«المحافظين» يطالب بحل مشكلة القمامة بالإسماعيلية

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

النائب أكمل قرطام

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، موجه لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، واللواء خالد عبد العال، وزير التنمية المحلية، حول أسباب تفاقم مشكلة القمامة في محافظة الإسماعيلية. وقال «قرطام» إن محافظة الإسماعيلية تعتبر من أجمل محافظات مصر، لأنها تتوسط مدن القناة التي تشقها إلى شرق وغرب، بالإضافة إلى وجود القرى على البحيرات المرة، مثل قرى كبريت وفنارة وغيرهما، مما يمثل فرصة نادرة للسياحة والاصطياف.

وأضاف قرطام أنه رغم ما يتم تحصيله من رسوم النظافة على فواتير الغاز والكهرباء بموجب القانون رقم 100 لسنة 2015، الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته عام 2017، فإنه ظهرت منذ سنوات مشكلة القمامة التى تكدست فى قلب التجمعات السكنية، مما شوه الوجه الحضاري وأدى إلى انتشار الميكروبات والحشرات. وأشار