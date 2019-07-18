«البنك المركزي» يطرح اليوم 19 مليار جنيه أذون خزانة

تحرير:التحرير ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

البنك المركزي

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.5 مليار جنيه لأجل 364 يوماً، وقال نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 19.2 مليار دولار حتى منتصف يونيو الماضي، وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين لها.

وطرحت الحكومة أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى، الفترة من يناير إلى مارس 2018- 2019.ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى نحو 440 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2018- 2019، كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة