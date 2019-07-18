صحف سعودية: انفراجة في السودان وتركيا تتوعد أربيل

الصحف تناولت مطالبة المملكة من السلطات القطرية، عدم حجب الروابط الإلكترونية كما حدث في السابق، والتعاون في تمكين الحجاج القطريين من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.
طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، على تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وما وصلت إليه الأزمة السودانية، كما تناولت العديد من الموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" في افتتاحيتها تحت عنوان "صفحة جديدة في السودان بين "العسكري" و"التغيير""، حيث فتح المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، وقوى "إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الثورة، صفحة جديدة، بتوقيعهما بالأحرف الأولى على وثيقة "الاتفاق السياسي".
ويحدد الاتفاق هياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية، التي ينتظر أن تستمر 3 سنوات و3 أشهر، بحضور الوسيطين الإفريقي والإثيوبي وشهادتهما.
وأشارت صحيفة "الحياة" إلى أن هذه الخطوة الكبيرة تخفف من المأزق السياسي في السودان، بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة في أرجاء البلاد التي بدأت ضد البشير واستمرت بعد إطاحة
ويحدد الاتفاق هياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية، التي ينتظر أن تستمر 3 سنوات و3 أشهر، بحضور الوسيطين الإفريقي والإثيوبي وشهادتهما.
وأشارت صحيفة "الحياة" إلى أن هذه الخطوة الكبيرة تخفف من المأزق السياسي في السودان، بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة في أرجاء البلاد التي بدأت ضد البشير واستمرت بعد إطاحة الجيش به لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
وتم توقيع الاتفاق بعد محادثات مكثفة ليلاً استمرت 10 ساعات في فندق فخم على النيل في الخرطوم لإنجاز التفاصيل الأخيرة، وهو جزء من الاتفاق السياسي بين الطرفين، ولا يزال يتبقى الاتفاق على الإعلان الدستوري في الاتفاق.
وكشفت صحيفة "عكاظ" عن مقتل 3 أشخاص بينهم نائب القنصل التركي أمس الأربعاء، بإطلاق نار في مدينة أربيل كبرى مدن إقليم كردستان العراق، بحسب ما قال مصدر في الشرطة، فيما أشارت مصادر تركية إلى أن الحادثة نجم عنها سقوط قتيل واحد.
وذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" أن نائب القنصل التركي العام في كردستان العراق قتل مع اثنين من الدبلوماسيين الأتراك في إطلاق للنار في مدينة أربيل شمالي العراق، موضحة أن مسلحين اثنين أطلقا النار على الدبلوماسيين الأتراك الثلاثة بينما كانوا يتناولون الطعام في أحد المطاعم في مدينة أربيل، عاصمة كردستان العراق.
وأشارت "الحياة" أن الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين قال "سنقوم بالرد المناسب على منفذي هذا الهجوم الجبان"، لكن من دون تحديد من يقف وراء الهجوم.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم، لكن الناطق باسم الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني ديار دنير نفى أن يكون للحزب علاقة بالهجوم.
وتحت عنوان "واشنطن تقدم مبادرة جديدة لتعزيز حرية الملاحة والأمن بالخليج العربي" ، أفادت صحيفة "الجزيرة" بأن وزارة الخارجية الأمريكية، ذكرت أن مسؤولين أمريكيين سيُطلعون أعضاء من السلك الدبلوماسي في واشنطن على مبادرة جديدة لتعزيز حرية الملاحة والأمن البحري حول مضيق هرمز.
وتمرّ خُمس الإمدادات العالمية من النفط في هذه المنطقة، وتُعَد حرية الملاحة بالمضيق أمرًا ضروريًّا لاستقرار الاقتصاد العالمي.
وقالت الوزارة في بيان: "الأمر يتطلب مسعى دوليًّا للتعامل مع هذا التحدي العالمي، وضمان مرور السفن بسلام".
وتحت عنوان "البحرين لاستضافة اجتماع أمن الملاحة في الخليج"، أفادت "الشرق الأوسط" بأن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، أعلن أمس، أن البحرين ستستضيف اجتماعاً دولياً، لبحث أمن الملاحة في الخليج، في الخريف المقبل.
وأعلن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن الهدف من الاجتماع المرتقب سيكون مناقشة كيفية مواجهة التحديات والاستفزازات الإيرانية في مياه الخليج.
"الشرق الأوسط" سلطت الضوء على دعوة وزارة الحج والعمرة السعودية، مجدداً السلطات القطرية للمساعدة في تمكين الحجاج القطريين والمقيمين في هذه الدولة الخليجية من أداء مناسكهم، حيث تعمد سلطات الدوحة غالباً إلى حجب الروابط التي تتيحها وزارة الحج السعودية للقطريين الراغبين في الحج والزيارة والعمرة.
وأكدت الوزارة، على السلطات القطرية، عدم حجب الروابط الإلكترونية كما حدث في السابق، والتعاون في تمكين الحجاج القطريين من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.
وأشارت "عكاظ" أن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، أكد على ضرورة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، والتفرغ لأداء هذه الشعيرة العظيمة والابتعاد عن كل ما يمكن أن يعكر صفو الحج وسكينته.