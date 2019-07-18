شعبة الاقتصاد الرقمي تضع خطة تطوير صناعة التكنولوجيا

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

خليل حسن خليل

أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا تشكيل لجنة برئاسة المهندس هشام صفوت عضو مجلس إدارة الشعبة ورئيس جوميا مصر لوضع تصور عملي لتحقيق طفرة في مجال التجارة الإلكترونية في ظل اهتمام الدولة بصفة عامة ووزارة الاتصالات بصفة خاصة ببعض الجوانب القانونية والتشريعية التي تهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبما يخدم منظومة التجارة الداخلية والتصدير والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتضم اللجنة كل الجهات ذات الصلة مثل شركات منصات التجارة الإلكترونية وشركات تكنولوجيا النقد واللوجستيات وغيرها.

أوضح المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي أن المجلس وضع أسسا ومعايير عملية لمبادرة Go Global بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والتي تهدف للخروج بالشركات المصرية الناشئة للعالمية من خلال التواجد في مؤتمر CES بأمريكا والذي يعقد سنويا في مدينة لاس فيجاس، ومؤتمر