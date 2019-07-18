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محمد رمضان.. الحبيب المرفوض في كل أعماله

أفرج محمد رمضان أخيرًا عن الديو الغنائي «إنساي» الذي يجمعه بالمغربي سعد المجرد، الذي تدور أحداثه فى نفس إطار القصص التي يعشقها الأسطورة، الشاب الفقير المنبوذ
تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م
الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
قبل ساعات طرح الفنان محمد رمضان، فيديو كليب «إنساي» الذي يسجل التعاون الأول له مع الفنان المغربي سعد المجرد، والذى تم تصويره فى شوارع باريس. والغريب فى الأمر أنه رغم سفر النجم الأسمر إلى أوروبا؛ فإنه لا تزال فكرة الشاب الفقير المرفوض من حبيبته بسبب فقره تطارده، حتى إنها سيطرت على أجواء الديو الغنائي الذي يلعب فيه دور عامل فى أحد مطاعم باريس برفقة صديقه «المجرد»، ويلتقي هناك حبيبته السابقة مع حبيبها الجديد، ويصاب بالحزن شديد ويحاول صديقه أن يواسيه، وتحدث مفارقة تغير مجرى حياة الثنائي.
المفارقة هي عثور كل من محمد رمضان وسعد المجرد على سيارة محملة بالأموال، فيستوليان عليها، ويتحولان من شابين فقيرين يتسكعان فى شوارع باريس إلى مالكي سيارات فارهة وقصور، وتعلم حبيبة رمضان بذلك وتحاول أن تعود له، لكنه يرفض.. ونجد أن قصة الشاب الذي تتركه حبيبته بسبب فقره، تسيطر على النجم الأسمر، فتعدت مرحلة
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محمد رمضان: إنساي «ترند» في 4 دول أوروبية

قال الفنان محمد رمضان، إن الدويتو الغنائي "إنساي"، الذي قدمه مع المطرب المغربي، سعد لمجرد، استطاع أن يتصدر تريند موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب". وكتب رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إنساي تخترق حدود تريند (يوتيوب) الوطن العربي بعد 12 ساعة (من طرحها) فقط، أصبحت على تريند الموقع في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلچيكا". وقاربت الأغنية في الوصول إلى 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، كما حققت نسبة مشاركة كبيرة عبر مواقع التواصل المختلفة.
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«إنساي» محمد رمضان وسعد المجرد تكسر المليون الأول

حققت أغنية الفنان محمد رمضان و المغربي سعد المجرد «إنساي» مليون و200 ألف مشاهدة فى أقل من 10 ساعات، بعد طرحها ليلة أمس الأربعاء، وتعد هذه الأغنية التي كتبها ولحنها سعد المجرد وتم تصويرها فى فرنسا بقيادة المخرج حسام الحسيني، التعاون الأول بين النجم الأسمر والفنان المغربي، ويغني كل منهم بلهجته، ويظهر محمد رمضان خلال الفيديو كليب كشيف فى أحد مطاعم باريس مع صديقه، وهناك يفاجأ بحبيبته السابقة مع شخص آخر، ولكن تسعى حبيبته للعودة إليه بعد أن أصبح من الأثرياء، ولكن يرفض كل المحاولات.
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ريهام سعيد لمحمود العسيلي: كرهتك.. النجومية أخلاق

علقت الإعلامية ريهام سعيد على ما بدر من المطرب محمود العسيلى خلال حفله الأخير، حين رفض طلب أحد المعجبين أن يلتقط معه صورة. ونشرت ريهام، عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام» صورة للعسيلى من الحفل الذى رفض فيه التصوير مع أحد معجبيه، وصورة أخرى للمغنية الإنجليزية أديل وهى تقبل يد إحدى معجباتها، وكتبت عليها: «كنت دايما لما بشوفك بنتقدك عشان غرورك غير المبرر بس دلوقتى كرهتك، إلا كسر الخواطر، النجوميه أخلاق». وكان الفنان أحمد السعدنى قد طالب الجمهور بقبول اعتذار المطرب محمود العسيلي، عن ما بدر منه.
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محمد-رمضان-وسعد-المجرد (1)

«إنساي» محمد رمضان وسعد المجرد تكسر المليون الأول

حققت أغنية الفنان محمد رمضان و المغربي سعد المجرد «إنساي» مليون و200 ألف مشاهدة فى أقل من 10 ساعات، بعد طرحها ليلة أمس الأربعاء، وتعد هذه الأغنية التي كتبها ولحنها سعد المجرد وتم تصويرها فى فرنسا بقيادة المخرج حسام الحسيني، التعاون الأول بين النجم الأسمر والفنان المغربي، ويغني كل منهم بلهجته، ويظهر محمد رمضان خلال الفيديو كليب كشيف فى أحد مطاعم باريس مع صديقه، وهناك يفاجأ بحبيبته السابقة مع شخص آخر، ولكن تسعى حبيبته للعودة إليه بعد أن أصبح من الأثرياء، ولكن يرفض كل المحاولات.
محمد رمضان

محمد رمضان يكشف عن موعد طرح أغنيته مع سعد لمجرد

كشف الفنان محمد رمضان عن موعد أغنيته الجديدة "إنساى" التي يغنيها مع المطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب عبر حسابه على "إنستجرام":" بعد يومين على قناتي الرسمية، أغنية أنساي، مع أخويا سعد لمجرد". وروج سعد لمجرد، للأغنية، ونشر صورا تجمعه بـ"رمضان" عبر صفحته على "إنستجرام"، وعلق: "إنساى قريبا جدا". رمضان نشر أيضا منذ أيام صورة من الكليب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (أنساي).. ثقة في الله نجاح".
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أول جائزة لحلا شيحة بعد العودة.. وهنا توجه لها رسالة

فازت الفنانة حلا شيحة بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "زلزال" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وذلك من مهرجان BIAF اللبناني في دورته العاشرة، وأقيمت فعاليات جوائزه مساء أمس. وخلال تكريمها قالت "حلا": "أنا سعيدة بتكريمي لأول مرة منذ 12 عامًا، فطوال هذه الفترة كنت غائبة وعدت، أنا نصفي مصري والآخر لبناني، وأنا من مواليد صيدا في لبنان، فأعتبر نفسي في بلدي الثاني، والدتي انتقلت لمصر منذ أكثر من 20 عامًا وأنجبتني أنا وشقيقاتي الثلاث، فجمالي من البلدين، وأهدي هذه الجائزة لها ولوالدي وشقيقاتي وأطفالي".
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سعد لمجرد يروج لأغنيته مع محمد رمضان بهذه الصورة

روج المطرب سعد لمجرد، لأغنيته الجديدة مع الفنان محمد رمضان، ونشر صور تجمعه بالأخير عبر صفحته على "إنستجرام"، علق: "إنساى قريبا جدا". رمضان نشر أيضا منذ أيام صورة من الكليب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (إنساي).. ثقة في الله نجاح"، وكان رمضان قد تواجد مع لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يصوران كليب الأغنية، وقد سبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(إنساي) قريبا.. الأسطورة والمعلم".
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