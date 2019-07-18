مدافع يوفنتوس سلاح جوارديولا لتعويض كومباني ومانجالا

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

بيب جوارديولا

قرر نادي مانشستر سيتي الاستغناء عن الفرنسي إلياكويم مانجالا، بعد 4 أشهر فقط من تجديد تعاقده، حيث أبدى بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتيزنس، عدم الحاجة إليه. وشارك مانجالا في 57 مباراة فقط مع سيتي منذ شرائه مقابل 42 مليون جنيه إسترليني، وحصل على 20 مليون جنيه إسترليني خلال وجوده مع السيتي، ما يعني أنه تحصل على أكثر من مليون جنيه إسترليني لكل مباراة. وانضم مانجالا للسيتي عام 2014 قادمًا من بورتو البرتغالي، وبعد موسمين رحل إلى فالنسيا على سبيل الإعارة، قبل أن يعود ثم ينتقل في يناير 2018 إلى إيفرتون على سبيل الإعارة، ثم عاد للسيتي مجددًا.

ويحتاج بيب جوارديولا لتدعيم الخط الخلفي في السيتيزنس، بعد رحيل البلجيكي فينسيت كومباني والاستغناء عن إلياكويم مانجالا، وكشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن مانشستر سيتي مهتم بالحصول على خدمات الإيطالي ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس. ووفقًا لموقع كالتشيو ميركاتو، فإن بونوتشي يقترب من الرحيل عن يوفنتوس،

ويحتاج بيب جوارديولا لتدعيم الخط الخلفي في السيتيزنس، بعد رحيل البلجيكي فينسيت كومباني والاستغناء عن إلياكويم مانجالا، وكشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن مانشستر سيتي مهتم بالحصول على خدمات الإيطالي ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس.



ووفقًا لموقع كالتشيو ميركاتو، فإن بونوتشي يقترب من الرحيل عن يوفنتوس، بعد وصول الهولندي ماتياس دي ليخت قادمًا من أياكس الهولندي، في ظل رغبة ماوريسيو ساري، مدرب البيانكونيري، في الاعتماد على كيليني ودي ليخت، ومعهم روجاني.



وانتقل بونوتشي لميلان العام قبل الماضي، وبعدها قرر العودة ليوفنتوس من جديد بنهاية الموسم، ويبدو أن اليوفي يرغب في الهبوط بمعدل أعمار لاعبيه، خصوصًا في خط الدفاع، حيث اعتزل بارزالي وهو في الـ38 من عمره، كما يبلغ كيليني 34 عامًا، وبونوتشي 32 عامًا.

