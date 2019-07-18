محمد رمضان.. الحبيب المرفوض في كل أعماله

أفرج محمد رمضان أخيرًا عن الديو الغنائي «إنساي» الذي يجمعه بالمغربي سعد المجرد، الذي تدور أحداثه فى نفس إطار القصص التي يعشقها الأسطورة، الشاب الفقير المنبوذ
تحرير:ريهام عبد الوهاب١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م
الفنان محمد رمضان
قبل ساعات طرح الفنان محمد رمضان، فيديو كليب «إنساي» الذي يسجل التعاون الأول له مع الفنان المغربي سعد المجرد، والذى تم تصويره فى شوارع باريس. والغريب فى الأمر أنه رغم سفر النجم الأسمر إلى أوروبا؛ فإنه لا تزال فكرة الشاب الفقير المرفوض من حبيبته بسبب فقره تطارده، حتى إنها سيطرت على أجواء الديو الغنائي الذي يلعب فيه دور عامل فى أحد مطاعم باريس برفقة صديقه «المجرد»، ويلتقي هناك حبيبته السابقة مع حبيبها الجديد، ويصاب بالحزن شديد ويحاول صديقه أن يواسيه، وتحدث مفارقة تغير مجرى حياة الثنائي.
المفارقة هي عثور كل من محمد رمضان وسعد المجرد على سيارة محملة بالأموال، فيستوليان عليها، ويتحولان من شابين فقيرين يتسكعان فى شوارع باريس إلى مالكي سيارات فارهة وقصور، وتعلم حبيبة رمضان بذلك وتحاول أن تعود له، لكنه يرفض.. ونجد أن قصة الشاب الذي تتركه حبيبته بسبب فقره، تسيطر على النجم الأسمر، فتعدت مرحلة
المفارقة هي عثور كل من محمد رمضان وسعد المجرد على سيارة محملة بالأموال، فيستوليان عليها، ويتحولان من شابين فقيرين يتسكعان فى شوارع باريس إلى مالكي سيارات فارهة وقصور، وتعلم حبيبة رمضان بذلك وتحاول أن تعود له، لكنه يرفض.. ونجد أن قصة الشاب الذي تتركه حبيبته بسبب فقره، تسيطر على النجم الأسمر، فتعدت مرحلة الدراما والسينما لتكون محور أغانيه أيضًا (اقرأ أيضا|7أشياء ترضي غرور محمد رمضان في كليباته.. كرسي العرش).
وإليكم أبرز الأعمال التي لعب بطولتها محمد رمضان وتعرض لنفس الموقف من قبل حبيبته، ويسعى هو إلى الثراء الفاحش لكي يعاقبها على تركها له:
1- مسلسل زلزال
آخرها مسلسل «زلزال» الذى عرض في موسم رمضان المنقضى، إذ دارت أحداثه حول شاب من عائلة بسيطة يدعى (محمد حربي)، يتوفى أفراد عائلته كلهم فى زلزال 92، ثم يتولى أحد الجيران تربيته، ويقع حين يكبر فى غرام (أمل) -الممثلة هنادي مهنا- ابنة كبير العياط، ماجد المصري، الذي استولى بالباطل على قطعة أرض كانت ملك والده.
ويرفض الرجل الثري أن يزوجه ابنته لأنه فقير، ليبتعد عنها بعد أن تتزوج من رجل آخر، ويبدأ هو رحلته نحو تحقيق الثراء، وفي النهاية ينجح في مساعيه، ويشتري أملاك الرجل الذي رفض تزويجه لبنته، ومنها «أرض أبيه».
رمضان عاش نفس الحكاية لكن بظروف مختلفة فى مسلسل «الأسطورة»، والذي جسد فيه شخصيتين، منهما (ناصر الدسوقي) خريج الحقوق الذى يسعى للانضمام إلى السلك القضائي، لكن بسبب سلوك شقيقه السيئ (الذي لعبه رمضان أيضًا) يخسر ذلك.
(ناصر) أيضًا شاب فقير، يسكن مع عائلته فى منطقة السبتية، ويمنعه ضيق اليد من الارتباط بـ(تمارا) -الفنانة ياسمين صبري-، التي ترفضه بسبب فقره.
ويتحدى (ناصر الدسوقي) الجميع بعد تعرضه للإهانة حينما ذهب لخطبة (تمارا) ويصبح من الأثرياء، ويتزوج من شقيقة زوج (تمارا) لكي يثير غيرة الأخيرة، التي تسعى بعد ذلك إلى العودة إليه، لكنه يرفض ويرد لها الإهانة.
المسلسل من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد سامي، بطولة: «روجينا، أحمد عبد الله محمود، محمد عبد الحافظ، عايدة رياض».
3- مسلسل ابن حلال
وفي مسلسل «ابن حلال»؛ نجد الفنان محمد رمضان يمر بنفس المواقف، فهو «حبيشة»، الشاب الفقير الذى يعمل نقاشًا لإعالة أمه وأخته، ويقع فى غرام ابنة الجيران «ميمي» -الفنانة وفاء قمر- لكن يرفضه والدها، ويزوجها من ثري عربي.
وغيرها من الأعمال، التي دائما ما يضع النجم الأسمر بصمته عليها، فهو عاشق لدور الشاب المغلوب على أمره والحبيب المرفوض، والشاب الذى تقع فى غرامه كل الفتيات، ودائما ما تتخانق عليه حبيبتان فى نفس الوقت، فضلا عن رسالته التي يريد تذكير الجمهور بها دائما وزملائه فى الوسط الفني، بأغنية هو أنه «نمبر وان»، ومنتقدوه ما هم سوى حاقدين عليه، لكنه يبقى «أسد الغابة» و«الأسطورة».. وغيرهما من الألقاب التي يطلقها على نفسه.