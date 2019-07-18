محمد رمضان.. الحبيب المرفوض في كل أعماله

أفرج محمد رمضان أخيرًا عن الديو الغنائي «إنساي» الذي يجمعه بالمغربي سعد المجرد، الذي تدور أحداثه فى نفس إطار القصص التي يعشقها الأسطورة، الشاب الفقير المنبوذ

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م

الفنان محمد رمضان

قبل ساعات طرح الفنان محمد رمضان، فيديو كليب «إنساي» الذي يسجل التعاون الأول له مع الفنان المغربي سعد المجرد، والذى تم تصويره فى شوارع باريس. والغريب فى الأمر أنه رغم سفر النجم الأسمر إلى أوروبا؛ فإنه لا تزال فكرة الشاب الفقير المرفوض من حبيبته بسبب فقره تطارده، حتى إنها سيطرت على أجواء الديو الغنائي الذي يلعب فيه دور عامل فى أحد مطاعم باريس برفقة صديقه «المجرد»، ويلتقي هناك حبيبته السابقة مع حبيبها الجديد، ويصاب بالحزن شديد ويحاول صديقه أن يواسيه، وتحدث مفارقة تغير مجرى حياة الثنائي.

المفارقة هي عثور كل من محمد رمضان وسعد المجرد على سيارة محملة بالأموال، فيستوليان عليها، ويتحولان من شابين فقيرين يتسكعان فى شوارع باريس إلى مالكي سيارات فارهة وقصور، وتعلم حبيبة رمضان بذلك وتحاول أن تعود له، لكنه يرفض.. ونجد أن قصة الشاب الذي تتركه حبيبته بسبب فقره، تسيطر على النجم الأسمر، فتعدت مرحلة