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«إنساي» محمد رمضان وسعد المجرد تكسر المليون الأول

تحرير:التحرير ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص
محمد رمضان وسعد المجرد - كليب إنساي
محمد رمضان وسعد المجرد - كليب إنساي
حققت أغنية الفنان محمد رمضان و المغربي سعد المجرد «إنساي» مليون و200 ألف مشاهدة فى أقل من 10 ساعات، بعد طرحها ليلة أمس الأربعاء، وتعد هذه الأغنية التي كتبها ولحنها سعد المجرد وتم تصويرها فى فرنسا بقيادة المخرج حسام الحسيني، التعاون الأول بين النجم الأسمر والفنان المغربي، ويغني كل منهم بلهجته، ويظهر محمد رمضان خلال الفيديو كليب كشيف فى أحد مطاعم باريس مع صديقه، وهناك يفاجأ بحبيبته السابقة مع شخص آخر، ولكن تسعى حبيبته للعودة إليه بعد أن أصبح من الأثرياء، ولكن يرفض كل المحاولات.
وكان رمضان قد تواجد مع المجرد في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة الماضية، من أجل تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية، وقد سبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: «(إنساي) قريبا.. الأسطورة والمعلم». اقرأ ايضا| شاهد.. محمد رمضان مع سعد لمجرد أمام برج إيفل يذكر
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محمد رمضان يكشف عن موعد طرح أغنيته مع سعد لمجرد

كشف الفنان محمد رمضان عن موعد أغنيته الجديدة "إنساى" التي يغنيها مع المطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب عبر حسابه على "إنستجرام":" بعد يومين على قناتي الرسمية، أغنية أنساي، مع أخويا سعد لمجرد". وروج سعد لمجرد، للأغنية، ونشر صورا تجمعه بـ"رمضان" عبر صفحته على "إنستجرام"، وعلق: "إنساى قريبا جدا". رمضان نشر أيضا منذ أيام صورة من الكليب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (أنساي).. ثقة في الله نجاح".
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أول جائزة لحلا شيحة بعد العودة.. وهنا توجه لها رسالة

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سعد -لمجرد

سعد لمجرد يروج لأغنيته مع محمد رمضان بهذه الصورة

روج المطرب سعد لمجرد، لأغنيته الجديدة مع الفنان محمد رمضان، ونشر صور تجمعه بالأخير عبر صفحته على "إنستجرام"، علق: "إنساى قريبا جدا". رمضان نشر أيضا منذ أيام صورة من الكليب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (إنساي).. ثقة في الله نجاح"، وكان رمضان قد تواجد مع لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يصوران كليب الأغنية، وقد سبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(إنساي) قريبا.. الأسطورة والمعلم".
محمد-رمضان (2)

محمد رمضان ينشر صورته بالطفولة.. والجمهور: الأسطورة

نشر الفنان محمد رمضان، اليوم، صورة له عندما كان طفلًا، على حسابه بـ«انستجرام»، تعود تاريخها إلى عام 1990، وحرص على إضافة تعليق عليها، إذ كتب: «وأنا بشرب الشاي مع أبويا النهاردة الصبح الأربعاء 3 يوليو 2019، سابني ودخل الأوضة بتاعته، ورجع بالصور دي وحكالي اليوم ده بالتفصيل وكأنه إمبارح، أيوه أنا سنة 1990»، وتفاعل المتابعين مع الصورة، مؤكدين أن هذا الطفل الصغير لم يكن يعلم يومًا ما أنه سيحقق كل هذه الشهرة والنجاح وسيصبح «الأسطورة».. وفى سياق آخر، ينتظر محمد رمضان طرح الديو الغنائي الذي يجمعه بالمغربي سعد المجرد، خلال الأيام القادمة.
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