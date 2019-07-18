رياضة

أحمد أحمد: طريق الإصلاح لابد أن ينتهي سريعًا

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص
أحمد أحمد - رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
أحمد أحمد - رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
قرر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الإيفواري دييديه دروجبا، والكاميروني صامويل إيتو، معاونين لرئيس كاف، وسيتم منحهما المسمى المناسب لمنصبيهما. كما وجه، اعتذارا للجنة التنفيذية بالكاف، بعدم إخبارهما بهذا الأمر في وقت سابق، ولكنه وصفها بأنها خطوة سريعة من أجل الإصلاح، وذلك حسبما أفاد في كلمته بالجمعية العمومية للكاف. وقال أحمد أحمد: "إني أشعر بكثير من الامتنان للشخصيات التي دعوتها للحضور ولم تتأخر اليوم.. لن أظل دائمًا رئيسًا؛ ولكن هناك أبطال في أفريقيا لن نستطيع أن نستغنى عنهم .. دروجبا وإيتو سيكونان معاونين لي".
وواصل رئيس الاتحاد الإفريقي: "أنا الآن في منتصف مدتي، وأركز على الأعمال التي سأقوم بها في الأعوام المقبلة.. طريق الإصلاح لابد أن ينتهي سريعًا، لأننا نسعى لإعادة تنظيم الفريق داخل الإدارة". وأضاف أحمد أحمد: "الكاف مختلف عن جميع الاتحادات القارية، هناك صعوبة في مواجهة تغيير بعض الأمور وهو ما دفعنا إلى
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أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة: نهائي الكان سيتابعه أكثر من مليار شخص

شكر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، خلال الجمعية العمومية للأخير، المقامة اليوم الخميس، مشيرا إلى أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، نجحت مصر في تنظيمها بشكل رائع. وقال وزير الرياضة: "أحييكم جميعا بتحية الأمن والأمان ونتشرف بوجودكم جميعا لحضور الجمعية العمومية رقم 41 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ونعدكم بأن نكون داعمًا مستمرًا لإنجاح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يتطور كل يوم وهو ما يشهد به العالم أجمع".
جياني-إنفانتينو (1)

رئيس فيفا: مصر أبهرت العالم في كان 2019

أثنى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على تنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستختتم غدًا الجمعة، حين يواجه منتخب الجزائر نظيره السنغال على استاد القاهرة الدولي. وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في كلمته بالجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس: "أهنئ مصر على هذا التنظيم الماتع لكأس الأمم الإفريقية، حيث قدمت بطولة ممتازة". وأضاف جياني إنفانتينو قائلا بالعربية: "مبروك"، مشيرا إلى أن مصر بهرت العالم بعد أن قدمت بنية تحتية رائعة وملاعب أكثر من ممتازة.
جوارديولا (4)

مدافع يوفنتوس سلاح جوارديولا لتعويض كومباني ومانجالا

قرر نادي مانشستر سيتي الاستغناء عن الفرنسي إلياكويم مانجالا، بعد 4 أشهر فقط من تجديد تعاقده، حيث أبدى بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتيزنس، عدم الحاجة إليه. وشارك مانجالا في 57 مباراة فقط مع سيتي منذ شرائه مقابل 42 مليون جنيه إسترليني، وحصل على 20 مليون جنيه إسترليني خلال وجوده مع السيتي، ما يعني أنه تحصل على أكثر من مليون جنيه إسترليني لكل مباراة. وانضم مانجالا للسيتي عام 2014 قادمًا من بورتو البرتغالي، وبعد موسمين رحل إلى فالنسيا على سبيل الإعارة، قبل أن يعود ثم ينتقل في يناير 2018 إلى إيفرتون على سبيل الإعارة، ثم عاد للسيتي مجددًا.
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منتخب-تنزانيا‎ (1)

أمونيكي: هذه ميزة لعب أمم إفريقيا في مصر

تحدث إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، عن مواجهة السنغال في الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
مصر-وزيمبابوي (7)

كان 2019.. أرقام لا تفوتك من فوز مصر على زيمبابوي

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي أرقاما من اللقاء.
الافتتاح (4)

صحف المغرب.. بين الافتتاح الأسطوري والفوز الباهت

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف المغربية؟
الافتتاح (8)

انتصار الفراعنة والافتتاح في عيون الصحف التونسية

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية؟
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