جريمة

جريمة المحافظات الثلاث.. قصة سهرة حمراء انتهت بقتيل

ظن 3 أشقاء أن تخلصهم من جثة عشيق شقيقتهم بوضعها داخل جوال وإلقائها في ترعة بمحافظة المنوفية بعيدا عن محل إقامتهم، سيحول دون كشف ما اقترفته أيديهم، لكن الشرطة حلت اللغز
تحرير:محمد الشاملي ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
جثة
جثة
3 أشهر من الاختفاء فقدت معها عجوز الأمل في العثور على فلذة كبدها حيا أو ميتا، تقطعت بها السبل وضاقت بها الأرض بما رحبت، سئمت جولاتها المكوكية ما بين المستشفيات وأقسام الشرطة ومكاتب ونقاط تابعة لهيئة الإسعاف بحثا عن نجلها الذي اختفى في ظروف غامضة، خرج من المنزل ولم يعد، حتى إنها كانت تجوب البيوت وتطرق أبواب أصدقاء ابنها أملا في التوصل إلى مكانه أو التقاط طرف خيط يقودها إلى حل اللغز حتى تلقت اتصالا هاتفيا كان الأصعب في حياتها "لقينا جثة واحد بنفس مواصفات ابنك".
تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إشارة من مديرية أمن الغربية مفادها العثور على جثة في إحدى الترع تنطبق أوصافها على بلاغ غياب في مركز شرطة قليوب، فانتقل فريق من المباحث الجنائية أشرف عليه اللواء علاء فاروق، مدير المباحث، وبالتنسيق مع العميد محمود جمال، مفتش الأمن العام.  جهود
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اختطاف-طفل

زوجة في دعوى خلع: يتعاطف مع الأشرار و«بيعض العيال»

أقامت زوجة دعوى خلع بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنة بالخلع، مؤكدة استحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله حال استمرار الزواج، معتبرة زوجها إنسانا غير طبيعي سلوكيا، ولديه ميول عدوانية وشريرة، ما يجعلها تخافه وتخشى ردود أفعاله، وذكرت منها تفضيله الأشرار فى كل الأفلام التي يشاهدها، وضحكه المتكرر عندما يقع أمامه حادث عارض لأى شخص آخر، وكذلك تشفيه فى الأطفال حال سقوطهم أو إصابتهم بقوله: «أحسن يستاهلوا»، وضمن تصرفاته الغريبة عض الأطفال.
القبض-على-متهم

ضرب وسرقة.. فك لغز مقتل رجل أعمال داخل شقته بجمصة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، اليوم الخميس، من ضبط سيدة وشابان تورطا في قتل رجل أعمال وصاحب مصنع لصناعة الأوني في شقته بمنطقة الصفا مدينة جمصة لسرقته، إذ تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أحد الأشخاص بعثوره على جثمان والده المتغيب منذ يومين، في شقته بجمصة واختفاء هاتفه المحمول وسيارته الملاكي ومحفظة نقوده وعدد من الأجهزة الكهربائية بالشقة، ما يعني وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

مقتل فلاح وإصابة 6 آخرين في مشاجرة بكفر الشيخ

شهدت قرية أبو شندي التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، مشاجرة دامية بين عائلتين، راح ضحيتها فلاح، وأصيب 6 آخرين، بسبب خلافات على مصرف وطريق بين أرضهم الزراعية، ونُقل المجني عليه والمصابين إلى المستشفى، وحُرر المحضر اللازم. تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن ورود بلاغًا من مستشفى الحامول المركزي باستقبال 7 أشخاص مصابين بإصابات خطيرة، فى مشاجرة بالأسلحة، ولقى أحدهم مصرعه أثناء إسعافه داخل استقبال المستشفى، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام والمنصورة.
جثة (4)

تجديد حبس فلاح قتل عم زوجته بسبب «القايمة» بالشرقية

أصدرِّ قاضي المعارضات بمحكمة الحسينية الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بتجديد حبس مُزارعًا وشقيقه لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بالتخلص من حياة عم زوجة الأول؛ بعدما استعان بشقيقه وقتل المجني عليه بتسديد عدة طعنات بواسطة «مّنجل» زراعي كان بحوزته، وذلك إثر خلافات أسرية سببها خلافًا مع زوجته، حيث احتدم النقاش وقت الحديث عن قائمة المنقولات الزوجية، وانتهى الأمر بجريمة قتل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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غرق

انتشال جثتين من ترعة الشرقاوية وشبرا الخيمة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الخميس، من انتشال جثتين من ترعة الشرقاوية بقليوب ونهر النيل بشبرا الخيمة، تبين أن الجثة الأولى لطالب بالإعدادية، والثانية مجهولة لشاب فى العقد الثالث من العمر، وتحرر محضران بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق، كان اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد عادل الكفراوى مدير شرطة المسطحات بالقليوبية، يفيد انتشال جثتين من ترعة الشرقاوية ونهر النيل، وعلى الفور وجه بانتشال الجثتين وكشف ملابسات الواقعتين.
جثة-فتاة

سر «شبشب» كشف جريمة الانتقام والدم في البحيرة

"شبشب بمسرح الجريمة" قاد ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة إلى كشف لغز العثور على ربة منزل مقتولة غارقة في دمائها بمركز إيتاي البارود، بعد بلاغ تلقاه اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، بالعثور على "م. ل. ح" 21 سنة، بها طعنات بالصدر والبطن داخل منزل زوجها، وكشفت معاينة الرائد إسلام السعدني رئيس وحدة مباحث إيتاي البارود، عن وجود جثة المجني عليها داخل إحدى حجرات المنزل مُكبلة اليدين والقدمين وبها طعنات.
جثة

حفلة جنس انتهت بجثة.. قصة جريمة العجوز والحسناء

لم تمنعه شيبته من السقوط في بحر الرذيلة، بلغ من العمر أرذله دون أن يتخلص من تلك العادة السيئة، حفلاته الجنسية التي يقيمها في شقته لا تتوقف مستغلا إقامته بمفرده بحثا عن إشباع نزواته الشيطانية الدنيئة غير عابئ بسوء أو حسن الخاتمة، ظل يرتكب الخطيئة تلو الأخرى، بات المنزل بيئة خصبة لشياطين الإنس والجن على حد سواء، لكن الموظف بالمعاش لم يدر بما ينتظره عندما كتبت ساقطتان، تربطه علاقة غير شرعية بإحداهما، الفصل الأخير في حياته بجريمة أضحت حديث الساعة بمحافظة القليوبية.
جثة (3)

وفاة شخص «مجهول» بجوار شباك خدمة المواطنين في قليوب

لفظ مواطن مجهول الهوية، أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، بجوار شباك خدمة المواطنين التابع لمجلس مدينة قليوب، حيث كان يرقد لعدم وجود مأوى أو مسكن له وليس معه ما يفيد تحقيق شخصيته، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى قليوب العام لاتخاذ اللازم. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بعض الأهالى بالعثور على جثة أحد الأشخاص مجهول الهوية كان يرقد بجوار شباك خدمة المواطنين بمجلس مدينة قليوب.
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