جريمة المحافظات الثلاث.. قصة سهرة حمراء انتهت بقتيل

ظن 3 أشقاء أن تخلصهم من جثة عشيق شقيقتهم بوضعها داخل جوال وإلقائها في ترعة بمحافظة المنوفية بعيدا عن محل إقامتهم، سيحول دون كشف ما اقترفته أيديهم، لكن الشرطة حلت اللغز

تحرير:محمد الشاملي ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

جثة

3 أشهر من الاختفاء فقدت معها عجوز الأمل في العثور على فلذة كبدها حيا أو ميتا، تقطعت بها السبل وضاقت بها الأرض بما رحبت، سئمت جولاتها المكوكية ما بين المستشفيات وأقسام الشرطة ومكاتب ونقاط تابعة لهيئة الإسعاف بحثا عن نجلها الذي اختفى في ظروف غامضة، خرج من المنزل ولم يعد، حتى إنها كانت تجوب البيوت وتطرق أبواب أصدقاء ابنها أملا في التوصل إلى مكانه أو التقاط طرف خيط يقودها إلى حل اللغز حتى تلقت اتصالا هاتفيا كان الأصعب في حياتها "لقينا جثة واحد بنفس مواصفات ابنك".

تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إشارة من مديرية أمن الغربية مفادها العثور على جثة في إحدى الترع تنطبق أوصافها على بلاغ غياب في مركز شرطة قليوب، فانتقل فريق من المباحث الجنائية أشرف عليه اللواء علاء فاروق، مدير المباحث، وبالتنسيق مع العميد محمود جمال، مفتش الأمن العام. جهود