أحمد أحمد: طريق الإصلاح لابد أن ينتهي سريعًا

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

أحمد أحمد - رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

قرر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الإيفواري دييديه دروجبا، والكاميروني صامويل إيتو، معاونين لرئيس كاف، وسيتم منحهما المسمى المناسب لمنصبيهما. كما وجه، اعتذارا للجنة التنفيذية بالكاف، بعدم إخبارهما بهذا الأمر في وقت سابق، ولكنه وصفها بأنها خطوة سريعة من أجل الإصلاح، وذلك حسبما أفاد في كلمته بالجمعية العمومية للكاف. وقال أحمد أحمد: "إني أشعر بكثير من الامتنان للشخصيات التي دعوتها للحضور ولم تتأخر اليوم.. لن أظل دائمًا رئيسًا؛ ولكن هناك أبطال في أفريقيا لن نستطيع أن نستغنى عنهم .. دروجبا وإيتو سيكونان معاونين لي".

وواصل رئيس الاتحاد الإفريقي: "أنا الآن في منتصف مدتي، وأركز على الأعمال التي سأقوم بها في الأعوام المقبلة.. طريق الإصلاح لابد أن ينتهي سريعًا، لأننا نسعى لإعادة تنظيم الفريق داخل الإدارة". وأضاف أحمد أحمد: "الكاف مختلف عن جميع الاتحادات القارية، هناك صعوبة في مواجهة تغيير بعض الأمور وهو ما دفعنا إلى

وواصل رئيس الاتحاد الإفريقي: "أنا الآن في منتصف مدتي، وأركز على الأعمال التي سأقوم بها في الأعوام المقبلة.. طريق الإصلاح لابد أن ينتهي سريعًا، لأننا نسعى لإعادة تنظيم الفريق داخل الإدارة".



وأضاف أحمد أحمد: "الكاف مختلف عن جميع الاتحادات القارية، هناك صعوبة في مواجهة تغيير بعض الأمور وهو ما دفعنا إلى اللجوء للفيفا للحصول على الدعم والمساعدة".



وأشار إلى أنه حين طلب دعم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، تفهم الأخير مشكلات الكرة الإفريقية، وأوضح أن إنفانتينو شخص رائع ومحب للقارة السمراء ولم ينظر للأقاويل السلبية حول قرار إشراف سامورا على الكاف.



وأكد أن أجواء العمل في الكاف صعبة للغاية قائلاً: "يكفي أننا لا نستطيع استخراج تأشيرات عمل للموظفين في بعض الدول ونلجأ للتأشيرات السياحية، نتطلع لإصلاحات واسعة ولكن الأمر لن يكون سهلاً".

