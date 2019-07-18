رياضة

مدافع يوفنتوس سلاح جوارديولا لتعويض كومباني ومانجالا

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
قرر نادي مانشستر سيتي الاستغناء عن الفرنسي إلياكويم مانجالا، بعد 4 أشهر فقط من تجديد تعاقده، حيث أبدى بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتيزنس، عدم الحاجة إليه. وشارك مانجالا في 57 مباراة فقط مع سيتي منذ شرائه مقابل 42 مليون جنيه إسترليني، وحصل على 20 مليون جنيه إسترليني خلال وجوده مع السيتي، ما يعني أنه تحصل على أكثر من مليون جنيه إسترليني لكل مباراة. وانضم مانجالا للسيتي عام 2014 قادمًا من بورتو البرتغالي، وبعد موسمين رحل إلى فالنسيا على سبيل الإعارة، قبل أن يعود ثم ينتقل في يناير 2018 إلى إيفرتون على سبيل الإعارة، ثم عاد للسيتي مجددًا.
ويحتاج بيب جوارديولا لتدعيم الخط الخلفي في السيتيزنس، بعد رحيل البلجيكي فينسيت كومباني والاستغناء عن إلياكويم مانجالا، وكشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن مانشستر سيتي مهتم بالحصول على خدمات الإيطالي ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس. ووفقًا لموقع كالتشيو ميركاتو، فإن بونوتشي يقترب من الرحيل عن يوفنتوس،
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أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة: نهائي الكان سيتابعه أكثر من مليار شخص

شكر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، خلال الجمعية العمومية للأخير، المقامة اليوم الخميس، مشيرا إلى أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، نجحت مصر في تنظيمها بشكل رائع. وقال وزير الرياضة: "أحييكم جميعا بتحية الأمن والأمان ونتشرف بوجودكم جميعا لحضور الجمعية العمومية رقم 41 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ونعدكم بأن نكون داعمًا مستمرًا لإنجاح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يتطور كل يوم وهو ما يشهد به العالم أجمع".
احمد-احمد (1)

أحمد أحمد: طريق الإصلاح لابد أن ينتهي سريعًا

قرر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الإيفواري دييديه دروجبا، والكاميروني صامويل إيتو، معاونين لرئيس كاف، وسيتم منحهما المسمى المناسب لمنصبيهما. كما وجه، اعتذارا للجنة التنفيذية بالكاف، بعدم إخبارهما بهذا الأمر في وقت سابق، ولكنه وصفها بأنها خطوة سريعة من أجل الإصلاح، وذلك حسبما أفاد في كلمته بالجمعية العمومية للكاف. وقال أحمد أحمد: "إني أشعر بكثير من الامتنان للشخصيات التي دعوتها للحضور ولم تتأخر اليوم.. لن أظل دائمًا رئيسًا؛ ولكن هناك أبطال في أفريقيا لن نستطيع أن نستغنى عنهم .. دروجبا وإيتو سيكونان معاونين لي".
جياني-إنفانتينو (1)

رئيس فيفا: مصر أبهرت العالم في كان 2019

أثنى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على تنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستختتم غدًا الجمعة، حين يواجه منتخب الجزائر نظيره السنغال على استاد القاهرة الدولي. وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في كلمته بالجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس: "أهنئ مصر على هذا التنظيم الماتع لكأس الأمم الإفريقية، حيث قدمت بطولة ممتازة". وأضاف جياني إنفانتينو قائلا بالعربية: "مبروك"، مشيرا إلى أن مصر بهرت العالم بعد أن قدمت بنية تحتية رائعة وملاعب أكثر من ممتازة.
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جريزمان‎ (1)

أندية الليجا تكتسح الميركاتو.. وغياب إنجليزي

لا يزال هناك الكثير من الوقت المتبقي في موسم الانتقالات الصيفية، ولكن حتى الآن تسيطر الإسبانية بشدة على الميركاتو، فكما كان متوقعًا، أنفق ريال مدريد حتى الآن الكثير من الأموال على التدعيمات لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي، كما أنفق برشلونة وأتلتيكو مدريد الكثير من الأموال، ليتفوق هذا الثلاثي على أندية مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، وتعاقد البارسا مع أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو، أما أتلتيكو فتعاقد مع البرتغالي الشاب جواو فيليكس مقابل 126 مليون يورو، ليصبح رابع أغلى صفقة في التاريخ.
داني-ألفيس (1)

مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع داني ألفيس

يبدو أن مغامرة النجم البرازيلي داني ألفيس في الملاعب الأوروبية لم تنتهِ بعد، إذ أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى تحرك مانشستر سيتي لضم اللاعب الذي انتهى تعاقده مع باريس سان جيرمان، ولا يوجد ألفيس البالغ من العمر 36 عامًا، مع أي فريق في الوقت الحالي، وبإمكانه الانتقال إلى أي فريق بالمجان، وبعد تتويجه بلقب كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل منذ أيام للمرة الأولى منذ عام 2007، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في البطولة، سيعود إلى القارة الأوروبية للاستماع إلى العروض المقدمة إليه، وعلى رأسها عرض مانشستر سيتي.
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رسميًا.. مانشستر سيتي يضم نجم أتليتكو مدريد

أعلن مانشستر سيتي، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني، رودريجو هرنانديز، الشهير بـ«رودري»، قادمًا من أتليتكو مدريد، ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس، بلغت قيمة الصفقة 62.5 مليون جنيه إسترليني ما يوازي 70 مليون يورو، وهو الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب، وتقرر أن يرتدي رودري، الذي لعب ست مباريات مع منتخب إسبانيا، القميص رقم 16 في سيتي. وبعد الانتهاء من إجراءات انتقاله لملعب الاتحاد، قال رودريجو هرنانديز، لموقع مانشسر سيتي الرسمي: "ما حققه سيتي في العامين الماضيين كان مذهلًا، وأنا أتطلع إلى أن أكون جزءًا من هذا الفريق الرائع".
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لماذا يحسد «بوكيتينو» جوارديولا وكلوب؟

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن أنه لا يمتلك الكلمة النهائية في ما يتعلق بصفقات فريقه. واعترف بوكيتينو بأنه ينظر بحسد إلى الإسباني بيب جوارديولا (المدير الفني لنادي مانشستر سيتي)، والألماني يورجين كلوب (المدير الفني لنادي ليفربول)، بسبب سيطرتهما المتزايدة على عمليات الانتقال. وقال المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، لقناة "تي في 3" الإسبانية: "في توتنهام وتشيلسي وأرسنال ليست هناك الحرية التي يتمتع بها بيب جوارديولا ويورجين كلوب في مانشستر سيتي وليفربول".
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