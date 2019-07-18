رياضة

فالفيردي يعدد مزايا جريزمان ودي يونج

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
أشاد إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة، بالصفقات الجديدة التي أبرمها البارسا (الفرنسي أنطوان جريزمان، الهولندي فرينكي دي يونج والحارس البرازيلي نيتو)، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وقال فالفيردي، لموقع ناديه الرسمي: "لدينا 3 صفقات جديدة مهمة، في 3 مراكز مختلفة، ونتوقع الكثير منهم، ونُدرك حماسهم، ونريدهم أن يركزوا بسرعة على ديناميكية الفريق". وعن فرينكي دي يونج، علق: "لقد لعب في المستوى العالي خلال السنوات الأخيرة، وكان لديه موسم رائع مع فريقه، ونأمل أن يكون إضافة لخط الوسط، إنه لاعب للمستقبل ولديه الكفاءة والأسلوب الذي نريده".
وفيما يخص أنطوان جريزمان، قال فالفيردي: "جريزمان هو لاعب لديه خبرة في الليجا، ويتمتع بالسرعة واستغلال المساحات، وحاسم في الأمتار الأخيرة من الملعب، ونعرف ما يمكن أن يُقدمه اللاعبون مثله، ولدينا آمال كبيرة عليه". كما تحدث مدرب برشلونة عن الحارس البرازيلي نيتو، قائلآ: "نيتو هو أيضًا لاعب ذو خبرة كبيرة،
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أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة: نهائي الكان سيتابعه أكثر من مليار شخص

شكر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، خلال الجمعية العمومية للأخير، المقامة اليوم الخميس، مشيرا إلى أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، نجحت مصر في تنظيمها بشكل رائع. وقال وزير الرياضة: "أحييكم جميعا بتحية الأمن والأمان ونتشرف بوجودكم جميعا لحضور الجمعية العمومية رقم 41 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ونعدكم بأن نكون داعمًا مستمرًا لإنجاح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يتطور كل يوم وهو ما يشهد به العالم أجمع".
احمد-احمد (1)

أحمد أحمد: طريق الإصلاح لابد أن ينتهي سريعًا

قرر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الإيفواري دييديه دروجبا، والكاميروني صامويل إيتو، معاونين لرئيس كاف، وسيتم منحهما المسمى المناسب لمنصبيهما. كما وجه، اعتذارا للجنة التنفيذية بالكاف، بعدم إخبارهما بهذا الأمر في وقت سابق، ولكنه وصفها بأنها خطوة سريعة من أجل الإصلاح، وذلك حسبما أفاد في كلمته بالجمعية العمومية للكاف. وقال أحمد أحمد: "إني أشعر بكثير من الامتنان للشخصيات التي دعوتها للحضور ولم تتأخر اليوم.. لن أظل دائمًا رئيسًا؛ ولكن هناك أبطال في أفريقيا لن نستطيع أن نستغنى عنهم .. دروجبا وإيتو سيكونان معاونين لي".
جياني-إنفانتينو (1)

رئيس فيفا: مصر أبهرت العالم في كان 2019

أثنى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على تنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستختتم غدًا الجمعة، حين يواجه منتخب الجزائر نظيره السنغال على استاد القاهرة الدولي. وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في كلمته بالجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس: "أهنئ مصر على هذا التنظيم الماتع لكأس الأمم الإفريقية، حيث قدمت بطولة ممتازة". وأضاف جياني إنفانتينو قائلا بالعربية: "مبروك"، مشيرا إلى أن مصر بهرت العالم بعد أن قدمت بنية تحتية رائعة وملاعب أكثر من ممتازة.
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جريزمان: لا حاجة للاعتذار وهذا هو هدفي

يرى لاعب برشلونة الجديد أنطوان جريزمان، أنه لم يرتكب أي خطأ يستحق الاعتذار لجماهير البارسا، وذلك على الرغم من ظهوره في فيلم وثائقي العام الماضي، أعلن من خلاله استمراره مع أتلتيكو مدريد ورفضه الانتقال إلى العملاق الكتالوني، وعن هذا الأمر قال الفرنسي: "بالنظر إلى الفيلم الوثائقي، إذا كان يتوجب عليَّ الاعتذار، فسأفعل ذلك على أرض الملعب، فهذا هو المكان الذي أجيد التحدث فيه"، وحصل جريزمان على الرقم 17 في المؤتمر الخاص بتقديمه أمس، والذي حرص خلاله على توجيه الشكر لكل من عمل معهم في السابق.
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جريزمان يعرب عن استيائه من سلوك أتلتيكو مدريد

أعرب سيفان كاريان، محامي أنطوان جريزمان، عن شعور النجم الفرنسي بالإحباط من سلوك أتلتيكو مدريد بعدما انتقل إلى صفوف برشلونة يوم الجمعة الماضي، ففي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع الروخيبلانكوس من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو يوم 1 يوليو الجارى، يرى أتلتيكو مدريد أن برشلونة توصل لاتفاق مع جريزمان لضمه قبل ذلك الموعد، ومن ثم يتوجب على العملاق الكتالوني دفع 200 مليون يورو وليس 120 مليون يورو، وهو البيان الذي أثار دهشة كاريان، بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية.
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مكاسب وخسائر برشلونة من صفقة جريزمان

أنطوان جريزمان برشلوني، أخيرا انتهت التكهنات بشأن مستقبل اللاعب الفرنسي وانضمامه إلى برشلونة، تلك التكهنات التي استمرت لقرابة العام، وشهدت الكثير من الأحداث المثيرة، الآن بات جريزمان لاعبا في صفوف البارسا، ولكن هل هي صفقة رابحة أم لا؟ هذا هو السؤال الذي حاولت صحيفة "ماركا" الإسبانية تحليله، وكانت البداية من انقسام غرف خلع الملابس، حيث تغير مؤخرا سلوك نجم الفريق ليونيل ميسي، الذي بدأ الإشادة في السابق بإمكانية التعاقد مع جريزمان إلى أن وصل إلى رفض التعليق، وهو نفس الأمر الذي حدث مع المهاجم لويس سواريز، فهناك انقسام بين اللاعبين حول الصفقة.
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ممثلو جريزمان في مقر الليجا لدفع الشرط الجزائي

وصل ممثلو اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان إلى مقر الليجا، لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي مع فريقه أتلتيكو مدريد، تمهيدا لانتقاله إلى برشلونة، وذلك بعدما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ممثلي اللاعب تحصلوا على قيمة الشرط الجزائي من العملاق الكتالوني، أمس الخميس، لدفعها اليوم الجمعة في مقر الليجا لإنهاء ارتباط اللاعب نهائيا بالروخيبلانكوس، إذ من المنتظر أن يقدم العملاق الكتالوني لاعبه الجديد لوسائل الإعلام يوم الإثنين المقبل، على أن ينضم بعدها مباشرة إلى معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد.
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