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«البنك المركزي» يطرح اليوم 19 مليار جنيه أذون خزانة

تحرير:التحرير ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
البنك المركزي
البنك المركزي
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.5 مليار جنيه لأجل 364 يوماً، وقال نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 19.2 مليار دولار حتى منتصف يونيو الماضي، وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين لها.
وطرحت الحكومة أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى، الفترة من يناير إلى مارس 2018- 2019.ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى نحو 440 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2018- 2019، كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة
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وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: تراجع معدل التضخم إلى 9.4% في يوليو 2019

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مسجلًا 9.4% في يوليو 2019، مقارنة بـ30% في يوليو 2017، وحصول مصر على المرتبة الثالثة عالميًا في قائمة «الإيكونوميست» الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6% خلال العام المالي 2018 ـ 2019، يؤكد أن مصر بقيادتها الحكيمة، تمضي بقوة وبخطوات ثابتة على الطريق الصحيح ببرنامج طموح وشامل للإصلاح الاقتصادي، بدأ يؤتي ثماره في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذي يُلبي طموحات الشعب المصري.
خليل-حسن-خليل

شعبة الاقتصاد الرقمي تضع خطة تطوير صناعة التكنولوجيا

أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا تشكيل لجنة برئاسة المهندس هشام صفوت عضو مجلس إدارة الشعبة ورئيس جوميا مصر لوضع تصور عملي لتحقيق طفرة في مجال التجارة الإلكترونية في ظل اهتمام الدولة بصفة عامة ووزارة الاتصالات بصفة خاصة ببعض الجوانب القانونية والتشريعية التي تهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبما يخدم منظومة التجارة الداخلية والتصدير والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتضم اللجنة كل الجهات ذات الصلة مثل شركات منصات التجارة الإلكترونية وشركات تكنولوجيا النقد واللوجستيات وغيرها.
دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 18 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.55 جنيه، ونحو 16.56 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، والمصرف العربي الدولي، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، و16.56 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك مصر إيران نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 يوليو 2019

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، مقارنة بأمس، وتشهد أسعار المعدن الأصفر عالميا حالة من عدم الاستقرار، وسجل سعر الأوقية نحو 1420 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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البنك-المركزى

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.6 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الخميس، انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليصل إلى 4.6 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018-2019، في مقابل نحو 6.01 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2017-2018، وفقاً للبيانات الصادرة عن أداء ميزان المدفوعات. وأوضح المركزي، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل إجمالي تدفق للداخل بلغ نحو 10.2 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر، مقابل 5.6 مليار دولار صافي التدفق للخارج خلال نفس الفترة.
هل-تواصل-الحكومة إلغاء-عطاءات-سندات-الخزانة؟

أقل مستوى في 45 يوما| أسباب تراجع العائد على السندات

سجلت عوائد سندات الخزانة المصرية أقل مستوى لها منذ مايو 2018 في العطاء الذي أصدره البنك المركزي الأسبوع الماضي، والذي شهد إقبالا كبيرا من البنوك على السندات المحلية المطروحة لأجل 3 و7 سنوات. وأظهرت بيانات البنك المركزي تراجع العائد على السندات لأجل 3 سنوات من 16.022% إلى 15.987%، في حين تراجعت العائدات على السندات لأجل 7 سنوات من 16.016% إلى 15.943%. وشهد عطاء لاحق تراجع العائد على السندات لأجل 5 سنوات من 16.005% إلى 15.97%، وتراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات من 15.988% إلى 15.969%.
البنك-المركزى-المصرى

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 18.75 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 9.250 مليار جنيه لأجل 91 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه لأجل 266 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
الاقتصاد-المصري

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.75 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الإثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 1.750 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد سندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. ومن المقرر طرح سندات خزانة بقيمة مليار جنيه لأجل 3 سنوات، كما سيتم طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.
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