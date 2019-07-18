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شعبة الاقتصاد الرقمي تضع خطة تطوير صناعة التكنولوجيا

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
خليل حسن خليل
خليل حسن خليل
أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا تشكيل لجنة برئاسة المهندس هشام صفوت عضو مجلس إدارة الشعبة ورئيس جوميا مصر لوضع تصور عملي لتحقيق طفرة في مجال التجارة الإلكترونية في ظل اهتمام الدولة بصفة عامة ووزارة الاتصالات بصفة خاصة ببعض الجوانب القانونية والتشريعية التي تهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبما يخدم منظومة التجارة الداخلية والتصدير والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتضم اللجنة كل الجهات ذات الصلة مثل شركات منصات التجارة الإلكترونية وشركات تكنولوجيا النقد واللوجستيات وغيرها.
أوضح المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي أن المجلس وضع أسسا ومعايير عملية لمبادرة Go Global بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والتي تهدف للخروج بالشركات المصرية الناشئة للعالمية من خلال التواجد في مؤتمر CES بأمريكا والذي يعقد سنويا في مدينة لاس فيجاس، ومؤتمر
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وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: تراجع معدل التضخم إلى 9.4% في يوليو 2019

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مسجلًا 9.4% في يوليو 2019، مقارنة بـ30% في يوليو 2017، وحصول مصر على المرتبة الثالثة عالميًا في قائمة «الإيكونوميست» الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6% خلال العام المالي 2018 ـ 2019، يؤكد أن مصر بقيادتها الحكيمة، تمضي بقوة وبخطوات ثابتة على الطريق الصحيح ببرنامج طموح وشامل للإصلاح الاقتصادي، بدأ يؤتي ثماره في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذي يُلبي طموحات الشعب المصري.
البنك-المركزى

«البنك المركزي» يطرح اليوم 19 مليار جنيه أذون خزانة

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.5 مليار جنيه لأجل 364 يوماً، وقال نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 19.2 مليار دولار حتى منتصف يونيو الماضي، وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين لها.
دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 18 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.55 جنيه، ونحو 16.56 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، والمصرف العربي الدولي، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، و16.56 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك مصر إيران نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 يوليو 2019

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، مقارنة بأمس، وتشهد أسعار المعدن الأصفر عالميا حالة من عدم الاستقرار، وسجل سعر الأوقية نحو 1420 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

فتح باب التقديم لأول مدرسة «تكنولوجيا وحاسب» في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء الاستعدادات لفتح مدرسة "I-Tech school for applied technology"، مشيرة إلى أنها أول مدرسة بمصر متخصصة بمجال تكنولوجيا المعلومات والتي تعمل بنظام مدارس "p-tech"، بالتعاون مع مؤسسة الألفي للتنمية، والتي سيتم الدراسة بها بداية من العام الدراسي المقبل 2019/2020. ومن المقرر أن تمتد فترة التقديم للمدرسة حتى يوم 15 يوليو 2019، للطلاب الذين أتموا الدراسة في المرحلة الإعدادية بالعام الدراسي 2018/2019، حيث يتخصص طلاب المدرسة في الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.
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