصفقة. وكان قد كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن بعض التفاصيل الجديدة في عقد ماتياس دي ليخت مع يوفنتوس، إذ ذكر الموقع أن قيمة الشرط الجزائي في عقد دي ليخت ستبلغ 150 مليون يورو، لكن هذا البند سيظل غير مفعل حتى صيف 2021.
وأشار كالتشيو ميركاتو إلى أن مسؤولي اليوفي يريدون تأمين بقاء نجم الطواحين لمدة موسمين، على الأقل، قبل التفاوض معه على عقد جديد لإزالة الشرط الجزائي، وفي المقابل دي ليخت أصر على وضع شرط جزائي في عقده مع ناديه الجديد، وهو ما أفسد انتقاله إلى باريس سان جيرمان. صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية زعمت أن دي
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وزير الرياضة: نهائي الكان سيتابعه أكثر من مليار شخص

شكر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، خلال الجمعية العمومية للأخير، المقامة اليوم الخميس، مشيرا إلى أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، نجحت مصر في تنظيمها بشكل رائع. وقال وزير الرياضة: "أحييكم جميعا بتحية الأمن والأمان ونتشرف بوجودكم جميعا لحضور الجمعية العمومية رقم 41 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ونعدكم بأن نكون داعمًا مستمرًا لإنجاح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يتطور كل يوم وهو ما يشهد به العالم أجمع".
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أحمد أحمد: طريق الإصلاح لابد أن ينتهي سريعًا

قرر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الإيفواري دييديه دروجبا، والكاميروني صامويل إيتو، معاونين لرئيس كاف، وسيتم منحهما المسمى المناسب لمنصبيهما. كما وجه، اعتذارا للجنة التنفيذية بالكاف، بعدم إخبارهما بهذا الأمر في وقت سابق، ولكنه وصفها بأنها خطوة سريعة من أجل الإصلاح، وذلك حسبما أفاد في كلمته بالجمعية العمومية للكاف. وقال أحمد أحمد: "إني أشعر بكثير من الامتنان للشخصيات التي دعوتها للحضور ولم تتأخر اليوم.. لن أظل دائمًا رئيسًا؛ ولكن هناك أبطال في أفريقيا لن نستطيع أن نستغنى عنهم .. دروجبا وإيتو سيكونان معاونين لي".
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رئيس فيفا: مصر أبهرت العالم في كان 2019

أثنى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على تنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستختتم غدًا الجمعة، حين يواجه منتخب الجزائر نظيره السنغال على استاد القاهرة الدولي. وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في كلمته بالجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس: "أهنئ مصر على هذا التنظيم الماتع لكأس الأمم الإفريقية، حيث قدمت بطولة ممتازة". وأضاف جياني إنفانتينو قائلا بالعربية: "مبروك"، مشيرا إلى أن مصر بهرت العالم بعد أن قدمت بنية تحتية رائعة وملاعب أكثر من ممتازة.
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ماتياس دي ليخت (1)

لماذا وضع دي ليخت شرطا جزائيا في عقده مع يوفنتوس؟

كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، اليوم الأربعاء، بعض التفاصيل الجديدة في العقد المرتقب للمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، مع نادي يوفنتوس، حيث ذكر الموقع أن قيمة الشرط الجزائي في عقد دي ليخت ستبلغ 150 مليون يورو، لكن هذا البند سيظل غير مفعل حتى صيف 2021. وأشار كالتشيو ميركاتو إلى أن مسؤولي اليوفي يريدون تأمين بقاء نجم الطواحين لمدة موسمين، على الأقل، قبل التفاوض معه على عقد جديد لإزالة الشرط الجزائي، علمًا بأن دي ليخت أصر على وضع شرط جزائي في عقده مع ناديه الجديد، وهو ما أفسد انتقاله إلى باريس سان جيرمان.
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رسميا.. دى ليخت ينضم لصفوف السيدة العجوز

كشف نادى يوفنتوس الإيطالى عن وصول اللاعب الهولندى دى ليخت مدافع اياكس الهولندى سابقا تمهيدا لإبرام صفقة انتقاله إلى صفوف البيانكونيرى، وأعلن نادى يوفنتوس وصول اللاعب إلى تورينو بإيطاليا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حيث علقت على صورة للاعب فى إيطاليا: "نحن سعداء جدا بوجودك"، ثم نشرت بعد ذلك فيديو لحظة نزول صاحب الـ19 عاما من الطائرة التى هبطت على أرض تورينو فى إشارة إلى أن الصفقة انتهت وأن الإعلان عن اللاعب بألوان السيدة العجوز بات قريبا.
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يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع أياكس على ضم دي ليخت

توصل يوفنتوس إلى اتفاق لضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس الهولندي، وذلك حسب موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية، ومن المنتظر بالتالي أن يصل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إلى تورينو مساء اليوم الثلاثاء، على أن يجرى الفحوصات الطبية غدًا الأربعاء، تمهيدًا لضمه مقابل 67,5 مليون جنيه إسترليني (75 مليون يورو) شاملة كل الإضافات والحوافز، واتفق اليوفي على البنود الشخصية في عقد المدافع مع وكيل أعماله مينو رايولا، حيث سيمتد العقد لمدة 5 أعوام، على أن يحصل دي ليخت على أجر سنوى يصل إلى 10,8 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى المكافآت.
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باريس سان جيرمان يغلق الباب في وجه نجم يوفنتوس

حدد المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، أولويات الفريق في الميركاتو الجاري، وقال لصحيفة لو باريزيان: "نحتاج للتعاقد مع لاعب وسط مدافع وقلب دفاع، لدينا خيارات عديدة في خط الهجوم، وندرس أيضا تصعيد العديد من العناصر الشابة". وواصل: "لست رجل شرطة، ولكن إذا أراد لاعب ما أن يذهب إلى ملهى ليلي فإنها مشكلته، فكل شخص مسؤول عن تصرفاته ويعرف كيف يدير مسيرته، فالعقوبات لن تحدد ماذا تفعل وماذا يجب أن تتجنب، بل يجب أن يراعي كل شخص ضميره.. ونسعى لأن نبني فريقا يترسخ على هذه القيم، ولكن إعلان ذلك أسهل كثيرا من الالتزام به بشكل يومي".
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