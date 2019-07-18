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«المحافظين» يطالب بحل مشكلة القمامة بالإسماعيلية

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
النائب أكمل قرطام
النائب أكمل قرطام
تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، موجه لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، واللواء خالد عبد العال، وزير التنمية المحلية، حول أسباب تفاقم مشكلة القمامة في محافظة الإسماعيلية. وقال «قرطام» إن محافظة الإسماعيلية تعتبر من أجمل محافظات مصر، لأنها تتوسط مدن القناة التي تشقها إلى شرق وغرب، بالإضافة إلى وجود القرى على البحيرات المرة، مثل قرى كبريت وفنارة وغيرهما، مما يمثل فرصة نادرة للسياحة والاصطياف.
وأضاف قرطام أنه رغم ما يتم تحصيله من رسوم النظافة على فواتير الغاز والكهرباء بموجب القانون رقم 100 لسنة 2015، الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته عام 2017، فإنه ظهرت منذ سنوات مشكلة القمامة التى تكدست فى قلب التجمعات السكنية، مما شوه الوجه الحضاري وأدى إلى انتشار الميكروبات والحشرات.  وأشار
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الكهرباء ترد على المواطنين: لا صحة لقراءة العدادات كل شهرين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إصدار تعليمات من وزارة الكهرباء للمحصلين بقراءة العدادات كل شهرين بهدف إدخال المواطنين في شريحة أعلى للكهرباء. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول إصدار تعليمات من وزارة الكهرباء للمحصلين بقراءة العدادات كل شهرين، مُوضحةً أن قراءة العدادات تتم شهريا وبشكل منتظم بما يعكس الاستهلاك الشهري الفعلي للمواطن.
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هل اقترضت العاصمة الإدارية الجديدة 20 مليار جنيه؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه نتيجة تعثرها المالي. وتواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه لتعثرها ماليًا.
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حقيقة منع الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن حرمان وزارة التعليم العالي الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات وإجبارهم على كليات محددة. وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الطلاب ذوي القدرات الخاصة أو حرمانهم من دخول أي كلية من الكليات، وأن جميع الجامعات والكليات متاحة أمام كل الطلاب دون أي تمييز وفقاً لتنسيق القبول بالكليات.
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هل ألغت الدولة الامتحانات على التابلت في نظام التعليم؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نظام الامتحانات على التابلت بداية من العام الدراسي المقبل 2019 - 2020. وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الامتحانات على التابلت في نظام التعليم الجديد، مُشددةً على استمرار إجراء الامتحانات على التابلت في النظام الجديد.
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«المحافظين»: قانون التأمينات الجديد صادم للعمال

قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، تمت دون عمل حوار مجتمعي حول القانون. وأضاف «خليفة»، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لم تأخذ أراء الخبراء والمتخصصين في مجال التأمينات والمعاشات، فضًلا عن تجاهل ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، الأمر الذي يثير الريبة والقانون، متابعًا :«نحن كحزب سياسي ليس لدينا سوى احترام أراء الأغلبية في البرلمان وننتظر اللائحة التنفيذية للقانون».
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قرطام: ما أسباب إغلاق فرع النادي الإسماعيلي الجديد؟

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود سيد عبد الحميد شعراوي، وزير التنمية المحلية، حول أسباب إغلاق الفرع الاجتماعي والرياضي للنادي الإسماعيلي أمام الأعضاء. وطالب «قرطام»، بتوضيح أسباب قيام مجلس إدارة النادي بإغلاق الفرع الجديد الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأرض النخيل على مساحة 30 فدانا.
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«قرطام» يطالب بتنشيط حركة التجارة مع دول إفريقيا

وجه النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، سؤالا للدكتور علي عبد العال، موجها لوزيري التجارة والصناعة، والاستثمار، حول أسباب عدم تنشيط حركة التجارة والاستثمار بين مصر ودول قارة إفريقيا. وقال «قرطام» إن حجم الاستثمار بين مصر والقارة الإفريقية وفق تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول إفريقيا سجل 6.9 مليار دولار خلال عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 23%، وارتفاع قيمة الصادرات 4.7 مليار دولار بنسبة 26.9%.
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«قرطام» يسأل عن أسباب عدم إعادة تدوير مخلفات الزراعة

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، موجه إلى وزيري الزراعة والتجارة، حول أسباب عدم إعادة تدوير المخلفات الزراعية للاستفادة منها. وقال «قرطام» إنه يتخلف بعد حصاد المحاصيل النجيلية والبقولية وجني القطن وعصر القصب وغيرها من المحاصيل مخلفات كثيرة، تشمل السيقان والأوراق والأغلفة النباتية، فضلًا عن تخلف بقايا أخرى من تصنيع بعض المحاصيل، لافتًا إلى أن هناك انتشارا لمخلفات عصر القصب والمعروفة بـ«المصاصة»، رغم أن تلك المخلفات تجد من يشتريها ويجرى وراء استيرادها.
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