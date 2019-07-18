«إنساي» محمد رمضان وسعد المجرد تكسر المليون الأول

تحرير:التحرير ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص

محمد رمضان وسعد المجرد - كليب إنساي

حققت أغنية الفنان محمد رمضان و المغربي سعد المجرد «إنساي» مليون و200 ألف مشاهدة فى أقل من 10 ساعات، بعد طرحها ليلة أمس الأربعاء، وتعد هذه الأغنية التي كتبها ولحنها سعد المجرد وتم تصويرها فى فرنسا بقيادة المخرج حسام الحسيني، التعاون الأول بين النجم الأسمر والفنان المغربي، ويغني كل منهم بلهجته، ويظهر محمد رمضان خلال الفيديو كليب كشيف فى أحد مطاعم باريس مع صديقه، وهناك يفاجأ بحبيبته السابقة مع شخص آخر، ولكن تسعى حبيبته للعودة إليه بعد أن أصبح من الأثرياء، ولكن يرفض كل المحاولات.

وكان رمضان قد تواجد مع المجرد في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة الماضية، من أجل تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية، وقد سبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: «(إنساي) قريبا.. الأسطورة والمعلم». اقرأ ايضا| شاهد.. محمد رمضان مع سعد لمجرد أمام برج إيفل يذكر