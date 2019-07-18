جريمة

تجديد حبس فلاح قتل عم زوجته بسبب «القايمة» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
أصدرِّ قاضي المعارضات بمحكمة الحسينية الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بتجديد حبس مُزارعًا وشقيقه لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بالتخلص من حياة عم زوجة الأول؛ بعدما استعان بشقيقه وقتل المجني عليه بتسديد عدة طعنات بواسطة «مّنجل» زراعي كان بحوزته، وذلك إثر خلافات أسرية سببها خلافًا مع زوجته، حيث احتدم النقاش وقت الحديث عن قائمة المنقولات الزوجية، وانتهى الأمر بجريمة قتل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
البداية كانت بورود بلاغًا من مستشفى الحسينية المركزي، بوصول المدعو «أنور.ع.ع.أ» 49 عامًا، عامل زراعي، مُقيم بناحية «الاتحاد» القريبة من منطقة «كوبري سليم» بدائرة مركز شرطة صان الحجر، جثة هامدة، متأثرصا بإصابته بطعنة نافذة.وتوصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج ابنة شقيق المجني عليه، ويُدعى
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مجلس-الدولة

«أوسمة مرسي وتعويضات قطر» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المتداولة والمعروفة إعلاميًا، يتقدمها استكمال الدائرة الأولى مفوضين، بمجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومن المنتظر فى جلسة اليوم تقديم صور رسمية من الأحكام الصادرة ضده وشهادة بنهايتها، وطالبت الدعوى التي حملت رقم 12088 لسنة 72 ق، بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة.
المرور‎ (1)

ضبط 42787 مخالفة مرورية متنوعة فى 3 أيام

تواصل الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية، فرض الانضباط المروري بمتابعة حركة السير بالميادين والمحاور الرئيسية، وذلك حرصًا على تسيير حركة المرور، ومنع التجاوزات المرورية، وتمكنت الحملة على مدار 3 أيام من ضبط 40 ألف مخالفة مرورية للسيارات، تنوعت بين تجاوز سرعات وسير عكس الاتجاه، ومخالفات تحميل ركاب بسيارات نصف نقل، علاوة على مخالفات لاشتراطات الأمان والسلامة بالمركبات، ومخالفات لنماذج السير وقيادة سيارات دون تراخيص.
اعدام

«أنا بخونك».. جريمة بدأت بجملة وانتهت بـ«حبل عشماوي»

صراحة قاتلة.. تلخص هاتان الكلمتان كواليس جريمة قتل راحت ضحيتها ربة منزل على يد زوجها "عامل كاوتش" بسيط طعنا بسكين في حي منشأة ناصر في محافظة القاهرة منتصف العام الماضي، وذلك بعدما أسدلت الدائرة 27 محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بالعباسية الستار على القضية التي هزت الرأي العام وأثارت غضب أهالي المنطقة الشعبية -آنذاك- حتى إن كثيرين من قاطني الحي لا يزالون يتذكرون تفاصيل ما جرى داخل تلك الشقة، لاسيما مشهد قوات الشرطة التي حولت الشارع إلى ما يشبه ثكنة عسكرية.
انقلاب ميكروباص في ترعة

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية شابة، التابعة لمركز دسوق، على طريق دسوق - كفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن البلاغ الذى تلقاه مأمور مركز شرطة دسوق، بانقلاب سيارة ميكروباص ركاب، بالقرب من قرية شابة، التابعة لمركز دسوق، على طريق دسوق - كفر الشيخ. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف التى قامت بنقل المصابين إلى مستشفى دسوق العام لتلقى العلاج اللازم.
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جثة-فتاة

مصرع ربة منزل صعقتها «غسالة» في الشرقية

لم تكُن تدري «فوزية»، ربة المنزل التي بالكاد بدأت عقدها السادس، أن استعانتها بـ"الغسالة" لغسيل الأزياء المتسخة لأسرتها سيكون آخر شيء تُقدم عليه في الدنيا، وأنها ستلقى مصرعها بصعق كهربائي بواسطة الغسالة لتسقط صريعة داخل منزلها بشارع «هندسة الري» الكائن ببندر مركز ومدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما صرحت النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بدفن الجثمان لعدم وجود شبهة جنائية.
طفلة-حلوان‎

الدم والنار.. جيران ملك يروون مشاهد حرق جثتها بحلوان

ملك أحمد شبانة صاحبة الـ9 سنوات، طالبة بالصف الثالث الابتدائي، لم تكن تعرف أن نهايتها ستكون مأساوية بهذا الشكل وستدفع حياتها ثمنا لخلافات والدها مع جاره الذي انتقم من والدها بقتله بطريقة بشعة، وقتلها هي الأخرى دون ذنب اقترفته لتلقى مصيرها بجوار والدها جثة متفحمة، بعدما سكب الجاني عليهما البنزين وأشعل في جثتيهما النيران، وخرج ينفض يديه الآثمتين من الدماء ويبحث عن مكان يخفي به أدوات جريمته تاركا خلفه جثتين محروقتين وطفلة في عمر الزهور ودما يغرق أرضية شقتهما المتواضعة.
القبض-على-متهم

طعنة الموت.. ضبط سائق قتل نسيبة بـ«مطواة» بالشرقية

أَلقى رجال مباحث مركز شرطة الإبراهيمية، القبض على سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر، على خلفية اتهامه بقتل عامل تربطهما علاقة نسب، إثر نشوب خلافات أسرية بينهما حيث استل «مطواة» كانت بحوزته وسدد عدة طعنات للمجني عليه حتى فارق الحياة، قبل أن يلوذ المتهم بالفرار فور ارتكاب جريمته بعزبة «شاهين» التابعة لدائرة المركز، لكنه سقط في قبضة الأمن بعد نحو 24 ساعة على ارتكابه جريمته، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
طعن-بالسكين

سائق ينهي خلافاته مع نسيبه بـ«طعنة موت» بالشرقية

أقدم سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياة عامل، تربطهما علاقة نسب؛ إثر نشوب خلافات أسرية بينهما، حيث استلَّ «مطواة» كانت بحوزته، وسدد عدة طعنات للمجني عليه حتى فارق الحياة، فيما لاذ المتهم بالفرار فور ارتكاب جريمته بعزبة «شاهين» التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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