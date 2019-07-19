كيف يحمي زيت جوز الهند من تجاعيد الوجه؟

يعمل العسل على ترطيب البشرة، كما أن له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم تساعد على شفاء الجلد وتجديده وتقليل ظهور التجاعيد.

تحرير:مي فؤاد ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

جوز الهند

تعتبر التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر على الوجه، هي أول علامات الشيخوخة المرئية ويمكن أن تكون مقلقة للغاية، مع التقدم في العمر ترى التجاعيد تتشكل على الوجه، وعلى الرغم من شراء المنتجات المختلفة والعلاجات التجميلية المتنوعة للتخلص منها، لكن سرعان ما يختفي مفعول هذه العلاجات على المدى الطويل، كما أنها ليست الخيار الأكثر أمانًا للاستخدام، ما هو البديل لذلك؟. يعتبر زيت جوزِ الهند من الزيوت التي تستخدم في إعداد الكثير من الخلطات الطبيعية للمحافظة على جمال الوجه، فيحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك الذي يحمي الوجه من الفيروسات.

أثبتت العديد من الدراسات حسب موقع boldsky، أن زيت جوز الهند عنصر فعال لتغذية البشرة، كما أنه يساعد على التخلص من تجاعيد الوجه، كما يعمل زيت جوز الهند كمرطب، وبالتالي يحسن من ملمس البشرة ليمنحك بشرة ناعمة ونضرة. علاوة على ذلك، لزيت جوز الهند خصائص مضادة للأكسدة تحارب أضرار الجذور الحرة وتجدد الحيوية