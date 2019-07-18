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الحكومة تبحث ملف فض التشابكات المالية بين 3 وزارات

تحرير:أ.ش.أ ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
ترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماعا اليوم الخميس، لبحث ملف فض التشابكات المالية بين وزارات الكهرباء والمالية والبترول، إذ أكد أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار جهود الحكومة لحل الملفات التاريخية المزمنة التى طالما أثقلت كاهل المالية العامة، وتسببت فى إرباك موازنات الوزارات. وقال إن الحكومة مثلما نجحت مؤخرا فى حل واحدة من أعقد القضايا الشائكة والمتعلقة بالتشابكات المالية الخاصة بأموال التأمينات والمعاشات، من خلال إيجاد حل يتسم بالاستدامة والكفاءة، فهى أيضًا عازمة على إيجاد حل سريع للتشابكات المالية بين وزارات المالية والكهرباء والبترول.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزراء الكهرباء والبترول والمالية استعرضوا خلال الاجتماع الموقف الدائن والمدين لكل وزارة تجاه الأخرى، حيث وجه رئيس الوزراء بالبدء فى إيجاد تسوية بين الكهرباء والمالية، من خلال اجتماعات الفنيين من الجانبين، كمرحلة أولى لإيجاد تسوية شاملة بين الوزارات
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الأرصاد: انخفاض الحرارة 5 درجات اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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نقيب الصحفيين يجتمع مع ملاك وإدارة جريدة وموقع التحرير

اجتمع نقيب الصحفيين ضياء رشوان مع ملاك مؤسسة التحرير ومجلس إدارتها، وقال النقيب إنه تأكد من أنه لا توجد لديهم نية حالية أو سابقة لإغلاق مؤسسة التحرير (جريدة وموقع)، وأنهم مقتنعون بأهمية رسالتها الإعلامية ومتمسكون باستمرارها، وإن كانت المشاكل التي طرأت مؤخرا على الموقع والخارجة عن إرادتهم قد تضطرهم لاتخاذ قرارات لم يسعوا إليها.واتفق النقيب مع ملاك الجريدة على استمرار التواصل من أجل التوصل لحل وإزالة المشاكل التي تعترض الموقع.
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تطبق في يوليو| احسب مرتبك بعد إضافة العلاوات الجديدة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس، السبت، مبدئيًا على التقرير النهائي لمشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، وأعلن الدكتور على عبد العال، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، حيث إنه لم يسبق عرضه على مجلس الدولة. ويقضي القانون الجديد بوضع حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، فى مجموعه، على أن يتم تطبيق منح هذه العلاوات بداية من راتب شهر يوليو المقبل.
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«محلية النواب» تُطالب بوضع لوائح منظمة للمشروعات

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