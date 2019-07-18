رئيس فيفا: مصر أبهرت العالم في كان 2019

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

جياني إنفانتينو - رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

أثنى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على تنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستختتم غدًا الجمعة، حين يواجه منتخب الجزائر نظيره السنغال على استاد القاهرة الدولي. وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في كلمته بالجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس: "أهنئ مصر على هذا التنظيم الماتع لكأس الأمم الإفريقية، حيث قدمت بطولة ممتازة". وأضاف جياني إنفانتينو قائلا بالعربية: "مبروك"، مشيرا إلى أن مصر بهرت العالم بعد أن قدمت بنية تحتية رائعة وملاعب أكثر من ممتازة.

وعن المشكلات التي يمر بها "كاف" خلال هذه الأيام، علق قائلا: "وضع فيفا كان مثل وضع كاف منذ ثلاثة أعوام، لكن تمكنا من العودة إلى الطريق الصحيح، وأثق بأن كاف قادر على تخطي تلك الأوقات الصعبة، وفيفا على استعداد لمد يد العون إلى كاف لتخطى تلك الأوقات الصعبة، خاصة أن إفريقيا عزيزة جدا على قلبي". وعن تعيين

وعن المشكلات التي يمر بها "كاف" خلال هذه الأيام، علق قائلا: "وضع فيفا كان مثل وضع كاف منذ ثلاثة أعوام، لكن تمكنا من العودة إلى الطريق الصحيح، وأثق بأن كاف قادر على تخطي تلك الأوقات الصعبة، وفيفا على استعداد لمد يد العون إلى كاف لتخطى تلك الأوقات الصعبة، خاصة أن إفريقيا عزيزة جدا على قلبي".



وعن تعيين فاطمة سامورا، السكرتير العام لفيفا، للقيام بمهام السكرتير العام لكاف، أكد إنفانتينو: "الأمر عبارة عن تعاون بيننا، وقررنا انتداب أكبر مسؤول إداري في فيفا للعمل مع كاف ورفع كفاءة العمل هنا".

وواصل رئيس فيفا: "انتداب سامورا تم بطريقة ديمقراطية ومن المكتب التنفيذي الذي أجمع على طلب حضورها، وأرفض الاتهامات الموجهة إلينا بأن فيفا استولى على كاف، ويمكنكم الحكم على نتائج العمل الذي ستقوم به سامورا هنا، وليس على التكهنات أو التوقعات المسبقة".

