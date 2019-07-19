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كيف يحمي زيت جوز الهند من تجاعيد الوجه؟

يعمل العسل على ترطيب البشرة، كما أن له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم تساعد على شفاء الجلد وتجديده وتقليل ظهور التجاعيد.
تحرير:مي فؤاد ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
جوز الهند
جوز الهند
تعتبر التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر على الوجه، هي أول علامات الشيخوخة المرئية ويمكن أن تكون مقلقة للغاية، مع التقدم في العمر ترى التجاعيد تتشكل على الوجه، وعلى الرغم من شراء المنتجات المختلفة والعلاجات التجميلية المتنوعة للتخلص منها، لكن سرعان ما يختفي مفعول هذه العلاجات على المدى الطويل، كما أنها ليست الخيار الأكثر أمانًا للاستخدام، ما هو البديل لذلك؟. يعتبر زيت جوزِ الهند من الزيوت التي تستخدم في إعداد الكثير من الخلطات الطبيعية للمحافظة على جمال الوجه، فيحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك الذي يحمي الوجه من الفيروسات.
أثبتت العديد من الدراسات حسب موقع boldsky، أن زيت جوز الهند عنصر فعال لتغذية البشرة، كما أنه يساعد على التخلص من تجاعيد الوجه، كما يعمل زيت جوز الهند كمرطب، وبالتالي يحسن من ملمس البشرة ليمنحك بشرة ناعمة ونضرة. علاوة على ذلك، لزيت جوز الهند خصائص مضادة للأكسدة تحارب أضرار الجذور الحرة وتجدد الحيوية
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نجاة طفل من سرطان الدماغ

ألين الصغير.. تغلب على سرطان المخ بابتسامته

سرطان الدماغ هو من أشد أنواع السرطان خطورة، فهو يدمر خلايا المخ بالكامل ويسرق أحلامك وخزينة الأماني والأسرار، ويجعلك فارغا من كل شيء، ولكن الاستسلام هو أغبى ما يفعله الجنس البشري، فكيف تستسلم أمام عدو سهل الهزيمة! فقد يتلف السرطان جزءًا من مخك ولكن روحك لن يقدر أحد عليها، وذلك مثل ما فعله الطفل لينوكس ألين الذي أصيب بورم في المخ عندما كان يبلغ من العمر عامين، وكانت البداية هي مجرد الشعور بالقيء والغثيان كل يوم، ولكن كل شيء تغير بعد تشخيص الأطباء له. نقلا عن "daily mail".
الهبوط-الاول-على-القمر

50 عاما بعد الهبوط على القمر.. اعرف أكثر عن رحلة أبولو

منذ خمسين عاما، ترقب الملايين من الأشخاص هبوط أول بشري على سطح القمر، إذ بدأت الرحلة في 20 يوليو 1969، ليصعد رائدا الفضاء نيل أرمسترونج وبز ألدرين على متن مركبة فضاء مستجمعين شجاعتهما في تلك الرحلة الصعبة. "ساتورن الخامس" اسم الصاروخ الذي استخدمه رائدا الفضاء في المهمة، حيث تم دفعهما إلى المدار خلال 11 دقيقة، وبعد 4 أيام، أصبح أرمسترونج وألدرين أول شخصين يضعان قدميهما على سطح القمر. ويحتفل محرك البحث "جوجل" اليوم، بالذكرى الخمسين للهبوط على القمر؛ لذا عليك معرفة حقائق عن تلك المهمة، وفقا لما ذكره موقع «بي بي سي» البريطاني.
المولود

لا يذرفون الدموع.. حقائق لا تعرفها عن حديثي الولادة

عند ولادة طفل في أحد العائلات، يجتمع حوله الصغار والكبار أيضا، ويلاحظون الاختلافات التي تحدث له يوما بعد يوم، خاصة أن الطفل حديث الولادة في أغلب الأوقات نائم أو يبقى عينيه مغلقتين. وهناك الكثير من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها وصف الأطفال، حيث يراهم البعض لطفاء محبوبين، كما ينزعج الآخرون من البكاء ومتطلباتهم، وبالتالي يصاب من حولهم بالإرهاق والإحباط. ومن ناحية أخرى، كانت للأبحاث والدراسات العلمية وجهة نظر أخرى في رؤية الأطفال حديثي الولادة، لذا تعرف على الحقائق العلمية وفقا لما ذكره موقع Listverse.
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