الحكومة تبحث ملف فض التشابكات المالية بين 3 وزارات

تحرير:أ.ش.أ ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

مصطفى مدبولي

ترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماعا اليوم الخميس، لبحث ملف فض التشابكات المالية بين وزارات الكهرباء والمالية والبترول، إذ أكد أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار جهود الحكومة لحل الملفات التاريخية المزمنة التى طالما أثقلت كاهل المالية العامة، وتسببت فى إرباك موازنات الوزارات. وقال إن الحكومة مثلما نجحت مؤخرا فى حل واحدة من أعقد القضايا الشائكة والمتعلقة بالتشابكات المالية الخاصة بأموال التأمينات والمعاشات، من خلال إيجاد حل يتسم بالاستدامة والكفاءة، فهى أيضًا عازمة على إيجاد حل سريع للتشابكات المالية بين وزارات المالية والكهرباء والبترول.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزراء الكهرباء والبترول والمالية استعرضوا خلال الاجتماع الموقف الدائن والمدين لكل وزارة تجاه الأخرى، حيث وجه رئيس الوزراء بالبدء فى إيجاد تسوية بين الكهرباء والمالية، من خلال اجتماعات الفنيين من الجانبين، كمرحلة أولى لإيجاد تسوية شاملة بين الوزارات