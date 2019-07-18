جريمة المحافظات الثلاث.. قصة سهرة حمراء انتهت بقتيل
ظن 3 أشقاء أن تخلصهم من جثة عشيق شقيقتهم بوضعها داخل جوال وإلقائها في ترعة بمحافظة المنوفية بعيدا عن محل إقامتهم، سيحول دون كشف ما اقترفته أيديهم، لكن الشرطة حلت اللغز
تحرير:محمد الشاملي
١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
جثة
3 أشهر من الاختفاء فقدت معها عجوز الأمل في العثور على فلذة كبدها حيا أو ميتا، تقطعت بها السبل وضاقت بها الأرض بما رحبت، سئمت جولاتها المكوكية ما بين المستشفيات وأقسام الشرطة ومكاتب ونقاط تابعة لهيئة الإسعاف بحثا عن نجلها الذي اختفى في ظروف غامضة، خرج من المنزل ولم يعد، حتى إنها كانت تجوب البيوت وتطرق أبواب أصدقاء ابنها أملا في التوصل إلى مكانه أو التقاط طرف خيط يقودها إلى حل اللغز حتى تلقت اتصالا هاتفيا كان الأصعب في حياتها "لقينا جثة واحد بنفس مواصفات ابنك".
تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إشارة من مديرية أمن الغربية مفادها العثور على جثة في إحدى الترع تنطبق أوصافها على بلاغ غياب في مركز شرطة قليوب، فانتقل فريق من المباحث الجنائية أشرف عليه اللواء علاء فاروق، مدير المباحث، وبالتنسيق مع العميد محمود جمال، مفتش الأمن العام.
جهود
تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إشارة من مديرية أمن الغربية مفادها العثور على جثة في إحدى الترع تنطبق أوصافها على بلاغ غياب في مركز شرطة قليوب، فانتقل فريق من المباحث الجنائية أشرف عليه اللواء علاء فاروق، مدير المباحث، وبالتنسيق مع العميد محمود جمال، مفتش الأمن العام.
جهود فريق البحث توصلت إلى أن الجثة لشخص مُبلغ بتغيبه منذ 3 أشهر من منزله بقرية تابعة لمركز قليوب، ويدعى "ع"، يبلغ من العمر 32 سنة.
هرعت صاحبة الـ60 سنة إلى أحد أقسام الشرطة بمديرية أمن الغربية بمشاعر مختلطة ما بين خوف ورجاء، أسئلة عدة كانت تجوب مخيلتها وقتها، وكانت إجابتها حاضرة لدى رجال المباحث بعد تعرفها على الجثة مؤكدة: "ده ابني، مين اللي عمل فيه كده؟"، حيث عُثر عليه مخنوقا وبه آثار ضرب بالرأس.
فور إخطاره بالواقعة شكل اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، فريق بحث بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية للوقوف على ملابسات الواقعة وكشف غموضها وتحديد وضبط مرتكبيها.
تركزت خطة فريق البحث على فحص علاقات المجني عليه والوقوف على وجود خلافات بينه وبين آخرين قد ترقى لارتكاب جريمة القتل، وفحص سجل مكالماته الهاتفية قبيل اختفائه فضلا عن مناقشة المقربين منه (عائلته- أصدقاؤه) وآخر مشاهدات له.
جهود البحث والتحري لعناصر الشرطة نجحت في فك طلاسم تلك القضية، وتبين أن المجنى عليه كانت تربطه علاقة غير شرعية بربة منزل "مطلقة" في القرية محل إقامته، وأنه كان يتردد عليها بمنزلها مستغلا إقامتها بمفردها.
وعن يوم الجريمة، توجه الضحية إلى عشيقته ومارسا الجنس إلا أنهما فوجئا بدخول أشقائها الثلاثة، فأردوه قتيلا في الحال وتخلصوا من الجثة في أحد المصارف حتى جرفها التيار إلى ترعة بمحافظة الغربية؛ ظنا أن جريمتهم لن تنكشف.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، استهدفت مأمورية المتهمين الثلاثة، وأمكن ضبطهم في أحد الأكمنة التي أعدت لهم، وهم كل من: "ع" 32 سنة، و"أ" 28 سنة، و"ع" 41 سنة.
أمام رجال التحقيق أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية لجريمتهم بعد مرور نحو 90 يوما على ارتكابها، مؤكدين أن شقيقتهم "م" 29 سنة، مطلقة، وتعيش بمفردها داخل منزل بنفس القرية، وأنهم في أحد الأيام توجهوا لزيارتها لكنهم فوجئوا بحركة وأصوات غريبة صادرة عن غرفة نومها، فأسرعوا لاكتشاف حقيقة الأمر، فكانت الصدمة لدى مشاهدتهم إياها في وضع مُخلّ مع الضحية.
المتهم الأول أمسك بعصا وانهال على العشيق ضربا على رأسه فسقط على الأرض فاقدًا الوعي، وأسرع الثاني بإحضار إيصالات أمانة لأخذ توقيعه عليها، إلا أنه أحضر رباط حذاء وقام بلفه حول عنقه وخنقه حتى تأكد من مفارقته الحياة.
أحضر الشقيقان سيارة نصف نقل ملك شقيقهما الثالث، ووضعوا الجثة في جوال ووضعوه في صندوق السيارة، وتوجهوا إلى ترعة في منطقة جنزور بمحافظة المنوفية، وألقوا الجثة فيها، ثم عادوا إلى المنزل في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.
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