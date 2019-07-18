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بعد برنامج F-35.. مزيد من العقوبات بانتظار تركيا

من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الضربات الأمريكية والأوروبية ضد تركيا، بسبب سياساتها الخارجية، التي كانت مخالفة لتوجهات واشنطن وبروكسل بشكل واضح
تحرير:محمود نبيل ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
أردوغان وترامب
أردوغان وترامب
لم يكن خروج تركيا من برنامج تصنيع وصيانة الطائرات الشبحية المتطورة من طراز F-35، مفاجئًا للأوساط السياسية، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو تركيا على حد سواء، خاصة أنه كان هناك تمهيد واضح لذلك في الفترة الماضية. العقوبات التي تسعى الولايات المتحدة لفرضها ضد تركيا بعد تسلمها أول شحنة من نظام الدفاع الجوي الروسي المتطور S-400، لن تنحصر في خروجها من برنامج F-35، حيث من المتوقع أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة مجالات أخرى للعقوبات الأمريكية ضد أنقرة.
وقالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدا معتمدًا على خلاف نقلته وسائل الإعلام الأمريكية، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مسؤولي الإدارة الآخرين، خاصة أن تركيا قد لا تستطيع تحمل أي عقوبات جديدة، بعد اقترابها من أزمة اقتصادية ضخمة. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد
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بـ«لي الأذرع».. تركيا تواصل مخطط السطو على غاز قبرص

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