فالفيردي يعدد مزايا جريزمان ودي يونج

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

أنطوان جريزمان

أشاد إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة، بالصفقات الجديدة التي أبرمها البارسا (الفرنسي أنطوان جريزمان، الهولندي فرينكي دي يونج والحارس البرازيلي نيتو)، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وقال فالفيردي، لموقع ناديه الرسمي: "لدينا 3 صفقات جديدة مهمة، في 3 مراكز مختلفة، ونتوقع الكثير منهم، ونُدرك حماسهم، ونريدهم أن يركزوا بسرعة على ديناميكية الفريق". وعن فرينكي دي يونج، علق: "لقد لعب في المستوى العالي خلال السنوات الأخيرة، وكان لديه موسم رائع مع فريقه، ونأمل أن يكون إضافة لخط الوسط، إنه لاعب للمستقبل ولديه الكفاءة والأسلوب الذي نريده".

وفيما يخص أنطوان جريزمان، قال فالفيردي: "جريزمان هو لاعب لديه خبرة في الليجا، ويتمتع بالسرعة واستغلال المساحات، وحاسم في الأمتار الأخيرة من الملعب، ونعرف ما يمكن أن يُقدمه اللاعبون مثله، ولدينا آمال كبيرة عليه". كما تحدث مدرب برشلونة عن الحارس البرازيلي نيتو، قائلآ: "نيتو هو أيضًا لاعب ذو خبرة كبيرة،

وفيما يخص أنطوان جريزمان، قال فالفيردي: "جريزمان هو لاعب لديه خبرة في الليجا، ويتمتع بالسرعة واستغلال المساحات، وحاسم في الأمتار الأخيرة من الملعب، ونعرف ما يمكن أن يُقدمه اللاعبون مثله، ولدينا آمال كبيرة عليه".



كما تحدث مدرب برشلونة عن الحارس البرازيلي نيتو، قائلآ: "نيتو هو أيضًا لاعب ذو خبرة كبيرة، وتأمين لمركز حراسة المرمى، ومُكمل مثالي لتير شتيجن، وسيحصل أيضًا الحارس الثالث إيناكي على فرص".



وعن التحديات التي ينتظرها الفريق، أجاب فالفيردي: "نحن سُعداء للغاية، وكما هو كل عام لدينا العديد من التحديات في المستقبل، ونعرف أن النادي يسعى دائمًا للفوز بكل شيء، وأهدافنا هي نفسها كما هو الحال دائمًا، أن نفوز بجميع المباريات وجميع البطولات التي نشارك فيها، وعلينا أن نفعل ذلك بأسلوبنا وسنحاول مواكبة التطورات".

