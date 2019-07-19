كيف يحمي زيت جوز الهند من تجاعيد الوجه؟

يعمل العسل على ترطيب البشرة، كما أن له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم تساعد على شفاء الجلد وتجديده وتقليل ظهور التجاعيد.
تعتبر التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر على الوجه، هي أول علامات الشيخوخة المرئية ويمكن أن تكون مقلقة للغاية، مع التقدم في العمر ترى التجاعيد تتشكل على الوجه، وعلى الرغم من شراء المنتجات المختلفة والعلاجات التجميلية المتنوعة للتخلص منها، لكن سرعان ما يختفي مفعول هذه العلاجات على المدى الطويل، كما أنها ليست الخيار الأكثر أمانًا للاستخدام، ما هو البديل لذلك؟.
يعتبر زيت جوزِ الهند من الزيوت التي تستخدم في إعداد الكثير من الخلطات الطبيعية للمحافظة على جمال الوجه، فيحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك الذي يحمي الوجه من الفيروسات.
أثبتت العديد من الدراسات حسب موقع boldsky، أن زيت جوز الهند عنصر فعال لتغذية البشرة، كما أنه يساعد على التخلص من تجاعيد الوجه، كما يعمل زيت جوز الهند كمرطب، وبالتالي يحسن من ملمس البشرة ليمنحك بشرة ناعمة ونضرة.
علاوة على ذلك، لزيت جوز الهند خصائص مضادة للأكسدة تحارب أضرار الجذور الحرة وتجدد الحيوية
أثبتت العديد من الدراسات حسب موقع boldsky، أن زيت جوز الهند عنصر فعال لتغذية البشرة، كما أنه يساعد على التخلص من تجاعيد الوجه، كما يعمل زيت جوز الهند كمرطب، وبالتالي يحسن من ملمس البشرة ليمنحك بشرة ناعمة ونضرة.
علاوة على ذلك، لزيت جوز الهند خصائص مضادة للأكسدة تحارب أضرار الجذور الحرة وتجدد الحيوية و الشباب لتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة،
يعزز زيت جوز الهند إنتاج الكولاجين في البشرة ويغلق المسام و يقلل من إنتاج الزهم في البشرة الدهنية.
لكن، كيف يتم استخدام زيت جوز الهند للتخلص من تجاعيد و مشاكل البشرة؟
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زيت جوز الهند مع الكركم
تعد تلك الخلطة فعالة لعلاج البشرة، حيث يعزز الكركم إنتاج الكولاجين من الجلد لتحسين مرونة الجلد ورطوبته، وبالتالي يساعد على الحد من التجاعيد.
زيت جوز الهند مع الحليب والليمون
يعمل حمض اللبنيك الموجود في الحليب على تحسين مظهر البشرة ويقلل من علامات شيخوخة الجلد مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
يحتوي الليمون على فيتامين سي، أحد مضادات الأكسدة العظيمة التي تساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين للتخلص من التجاعيد.
زيت جوز الهند مع زيت الخروع
تساعد الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات في زيت الخروع على حماية وتهدئة البشرة، إلى جانب ذلك، فهو يحافظ على رطوبة البشرة ويساعد على تقليل ظهور التجاعيد
زيت جوز الهند مع خل التفاح
يعمل خل التفاح يعمل كعقار قابض على الجلد، كما يساعد على تفتيح وتطهير البشرة، وبالتالي يزيد من كفاءة عمل زيت جوز الهند.
زيت جوز الهند مع العسل
يعمل العسل على ترطيب البشرة، كما أن له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم تساعد على شفاء الجلد وتجديده وتقليل ظهور التجاعيد.
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زيت جوز الهند مع فيتامين هـ
يساعد فيتامين هـ، وهو مضاد قوي للأكسدة، على حماية وتغذية البشرة ليمنحك بشرة صحية ناعمة نضرة.
زيت جوز الهند مع الصبار
يعد الالتهاب المزمن للبشرة والاحمرار أحد أهم أسباب الأمراض الجلدية المختلفة كالصدفية والأكزيما و ظهور التجاعيد.
يمتلك جوز الهند مع الصبار خواص مضادة للالتهابات بالاضافة الى مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي يمكن أن تزيد من الخطوط الرفيعة التي تظهر عند الضحك أو التحدث.
زيت جوز الهند مع زيت اللوز
يمد زيت جوز الهند مع زيت اللوز البشرة بما تحتاجه من فيتامينات، كما يمكن استعماله على الشفاه للتخلص من التجاعيد حول تلك المنطقة، كما يعمل على مرونة البشرة.
زيت جوز الهند مع البيض
يعمل البيض على ترطيب البشرة، كما أنه يقتل البكتيريا والفيروسات العالقة بالبشرة، ويعمل على طردها، و منظف جيد للبشرة.
على الرغم من فوائد زيت جوز الهند على البشرة إلا أنه قد لا يتناسب مع جميع أنواع البشرة، خاصةً لأصحاب البشرة الدهنية، حيث أنه مرطب قوي للبشرة.
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