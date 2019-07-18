تجديد حبس فلاح قتل عم زوجته بسبب «القايمة» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

جثة - أرشيفية

أصدرِّ قاضي المعارضات بمحكمة الحسينية الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بتجديد حبس مُزارعًا وشقيقه لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بالتخلص من حياة عم زوجة الأول؛ بعدما استعان بشقيقه وقتل المجني عليه بتسديد عدة طعنات بواسطة «مّنجل» زراعي كان بحوزته، وذلك إثر خلافات أسرية سببها خلافًا مع زوجته، حيث احتدم النقاش وقت الحديث عن قائمة المنقولات الزوجية، وانتهى الأمر بجريمة قتل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية كانت بورود بلاغًا من مستشفى الحسينية المركزي، بوصول المدعو «أنور.ع.ع.أ» 49 عامًا، عامل زراعي، مُقيم بناحية «الاتحاد» القريبة من منطقة «كوبري سليم» بدائرة مركز شرطة صان الحجر، جثة هامدة، متأثرصا بإصابته بطعنة نافذة.وتوصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج ابنة شقيق المجني عليه، ويُدعى