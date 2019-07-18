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صحف سعودية: انفراجة في السودان وتركيا تتوعد أربيل

الصحف تناولت مطالبة المملكة من السلطات القطرية، عدم حجب الروابط الإلكترونية كما حدث في السابق، والتعاون في تمكين الحجاج القطريين من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.
تحرير:وفاء بسيوني ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، على تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وما وصلت إليه الأزمة السودانية، كما تناولت العديد من الموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" في افتتاحيتها تحت عنوان "صفحة جديدة في السودان بين "العسكري" و"التغيير""، حيث فتح المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، وقوى "إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الثورة، صفحة جديدة، بتوقيعهما بالأحرف الأولى على وثيقة "الاتفاق السياسي".
ويحدد الاتفاق هياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية، التي ينتظر أن تستمر 3 سنوات و3 أشهر، بحضور الوسيطين الإفريقي والإثيوبي وشهادتهما. وأشارت صحيفة "الحياة" إلى أن هذه الخطوة الكبيرة تخفف من المأزق السياسي في السودان، بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة في أرجاء البلاد التي بدأت ضد البشير واستمرت بعد إطاحة
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سهام-سرقيوه

ضربوها مع زوجها.. مسلحون يختطفون نائبة بالبرلمان الليبي

بعد مهاجمة منزلها في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، أمس الأربعاء، أقدم مسلحون على اختطاف سهام سرقيوه، نائبة بالبرلمان الليبي، بحسب "سبوتنيك". وكتب النائبة على صفحتها، غير الرسمية، على "فيسبوك"، قبل اختطافها: "مجموعة غوغائية أظن إنها تابعة لمليشيات 106 تهاجم منزلي وتقوم بحرقه وضرب زوجي". وتم اختطاف سرقيوه، بعد ساعات من عودتها من اجتماعات النواب في القاهرة، حسبما ذكرت بوابة"الوسط" الليبية، التي نقلت عن النائب بالبرلمان جبريل أوحيدة، قوله: "المعلومات التي توفرت حتى الآن، تفيد أنها اختطفت من بيتها، يوم الأربعاء، من قبل مجموعة مسلحة وملثمة مجهولة الهوية".
عبد-القادر-بن-صالح

الرئيس الجزائري يصل القاهرة لحضور نهائي أمم إفريقيا

من المقرر أن يصل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية بين منتخبي الجزائر والسنغال، المقرر لها غدا الجمعة على استاد القاهرة. زيارة ابن صالح إلى القاهرة ستكون هي الرحلة الخارجية الأولى له منذ توليه منصبه في 9 أبريل الماضي، عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد الاحتجاجات التي اندلعت ضده. ونقلت قناة "النهار" الجزائرية عن مصادر في الرئاسة الجزائرية، أن ابن صالح سيحضر المباراة النهائية برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
نبيل-ابو ردينة (1)

أبو ردينة: نثق في السيسي للدفاع عن الحقوق الفلسطينية

أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة بالموقف المصري الواضح والداعم للقضية الفلسطينية. وقال أبو ردينة، خلال لقائه مع عدد من كبار الإعلاميين والصحفيين والكتاب المصريين في مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة: "إننا نثق في القيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والقومية والعربية". وأضاف" إن القدس هي مفتاح السلام والحرب في المنطقة ولا يمكن أن نقيم دولتنا بدونها، كما لا يمكن أن نقيمها بدون غزة أو نقيم دويلة في غزة بدون الضفة والقدس الشرقية".
صحف

صحف الإمارات تبرز اتفاق السودان وإجهاض عزل ترامب

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على التوقيع على اتفاق السودان، كما استعرضت تطورات الأوضاع في اليمن، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. صحيفة "الإمارات اليوم" أبرزت توقيع تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان والمجلس العسكري الحاكم، أمس، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، حيث يمهد الاتفاق لحل الأزمة السياسية، ويؤسس لنظام برلماني للحكم، ويضمن أغلبية مدنية في المجلس السيادي.
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صحف-سعودية

صحف سعودية: تحذير أوروبي من انهيار الاتفاق النووي

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، التحذير الأوروبي من انهيار الاتفاق النووي، كما تناولت تطورات الأوضاع في اليمن واستعرضت الصحف العديد من الموضوعات التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" في افتتاحيتها تحذيرات فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، أمس، من انهيار الاتفاق، ودعت إلى وقف التصعيد والعودة إلى المفاوضات، ليرد الرئيس الإيراني حسن روحاني بتكرار شروط طهران السابقة للدخول في حوار مع واشنطن.
دونالد ترامب

ترامب: الموقف معقد بسبب إصرار تركيا على شراء «S-400»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا نواجه موقفا معقدا فيما يتعلق بالتعامل مع إصرار تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية «S-400». جاء ذلك لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على هامش قمة العشرين المقامة فى اليابان. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، قال أردوغان لبوتين إن عملية توريد صواريخ «S-400» الروسية إلى تركيا تجري بموعدها. وبسبب صفقة صواريخ «S-400» التي تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو، تشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا كبيرا.
منظومة S-400 الدفاعية

أردوغان لبوتين:توريد «S-400» لتركيا في الموعد المحدد

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على هامش قمة العشرين المقامة فى اليابان. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، قال أردوغان لبوتين إن عملية توريد صواريخ «S-400» الروسية إلى تركيا تجري بموعدها. وبسبب صفقة صواريخ «S-400» التي تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو، تشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا كبيرا، إذ أنه في الوقت الذي تصر فيه تركيا على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية، تعارض الولايات المتحدة تلك الصفقة، وتحاول الضغط على تركيا لإيقافها.
احمد-المسماري (2)

إعلان حرب.. أوامر بالقبض على الأتراك في ليبيا وضرب سفنهم

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الأراضي الليبية تتعرض لغزو تركي، مشيرا إلى أن هناك تدخلا تركيا في معركة طرابلس من البحر والجو والبر، وأكد خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن الجيش الوطني الليبي، يعتبر الأهداف التركية في ليبيا "أهدافا معادية"، وأنهم سوف يستهدفون أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا، مضيفا: "تركيا وفرت غطاء جويا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان، وأصدرنا أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية".
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