صحف سعودية: انفراجة في السودان وتركيا تتوعد أربيل

الصحف تناولت مطالبة المملكة من السلطات القطرية، عدم حجب الروابط الإلكترونية كما حدث في السابق، والتعاون في تمكين الحجاج القطريين من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

تحرير:وفاء بسيوني ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

صحف سعودية

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، على تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وما وصلت إليه الأزمة السودانية، كما تناولت العديد من الموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" في افتتاحيتها تحت عنوان "صفحة جديدة في السودان بين "العسكري" و"التغيير""، حيث فتح المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، وقوى "إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الثورة، صفحة جديدة، بتوقيعهما بالأحرف الأولى على وثيقة "الاتفاق السياسي".

ويحدد الاتفاق هياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية، التي ينتظر أن تستمر 3 سنوات و3 أشهر، بحضور الوسيطين الإفريقي والإثيوبي وشهادتهما. وأشارت صحيفة "الحياة" إلى أن هذه الخطوة الكبيرة تخفف من المأزق السياسي في السودان، بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة في أرجاء البلاد التي بدأت ضد البشير واستمرت بعد إطاحة