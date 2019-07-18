معيط: تراجع معدل التضخم إلى 9.4% في يوليو 2019

تحرير:التحرير ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مسجلًا 9.4% في يوليو 2019، مقارنة بـ30% في يوليو 2017، وحصول مصر على المرتبة الثالثة عالميًا في قائمة «الإيكونوميست» الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6% خلال العام المالي 2018 ـ 2019، يؤكد أن مصر بقيادتها الحكيمة، تمضي بقوة وبخطوات ثابتة على الطريق الصحيح ببرنامج طموح وشامل للإصلاح الاقتصادي، بدأ يؤتي ثماره في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذي يُلبي طموحات الشعب المصري.

وأوضح أن الاقتصاد المصري سجل خلال العام المالي الماضي، أعلى معدل نمو منذ سنوات، ليكون من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، ومن المستهدف في الموازنة الجديدة الوصول به لأكثر من 6%، مؤكدًا أن هيكل النمو تحسن، وأصبح أكثر استدامة وتنوعًا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية فيه نحو 45%، تليها

وأوضح أن الاقتصاد المصري سجل خلال العام المالي الماضي، أعلى معدل نمو منذ سنوات، ليكون من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، ومن المستهدف في الموازنة الجديدة الوصول به لأكثر من 6%، مؤكدًا أن هيكل النمو تحسن، وأصبح أكثر استدامة وتنوعًا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية فيه نحو 45%، تليها الصادرات بنحو 34%.



وأشار الوزير إلى نجاح مصر خلال العام المالي الماضي في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ضد المخاطر، وتحسين أوضاع المالية العامة، وتحقيق معدلات نمو شاملة، والتوجه نحو استدامة خفض معدلات الدين، مضيفًا أن مصر استعادت ثقة المستثمرين ما أسهم في خلق فرص عمل، خاصة في ظل الحوافز الاستثمارية التي جعلتها في مصاف الدول ذات المناخ الاستثماري الجاذب بإفريقيا، بما توفره من فرص واعدة في المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها.



